Diễn biến mới điều tra mở rộng đường dây môi giới mại dâm của "tú bà" tiếp viên hàng không

Cụ thể, công an đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Liêm (34 tuổi, quê Cà Mau), Hà Thụy Vân Anh (23 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Đỗ Tiến Hải (42 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và Bùi Minh Tuấn (33 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Nữ "tú bà" tiếp viên hàng không V.T.M.H làm việc với lực lượng chức năng. (Ảnh: CACC).

Việc bắt các bị can được thực hiện từ quá trình mở rộng điều tra Chuyên án "Môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không do V.T.M.H cầm đầu" của Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP HCM).

Công an cũng phát hiện các đối tượng cầm đầu còn tổ chức môi giới mại dâm cho bị can từng là Hoa hậu Thế giới người Việt và Hoa khôi Du lịch Việt Nam. Trong số này, Công an TP HCM xác định Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh là hai đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động mại dâm này.

Bước đầu, các đối tượng khai giá bán dâm lên đến 200 triệu đồng/lượt, để đáp ứng các nhu cầu của khách mua dâm như đi tour, đi nhanh, qua đêm.

Để triệt phá đường dây, Công an TP HCM đã chỉ đạo lực lượng trinh sát chia thành nhiều mũi công tác để thu thập thông tin do nhóm đối tượng hoạt động kín kẽ để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.

Cũng theo Công an TP HCM, các đối tượng thường xuyên thuê mướn các căn hộ cao cấp, được bảo vệ nghiêm ngặt làm nơi mua bán dâm. Quá trình điều tra, Tổ công tác của Công an TP HCM đã kiểm tra phát hiện 4 cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm tại tòa nhà Oakwood Residence Saigon (quận 7) và khách sạn La Galerie (huyện Bình Chánh).

Trong số này, Công an phát hiện H. (ngụ TP HCM, từng là Hoa hậu Thế giới người Việt tại Thái Lan) đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 200 triệu đồng và T. (ngụ TP HCM, từng là Hoa khôi du lịch Việt Nam) đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 45 triệu đồng.

Trước đó, ngày 18/8 PC02 - Công an T PHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can V.T.M.H (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) về tội môi giới mại dâm.

Hiện nay, PC02 - Công an TP HCM vẫn đang tiếp tục mở rộng Chuyên án và kêu gọi những ai là đồng phạm, giúp sức cho các đối tượng do V.T.M.H cầm đầu đến trụ sở cơ quan này, tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 (TP HCM) để đầu thú, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật./.