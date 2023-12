Điểm đến lý tưởng cho năm mới: Four Seasons The Nam Hai, Hội An và bí quyết tái tạo năng lượng cho năm mới

Thiên đường an trú với nguồn năng lượng dồi dào từ tự nhiên



Nằm ven bờ biển Hà My, một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á, Four Seasons The Nam Hai, Hội An được thiên nhiên ưu đãi với bãi cát trắng tinh khôi và thảm thực vật tươi tốt, cùng khí hậu ôn hòa xuyên suốt cả năm. Đến với một địa điểm như vậy, du khách nghiễm nhiên được đắm mình vào vòng tay diệu kỳ của thiên nhiên, đó là một trải nghiệm thú vị và được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe. Không khí, ánh sáng và âm thanh của Đất Mẹ có thể giúp giảm stress và cải thiện tinh thần, giúp cân bằng chu kỳ sinh học tự nhiên của cơ thể.

Thiên nhiên trù phú đã biến Four Seasons The Nam Hai, Hội An thành một ốc đảo an trú đặc biệt tại miền Trung Việt Nam.

Sở hữu một nguồn tài nguyên dồi dào như vậy, Four Seasons The Nam Hai không chỉ dừng lại ở việc định vị mình là một khu nghỉ dưỡng sang trọng với cảnh đẹp từ thiên nhiên, mà còn biến những kỳ nghỉ ở nơi đây thành một hành trình tái tạo sức sống và khám phá bí mật hạnh phúc đích thực. Những trải nghiệm vô giá đó đã giúp Four Seasons The Nam Hai liên tiếp giành về những giải thưởng quốc tế danh giá trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ như "Top Khu nghỉ dưỡng tốt nhất Châu Á" của Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards trong 3 năm liên tiếp. Chỉ riêng Heart of The Earth Spa của khu nghỉ dưỡng cũng có riêng cho mình những lần được vinh danh quốc tế như "Spa toàn cầu của năm" trong Giải thưởng Spa và Chăm sóc sức khỏe 2023 được tổ chức bởi Tạp chí SpaChina, hay "Không gian hồi phục cảm xúc tốt nhất" năm 2019 bởi Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards.



Tám biệt thự sang trọng và riêng tư nhìn ra hồ sen thơ mộng của Heart of The Earth Spa.

Có thể nói, Heart of The Earth Spa là một phần quan trọng không thể thiếu trong việc mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe đẳng cấp quốc tế của Four Seasons The Nam Hai, Hội An. Yên tĩnh tọa lạc trên một hồ nước phủ đầy hoa sen, Heart of The Earth Spa mời gọi du khách vào một hành trình chánh niệm và cởi bỏ những lo âu. Với một loạt những bài trị liệu và nghi thức được thiết kế đặc biệt cùng chén hát pha lê, thiền, yoga, mát xa… Heart of The Earth Spa sẵn sàng cùng bạn hoà nhịp với tần số chữa lành của Trái Đất, để mở khoá đến một trạng thái tinh thần mới mẻ đầy tích cực.



Những bàn tay góp phần hoàn thiện quá trình tái tạo sức khỏe toàn diện của Heart of The Earth Spa

Four Seasons The Nam Hai, Hội An nói chung và Heart of The Earth Spa nói riêng nổi danh với việc kết hợp chén hát pha lê trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho du khách. Chén hát pha lê vốn đặc biệt bởi có thể phát ra những thanh âm với tần số 432 Hz, trùng với nhịp điệu của Trái Đất, và vì thế giúp cơ thể người nghe giữ nhịp tim và huyết áp ổn định, giải phóng căng thẳng và tâm trí một cách hoàn toàn tự nhiên. Heart of The Earth Spa là cũng là một trong những nơi đầu tiên trên cả nước sở hữu bộ chén hát pha lê với tám quãng hoàn chỉnh.

Chị Oanh Ngô và một buổi trình diễn nghi thức "Chúc Trái Đất ngủ ngon" diễn ra hằng ngày tại Heart of The Earth Spa.

Người đang giữ gìn linh hồn của nghệ thuật chén hát pha lê tại Four Seasons The Nam Hai chính là chị Oanh Ngô – Giám đốc Spa của khu nghỉ dưỡng. Chị Oanh Ngô chia sẻ thêm, mỗi chiếc chén hát tại Heart of The Earth Spa đều được cẩn thận điều chỉnh ở đúng tần số 432 Hz, và tất cả 32 nhạc cụ đều được trải qua nghi thức tẩy rửa đặc biệt vào những đêm trăng tròn để thanh lọc sức mạnh tâm linh.



Bên cạnh chị Oanh Ngô, Heart of The Earth Spa còn được coi sóc và hoàn thiện bởi các chuyên gia về chăm sóc sức khoẻ khác, một trong số đó là Giám đốc Sức khỏe Sudha Nair - một chuyên gia giàu kinh nghiệm, với các chứng chỉ về phương pháp trị liệu thuận tự nhiên và yoga. Chị đã sử dụng kiến thức của mình để góp phần mang lại sự hạnh phúc cho nhiều người trên khắp thế giới, từ Ấn Độ, Hongkong (Trung Quốc) đến Thái Lan và bây giờ là Việt Nam. Sudha cho biết: "Mẹ Thiên nhiên có rất nhiều cách để chữa lành cơ thể, tâm trí và tinh thần. Tận dụng trí tuệ của thiên nhiên có thể thay đổi cuộc sống". Có lẽ vì thế mà tại Heart of The Earth Spa, các bài trị liệu đều thấm đẫm tinh hoa của thiên nhiên, từ phương pháp hỗ trợ cân bằng "ngũ hành" đến việc sử dụng các nguyên liệu thiện lành từ Đất Mẹ.

Không gian chữa lành của Heart of The Earth Spa không chỉ đến từ tự nhiên vốn có, mà còn nhờ vào bàn tay của các chuyên gia tại Four Seasons The Nam Hai. (Từ trái sang phải: Chị Hạnh Linh, chị Oanh Ngô, và chị Sudha Nair)

Với chị Hạnh Linh, đảm nhiệm vai trò nghệ nhân yoga của khu nghỉ dưỡng, phương pháp tiếp cận của chị cũng đồng điệu với chị Sudha khi áp dụng các liệu pháp cổ xưa và tự nhiên để khôi phục lại sự cân bằng của năm yếu tố ngũ hành bên trong mỗi con người. Chị Linh chia sẻ thêm: "Mục tiêu của tôi là giúp mọi người khám phá vô số lợi ích của lối sống yoga, từ một cơ thể khỏe mạnh hơn đến năng lượng tinh thần mở rộng cho đến một trái tim biết ơn hơn".

Có thể thấy, Four Seasons The Nam Hai, Hội An không chỉ là nơi lưu trú sang trọng, mà còn là một điểm đến tuyệt vời để bắt đầu một năm mới tràn đầy sức sống và ý nghĩa. Hãy để mở đầu một năm mới không chỉ là một sự kiện đơn lẻ, mà là một hành trình đầy ý nghĩa và phát triển bản thân với Four Seasons The Nam Hai, Hội An.