Xôn xao vụ hai bé trai nghịch lửa thiêu chết chó Samoyed, chủ nuôi không chấp nhận hoà giải riêng

Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước vụ việc hai bé trai trong một khu chung cư tại tỉnh Giang Tô nghịch pháo hoa, dẫn đến việc một chú chó Samoyed bị thiêu chết ngay trong lồng nuôi. Sự việc không chỉ gây phẫn nộ vì tính chất tàn nhẫn, mà còn làm dấy lên nhiều tranh cãi xoay quanh cách giáo dục trẻ em và trách nhiệm của gia đình trong việc dạy con về ranh giới và hậu quả hành vi.

Theo phản ánh của cô Khương - chủ nuôi chú chó, sự việc xảy ra vào trưa ngày 1/2 tại khu chung cư Central Garden, huyện Đông Hải, thành phố Liên Vân Cảng. Chú chó Samoyed đã gắn bó với gia đình suốt 7 năm, được nuôi trong lồng đặt tại khuôn viên chung cư, nơi từ lâu vẫn quen thuộc với cư dân và trẻ nhỏ trong khu.

Dữ liệu từ camera giám sát đã ghi lại trọn vẹn diễn biến vụ việc, biến một trò nghịch dại thành bi kịch chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Theo hình ảnh ghi nhận, vào khoảng 12 giờ 34 phút 50 giây, hai bé trai xuất hiện gần lồng nuôi chó, trong đó một bé ném một cây pháo hoa đang cháy vào bên trong khiến khói bắt đầu bốc lên, rồi cả hai lập tức rời đi.

Một cậu bé ném pháo vào chuồng chó. (Ảnh chụp màn hình video)

Chưa đầy một phút sau, khoảng 12 giờ 35 phút 40 giây, hai bé quay trở lại hiện trường và tiếp tục ném thêm một cây pháo hoa khác, dù lúc này khói trong lồng đã dày hơn nhưng các em chỉ đứng quan sát. Ít lâu sau, một bé chạy đi đuổi theo con gà gần đó, bé còn lại đứng nhìn về phía lồng chó và hét lên “Cháy rồi!”.

Đến 12 giờ 37 phút, khói đen bốc lên dày đặc, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ lồng nuôi. Trong đoạn video, có thể nghe rõ tiếng kêu thảm thiết của chú chó Samoyed trước khi bị thiêu sống. Do tấm bạt che lồng được làm từ vật liệu dễ cháy, ngọn lửa lan rất nhanh, khiến mọi nỗ lực cứu chữa đều không kịp.

Chiếc lồng chó bốc cháy. (Ảnh chụp màn hình từ video)

Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát địa phương đã vào cuộc hòa giải. Gia đình hai bé trai đề xuất bồi thường tổng cộng 6.000 nhân dân tệ (khoảng 21 triệu đồng) hoặc đền một chú chó khác để “giải quyết kín” vụ việc.

Tuy nhiên, phía cô Khương kiên quyết từ chối. Gia đình cho biết không đặt nặng vấn đề tiền bạc, mà yêu cầu một lời xin lỗi công khai từ gia đình hai bé trong nhóm chat chung của cư dân toàn khu, để các em hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng từ hành vi của mình.

Trước ý kiến cho rằng việc đặt lồng chó ở khu vực công cộng là không phù hợp, cô Khương cho biết chú chó đã sống tại vị trí này suốt nhiều năm, tính tình hiền lành, được hàng xóm và trẻ em yêu mến. Ban quản lý tòa nhà và cư dân chưa từng phản đối, nếu không được phép, gia đình đã không nuôi ở đó suốt 7 năm qua.

Hiện chính quyền địa phương và đồn cảnh sát Tây Song Hồ vẫn đang tiếp tục phối hợp xử lý vụ việc.

Phía cô Khương kiên quyết từ chối hoà giải với gia đình hai cậu bé. (Ảnh: Weibo)

Hình ảnh chú chó trước khi qua đời. (Ảnh: Sohu)

Bên cạnh nỗi đau của gia đình chủ nuôi, vụ việc còn khơi lên làn sóng tranh luận gay gắt về cách giáo dục trẻ em trong gia đình. Nhiều ý kiến cho rằng, trẻ nhỏ có thể chưa ý thức đầy đủ về hậu quả, nhưng phản ứng của người lớn sau sự việc mới là điều mang tính quyết định.

Không ít cư dân mạng bày tỏ lo ngại khi gia đình hai bé tìm cách bồi thường và “xử lý kín”, thay vì đối diện công khai và dạy con chịu trách nhiệm. Theo họ, việc né tránh dư luận, coi đây là “chuyện nhỏ” trong khi sợ ảnh hưởng danh dự gia đình, vô tình gửi đi một thông điệp sai lệch cho trẻ rằng sai lầm nghiêm trọng có thể được giải quyết bằng tiền.

Vụ việc vì thế không chỉ là câu chuyện về một trò nghịch dại vượt quá giới hạn, mà còn là lời cảnh tỉnh về vai trò giám sát, giáo dục và làm gương của cha mẹ. Khi trẻ chưa đủ nhận thức, người lớn càng không thể coi nhẹ những hành vi nguy hiểm, bởi ranh giới giữa “nghịch ngợm” và “gây hậu quả không thể cứu vãn” đôi khi chỉ cách nhau vài phút, như chính bi kịch đau lòng này.