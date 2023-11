Diễn biến gây sốc vụ đâm dao kinh hoàng tại lễ trao giải Cha Eun Woo tham dự, nam idol chính thức lộ diện

Vụ đâm dao kinh hoàng xảy ra tại lễ trao giải MTV Video Music Awards Japan 2023 (MTV VMAJ 2023) vào tối 23/11 đã khiến dư luận châu Á dậy sóng. Đáng chú ý, truyền thông Hàn đưa tin nam ca sĩ Cha Eun Woo (ASTRO) và nhóm nhạc NCT NEW TEAM là 2 đại diện của Kpop góp mặt tại sự kiện này.

Ở diễn biến mới nhất, vào sáng 27/11, tờ Osen cho hay nạn nhân trong vụ việc bất ngờ thừa nhận tự dùng dao đâm chính mình. Bên cạnh đó, phía cơ quan điều tra chưa công khai mục đích thực sự của nạn nhân khi tự làm tổn thương bản thân.

Cha Eun Woo...

... và NCT NEW TEAM tỏa sáng tại lễ trao giải MTV VMAJ 2023 cách đây ít ngày

Lực lượng chức năng được điều động tới hiện trường ngay sau khi hay tin về vụ đâm dao kinh hoàng

Trước đó, The Japan Times đưa tin đối tượng xấu bất ngờ dùng hung khí đâm vào bụng 1 khán giả nữ trong độ tuổi 40, khiến nạn nhân bị thương nặng. Thế nhưng, các nhân chứng cho hay họ chỉ thấy cảnh sát và xe cứu thương xuất hiện mà không hề phát hiện ra bóng dáng của kẻ thủ ác rời khỏi hiện trường.

Được biết, không có nghệ sĩ nào bị thương trong vụ việc đáng tiếc xảy ra vào tối 23/11. Theo Osen, Cha Eun Woo đã trở về Hàn Quốc an toàn sau khi kết thúc lịch trình tại lễ trao giải MTV VMAJ 2023 ở Nhật Bản. Ngoài ra, các thành viên NCT NEW TEAM cũng vừa xuất hiện tại sân bay Incheon trong buổi sáng 27/11 trong trạng thái an toàn, hoàn toàn khoẻ mạnh.

Cha Eun Woo trở về Hàn sau khi hoàn thành lịch trình ở xứ sở mặt trời mọc

Các thành viên NCT NEW TEAM vừa lộ diện tại sân bay Hàn Quốc sáng nay (27/11)

Nguồn: Koreaboo