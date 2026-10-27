Tin 'yên tâm nạp tiền đi, của Shark Bình đó', người phụ nữ bị lừa hơn 6 tỷ đồng

Chiều 27/10, kết thúc phần thủ tục, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, tại TP.HCM); Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, SN 1981 tại Hà Nội); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990 tại Hưng Yên) cùng hơn 180 bị cáo trong vụ án lừa đảo thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán, gây thiệt hại hơn 1.560 tỷ đồng bước vào phần xét hỏi.

HĐXX đã hỏi các nạn nhân về phương thức thủ đoạn bị lừa, cũng như nguyện vọng cá nhân.

Theo đó các nạn nhân cho biết, công thức chung là liên tục bị gọi điện, chèo kéo trong thời gian dài, cam kết hứa hẹn “đầu tư chắc thắng”. Khi tin tưởng và bắt đầu rót vốn, các con mồi hầu hết đầu tư khoản tiền nhỏ để thăm dò, tuy nhiên lại được “nhả” một chút lợi nhuận để có cảm giác “chiến thắng” và sau đó bị kéo vào con đường không lối ra.

“Tại sao chỉ qua điện thoại mà mọi người dễ dàng đầu tư hàng tỷ đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng như vậy?”, chủ tọa hỏi.

Câu trả lời đại ý chung của rất nhiều nạn nhân đều là không hiểu sao lúc đó lại bị dẫn dắt và đầu tư.

Đại diện VKS tại phiên tòa.

Tại tòa, chị K. cho hay, bị lừa vì tin vào quảng cáo là nạp tiền qua ví ngân lượng của Shark Bình. “Chị yên tâm nạp tiền đi, của Shark Bình đó” chị K. nhắc lại lời quảng cáo và cho hay đã quyết định rót vốn với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Sau khi nghi ngờ bị lừa, 2 bên từ chèo kéo đến dọa dẫm lẫn nhau và cuối cùng chị rút được một số tiền nhỏ.

Trong khi đó, ông Q. cho biết, đã được gọi điện mời gọi đầu tư, ban đầu ông nghi ngờ nhưng không hiểu sao vẫn bị lôi kéo nên đồng ý kết bạn qua Telegram, dù không gặp trực tiếp “chuyên gia chứng khoán”. Số tiền đầu tư lên tới 5,4 tỷ đồng và chỉ rút được 70 triệu đồng. Khoản tiền bị mất khiến ông và gia đình suy sụp.

“Qua trình bày lý lịch tại tòa cho thấy, các đối tượng đều còn rất trẻ, có ăn học lại đi lừa đảo chính đồng bào của mình”, ông Q. bức xúc và đề nghị xử nghiêm các bị cáo, đồng thời mong nhận được cả gốc và lãi cho những tổn thất “không sao đong đếm” của ông và gia đình trong thời gian qua.

Nạn nhân M. cho biết, đã nhiều lần đầu tư số tiền 10 tỷ đồng cho đường dây của Mr Pips qua các cuộc gọi mời chào của các nhân viên của Mr Pips.

Ban đầu các cuộc gọi liên tục mời chào đầu tư, lúc đầu chị từ chối nhưng không rõ “ma xui quỷ khiến” thế nào khiến chị quyết định đầu tư.

Trong vụ án, các nạn nhân dù đầu tư tiền hàng tỷ đồng, nhưng chỉ rút được vài chục triệu, nhưng chị M. là trường hợp cá biệt khi rút được 1 tỷ đồng.

Nạn nhân trình bày, khi đã đầu tư 10 tỷ đồng và không rút ra được, chị M. được các đối tượng hướng dẫn cần nạp vào 10 tỷ đồng để rút ra. Lúc này chị đã biết bị lừa nên liên tục đề nghị là cần rút 1 khoản để xoay xở mới vay được tiếp thì chúng mới cho rút 1 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa

“Dù biết nạn nhân kiệt quệ nhưng chúng vẫn chèo kéo nạn nhân đi vay mượn, cầm cố nhà cửa để tiếp tục đầu tư” nạn nhân nói và cho hay, đây là hành vi táng tận lương tâm.

Tại tòa chị M. khóc và cho hay, hầu hết số tiền đầu tư do đi vay mượn, nợ nần khiến gia đình tan nát khi vợ chồng ly hôn, con cái mỗi người một nơi.

“Nhiều lúc tôi muốn quyên sinh nhưng gia đình động viên nên gắng gượng vượt qua”, nạn nhân chia sẻ.

Một trường hợp đến tận trụ sở Văn phòng đường dây, gặp trực tiếp tại phố Phạm Văn Đồng (Hà Nội), nhưng ông H. vẫn bị lừa.

“Khi được gọi điện tôi nghi ngờ và nói thẳng là sợ lừa đảo, nhưng đối tượng Từ Quang Huy đã dụ tôi gặp trực tiếp tại văn phòng. Huy còn cho tôi chụp căn cước”, dần dần tạo được niềm tin nên ông đã đầu tư 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên kết quả chung duy nhất là mất tiền.