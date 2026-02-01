Diễn biến mới nhất vụ hai bé trai nghịch lửa thiêu chết chó Samoyed: Chủ nuôi tuyên bố chấp nhận hòa giải, netizen chỉ ra điểm bất thường

Một trong những vụ việc gây xôn xao MXH Trung Quốc mấy ngày qua không thể không kể tới vụ việc hai bé trai trong một khu chung cư tại tỉnh Giang Tô nước này nghịch pháo hoa, dẫn đến việc một chú chó Samoyed bị thiêu chết ngay trong lồng nuôi.

Mới đây, cô Khương - chủ nhân chú chó Samoyed trong vụ việc đã đăng tải thông báo trên Weibo cho biết, liên quan đến tranh chấp xoay quanh cái chết của thú cưng, với sự hỗ trợ hòa giải của luật sư và các cơ quan chức năng, hai bên đã đạt được thỏa thuận. Vụ việc hiện đã được xử lý xong. Toàn bộ các bài đăng trước đó của cô Khương trên Weibo cũng đã bị xóa.

Trong bài đăng, cô Khương viết: “Chào các bạn, tôi là chủ của chú chó Samoyed ‘Tiểu Vượng’. Liên quan đến tranh chấp về việc ‘Tiểu Vượng’ qua đời, với sự hỗ trợ hòa giải của luật sư và các cơ quan liên quan, tôi và phía đối phương đã đạt được thỏa thuận hòa giải. Sự việc này đã được xử lý xong. Cảm ơn sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng! Xin cảm ơn mọi người!”.

Tuy nhiên, ngay sau thông báo này, nhiều cư dân mạng bày tỏ nhiều nghi vấn:

- Đây có đúng là tài khoản của chính chủ không? IP không ở Liên Vân Cảng mà lại hiển thị tại Thượng Hải.

- Chỉ sau một đêm, toàn bộ bằng chứng mà chủ nuôi từng đăng đều bị xóa sạch, liệu có phải là tự nguyện hay không?

- Weibo bị xóa trống hoàn toàn, mong chủ nuôi lên tiếng để mọi người yên tâm. Đây là “hòa giải thật” hay là bị “hòa giải”?

Trước đó, ngày 2/2, cô Khương trú tại huyện Đông Hải, thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô đã đăng video lên mạng cho biết ngày 1/2, chú chó Samoyed của cô bị nhốt trong lồng tại khu dân cư Trung Ương Hoa Viên đã bị hai bé trai trong khu châm lửa thiêu chết. Theo nội dung video, hai cậu bé khi chơi pháo hoa trong khuôn viên chung đã làm bén lửa vào chiếc lồng chó, khiến con vật bên trong không may thiệt mạng. Chú chó đã bị thiêu chết tại chỗ. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Chiếc lồng chó bốc cháy. (Ảnh chụp màn hình từ video)

Sau đó, cảnh sát đã vào cuộc hòa giải. Gia đình hai cậu bé đề xuất bồi thường chung 6.000 nhân dân tệ để “giải quyết riêng”, hoặc bồi thường bằng một chú chó khác. Cô Khương và gia đình không chấp nhận phương án này, đồng thời mong muốn gia đình hai cậu bé công khai xin lỗi trong nhóm cư dân của khu chung cư. Tuy nhiên đến trưa hôm nay, sự việc đã có diễn biến mới như trên.

Bên cạnh việc quan tâm động thái từ các nhân vật liên quan, cư dân mạng cũng nổ ra nhiều tranh cãi gay gắt về cách giáo dục trẻ em trong gia đình. Như trong vụ việc chú chó Samoyed tội nghiệp này, dù không biết vô ý hay cố tình nhưng trò nghịch ngợm của hai đứa trẻ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đó là chưa kể đến hành động tìm cách bồi thường và “xử lý kín” thay vì cho con công khai xin lỗi từ phía gia đình hai đứa trẻ. Nhiều người cho rằng đây đều là những ví dụ xấu cho việc giáo dục con cái.

Trẻ em hiếu động, tò mò, những trò nghịch dại của chúng đôi khi bắt nguồn từ thiếu hiểu biết hơn là ác ý, nhưng nếu không có sự giám sát và hướng dẫn kịp thời từ cha mẹ, hậu quả hoàn toàn có thể vượt ngoài tầm kiểm soát. Việc người lớn chọn cách né tránh trách nhiệm cũng vô tình khiến trẻ không nhận thức đầy đủ về sai lầm của mình, từ đó dễ lặp lại những hành vi nguy hiểm trong tương lai.

Điều quan trọng nhất không phải là bồi thường bao nhiêu tiền mà là trẻ học được gì sau sự việc. Một lời xin lỗi công khai, sự thừa nhận lỗi sai và cách cha mẹ đồng hành cùng con đối diện hậu quả có thể trở thành bài học theo con suốt đời. Trẻ em có thể nghịch dại vì thiếu nhận thức, nhưng nếu người lớn không đặt ra ranh giới rõ ràng, không giám sát hành vi nguy hiểm và không dạy con chịu trách nhiệm khi gây tổn hại cho người khác thì những “trò nghịch cho vui” rất dễ biến thành bi kịch. Khi đó, cái mất đi không chỉ là một sinh mạng vô tội mà còn là cơ hội để một đứa trẻ hiểu thế nào là đúng sai và thế nào là trách nhiệm với hành vi của mình.

Theo 163.com