Diễm My 9x: Sau một thập kỷ, niềm vui từ điều đơn giản nhất

Trải qua 10 năm với nhiều nốt thăng hạnh phúc, đi cùng là các điểm trầm trong cảm xúc, ngồi ở đây sau hơn một thập kỷ, Diễm My ngày nào cá tính, thậm chí tự nhận là ngang ngạnh và khó kiềm chế bản thân nay đã nhẹ nhàng, điềm tĩnh hơn. Khi được hỏi có phải đang chọn cho chính mình phong cách yên ắng nhẹ nhàng, người đẹp chỉ mỉm cười cho hay: "Sau hai năm đại dịch diễn ra thì cuộc sống không chỉ của Diễm My mà của rất nhiều người Việt Nam hay trên thế giới đã có biến chuyển rất nhiều. Con người ta chọn cách sống hòa mình với thiên nhiên, sống chậm và healing hơn.

Diễm My cũng vậy, năm 2023 Diễm My sẽ có nhiều biển chuyển trong cuộc sống cá nhân, chọn phong cách sống nhẹ nhàng cũng là cách để My đối mặt với những thay đổi lớn trong cuộc đời mình. Trong 10 năm qua, có lẽ My gặp khá nhiều biến cố trong cuộc sống nhưng chính vì những biến cố ấy khiến mình mạnh mẽ, đối diện với cuộc sống bằng cái nhìn trực quan và dịu dàng".

Diễm My khẳng định bản thân dịu dàng, chín chắn hơn sau 10 năm.

Ngoài là một diễn viên nổi tiếng, Diễm My cũng đã bắt đầu thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Mặc dù lịch trình dày đặc, cô vẫn tìm cách cân bằng và dành thời gian để chăm sóc bản thân: "My là người thích bận rộn, và thích thời gian trong ngày của mình luôn dồn dập công việc (cười) vì với My, một ngày được làm việc chính là một ngày vui. Hiện tại, công việc kinh doanh của My cũng đã đi vào ổn định và có cả một đội ngũ đằng sau hỗ trợ nên thường My chỉ quan sát và làm những công việc quản lý liên quan. Thời gian chính My vẫn tập trung chủ yếu cho nghệ thuật và gia đình. Còn về chăm sóc bản thân thì tất nhiên rồi, phụ nữ nào dù bận rộn đến mấy cũng phải chăm sóc cho bản thân mình dù ít hay là nhiều vì với tôi bản thân mình tốt thì mới có thể chăm sóc cho gia đình tốt và kinh doanh tốt được".



Diễm My tâm niệm phải yêu thương bản thân thật tốt mới có thể quan tâm gia đình.

Được nhận định là một phụ nữ đẹp và tri thức, đại diện cho thế hệ 9x, với Diễm My, một người phụ nữ đẹp là khi biết chu toàn cho bản thân và cả gia đình, xã hội, cũng như luôn cập nhật tri thức. Vừa qua My cũng đã có cơ hội trở thành khách mời tham dự buổi hội thảo hình dung trực quan về mạng lưới gen của da do thương hiệu Clé de Peau Beauté tổ chức tại Nhật Bản: "Chuyến đi vừa rồi là chuyến đi vô cùng đáng nhớ với tôi. Tôi được gặp các chuyên gia hàng đầu về làn da tại Nhật Bản, được khám phá những điều mà trước giờ tôi chưa được nghe, được tham dự những bữa tiệc hoành tráng do Clé de Peau Beauté chuẩn bị, được gặp những người nổi tiếng trên thế giới, lắng nghe các chuyên gia chia sẻ và khám phá thêm về khoa học trí thông minh làn da".



Diễm My có thêm nhiều kiến thức sau chuyến tham dự hội thảo của Clé de Peau Beauté tại Nhật Bản.

Là một diễn viên, thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng trường quay cũng như chụp hình liên tục là điều ảnh hưởng đến làn da của cô rất nhiều. Ngoài việc dành 1 đến 2 tiếng chăm sóc làn da vào buổi sáng và tối thì cô cho biết, Clé de Peau Beauté luôn là thương hiệu đồng hành để chăm sóc cho làn da.



Từ khi ra mắt vào năm 1982, Clé de Peau Beauté đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu sâu về Skin Intelligence (Trí thông minh làn da): Khả năng cơ bản của làn da có thể phân biệt giữa các tác nhân có lợi và có hại, từ đó có thể duy trì tình trạng tối ưu cho da ở cấp độ biểu bì. Một trong những sản phẩm sở hữu công nghệ đánh thức trí thông minh làn da của thương hiệu là Le Sérum - trải dài theo một thập kỷ nhiều cung bậc và cảm xúc đáng nhớ.

Người đẹp tin tưởng sử dụng sản phẩm Le Sérum để chăm sóc làn da.

"Theo My nghĩ, tương tự như trí thông minh não bộ, làn da cũng có trí thông minh, "trí thông minh của làn da" là khả năng cơ bản của da ở mỗi người có thể phân biệt giữa các tác nhân có lợi và có hại, từ đó có thể duy trì tình trạng tối ưu cho da ở cấp độ biểu bì. Khi trí thông minh làn da cao, da sẽ phát triển rạng rỡ, trở nên mịn màng, tươi trẻ và khỏe mạnh hơn." - Diễm My 9x chia sẻ về Le Sérum và trí thông minh làn da. Hiểu được cơ chế đó, nữ diễn viên xinh đẹp càng nâng niu sức khỏe của da hơn. Đối với cô, chăm sóc làn da cũng đồng nghĩa với việc yêu thương, phát triển bản thân từng ngày.



Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Mỹ phẩm Shiseido Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 27, Vietcombank Tower, số 5, Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam