Bất ngờ gặp lại cô học trò 20 năm trước, câu đầu tiên người thầy 71 tuổi thốt lên gây bão mạng xã hội, ai xem cũng khóc!

Một đoạn video ghi lại cảnh tượng xúc động trên toa tàu hỏa đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây. Trong đoạn video, giữa toa tàu đông đúc, một cụ ông đeo kính, mái đầu điểm bạc đang nắm chặt tay một người phụ nữ trung niên ngồi đối diện. Ngay khi cụ ông thốt lên tên của bà, người phụ nữ đã bật khóc nức nở vì quá bất ngờ. Vừa lau nước mắt, bà vừa nghẹn ngào cười nói với những người xung quanh: "Đây là thầy giáo của tôi!" .

Theo đó, sự việc diễn ra vào ngày 11/1, trên chuyến tàu giường nằm từ Thiên Tân về quê nhà Thương Khâu, Hà Nam (Trung Quốc). Nhân vật chính là thầy Lý, một giáo viên nghỉ hưu năm nay 71 tuổi, đang cùng con gái trên hành trình về quê. Khoảng 6 giờ chiều, khi tàu sắp về ga, thầy Lý đứng dậy chuẩn bị hành lý thì vô tình nhìn thấy bà Khương Đông Hoa (tên nhân vật đã được thay đổi) ở khoang kế bên. Ngay lập tức, thầy đã gọi tên bà.

Trí nhớ đáng kinh ngạc sau 20 năm

Không chỉ nhớ tên, thầy Lý còn nhớ rõ bà Khương là học sinh lớp 7A1 khóa 1999 do thầy làm chủ nhiệm, và khi đó bà đảm nhiệm chức vụ lớp phó. Dù đã hơn 20 năm không liên lạc, người thầy già vẫn khắc ghi hình bóng cô học trò nhỏ năm nào.

Sau khi xuống tàu, bà Khương đã nhất quyết giúp thầy xách hành lý, tiễn thầy ra tận xe và lưu luyến không rời. Được biết, thầy Lý bắt đầu sự nghiệp dạy học từ năm 1974 sau khi tốt nghiệp cấp ba. Thầy dạy môn Toán tại trường THCS Điền Miếu (Thương Khâu, Hà Nam) cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2016. Trong hơn 40 năm đứng trên bục giảng với hơn 1.000 học sinh, thầy tự hào chia sẻ: "Hầu hết học sinh tôi từng dạy, tôi đều nhớ tên" .

Cuộc hội ngộ đầy cảm động của 2 thầy trò

"Trong lòng cha, học sinh cũng như con đẻ"

Đoạn video do con gái thầy Lý tình cờ quay lại. Cô chia sẻ: "Tôi chỉ định quay lại khoảnh khắc thường ngày, không ngờ lại nhận được nhiều sự quan tâm và chúc phúc đến vậy" . Cô cho biết cha mình đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục và có trí nhớ rất tốt. "Không hề quá lời khi nói rằng, trong lòng cha tôi, vị trí của học sinh cũng quan trọng như con cái trong nhà vậy" .

Dưới phần bình luận, rất nhiều học trò cũ của thầy Lý từ khắp mọi miền đất nước như Hà Nam, Giang Tô, Bắc Kinh, Sơn Đông... đã đồng loạt nhận ra thầy: "Đây chẳng phải thầy Lý sao?", "Em là học sinh khóa 2008 của thầy đây!" ...

Câu chuyện về cuộc hội ngộ tình cờ nhưng đầy ấm áp này đã chạm đến trái tim của cộng đồng mạng, gợi nhắc về tình thầy trò cao quý và những ký ức đẹp đẽ dưới mái trường của mỗi người.