Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 ở Đắk Lắk chưa “hạ nhiệt” sau loạt phản ánh của phụ huynh về những bất cập trong xét tuyển khiến nhiều học sinh đạt điểm cao vẫn trượt nguyện vọng. Nay dư luận tiếp tục xôn xao khi điểm chuẩn vào một số lớp chuyên của hai trường THPT chuyên trên địa bàn ở mức thấp bất ngờ.

Cụ thể là Trường THPT Chuyên Nguyễn Du và Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, thí sinh dự tuyển phải thi 4 môn, gồm 3 môn chung là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 môn chuyên theo lớp đăng ký. Trong đó, môn chuyên được tính hệ số 2. Thí sinh được xét trúng tuyển theo chỉ tiêu từng lớp và phải đáp ứng điều kiện không có môn thi nào dưới 2 điểm.

Ba lớp chuyên Lịch sử, Địa lý, Tin học có điểm chuẩn khá thấp.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh tuyển 350 chỉ tiêu. Trong đó, các lớp chuyên Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học và Vật lý mỗi lớp tuyển 35 học sinh; riêng lớp chuyên Toán tuyển 70 học sinh.

Sau khi công bố điểm chuẩn, nhiều ý kiến bất ngờ khi lớp chuyên Lịch sử có điểm chuẩn thấp nhất, chỉ 15 điểm; tiếp đến là chuyên Địa lý 18,75 điểm và chuyên Tin học 19,65 điểm.

Đáng chú ý, tại lớp chuyên Lịch sử của Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, có những thí sinh trúng tuyển dù điểm môn chuyên chỉ đạt 2,25; 2,75; 3,25 hoặc 3,5 điểm. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở lớp chuyên Tin học với nhiều thí sinh đạt từ 2,2-3,8 điểm môn chuyên. Ở lớp chuyên Địa lý, một số thí sinh trúng tuyển có điểm môn chuyên chỉ từ 2,5-3,5 điểm.

Lý giải về mức điểm chuẩn thấp, ông Huỳnh Tấn Châu - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, cho biết: Đây là năm đầu tiên nhà trường tuyển sinh hai lớp chuyên Lịch sử và Địa lý. Số lượng thí sinh đăng ký vào hai lớp này còn ít nên không có nhiều lựa chọn.

Theo ông Châu, toàn bộ công tác tuyển sinh do Sở GD&ĐT Đắk Lắk thực hiện, nhà trường chỉ tham gia tổ chức coi thi. Những trường hợp có điểm môn chuyên thấp nhưng vẫn trúng tuyển là cá biệt và đều đáp ứng quy định tuyển sinh khi không có môn nào dưới 2 điểm, đồng thời nằm trong chỉ tiêu của từng lớp.

Lớp chuyên tiếng Pháp của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du có điểm khá thấp.

Không chỉ Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, điểm chuẩn giữa các lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du cũng có sự chênh lệch đáng kể. Những lớp có đông thí sinh đăng ký tiếp tục duy trì mức điểm chuẩn cao, trong khi một số lớp phải lấy điểm thấp hơn để tuyển đủ chỉ tiêu.

Đáng chú ý, tại lớp chuyên Tiếng Pháp của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, có thí sinh trúng tuyển với điểm môn chuyên chỉ 2,2; 2,55; 2,95 và 3 điểm. Trong tổng số 35 học sinh trúng tuyển của lớp này, chỉ 14 em đạt từ 5 điểm môn chuyên trở lên, còn 21 em dưới 5 điểm, chiếm 60%.

Lãnh đạo Trường THPT Chuyên Nguyễn Du cho biết, lớp chuyên Tiếng Pháp là lớp có điểm chuẩn thấp hơn so với các lớp chuyên còn lại. Việc tổ chức tuyển sinh và xét tuyển vào các lớp chuyên đều do Sở GD&ĐT Đắk Lắk thực hiện.