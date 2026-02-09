Điểm danh set lì xì của các “ông lớn”: Chopard, Rimowa… đỏ như son, nhìn Loewe mà thấy mê!

Mỗi dịp Tết đến, phong bao lì xì không chỉ mang ý nghĩa chúc phúc đầu năm, mà còn trở thành "tuyên ngôn thẩm mỹ" tinh tế của các thương hiệu thời trang và mỹ phẩm cao cấp. Từ sắc đỏ biểu trưng cho may mắn, đến chất liệu, họa tiết và cách hoàn thiện, từng chi tiết đều được chăm chút như một món quà sưu tầm, gói trọn tinh thần sang trọng và lời chúc cát lành. Và khi biểu tượng thương hiệu, tinh thần thủ công và mỹ học đương đại cùng hội tụ, chiếc bao lì xì trở thành một phần của trải nghiệm xa xỉ.

LOEWE

Tinh thần "whimsical" của LOEWE nổi bật với thiết kế bao lì xì lấy cảm hứng từ câu chuyện "Chú ngựa nhỏ qua sông" - một tác phẩm hợp tác cùng nghệ sĩ Bành Văn Tây. Câu chuyện mang theo những lời nhắn nhủ ý nghĩa, truyền cảm hứng với thông điệp về sự tự tin và lòng dũng cảm, không ngại tiến bước trong năm mới.

TORY BURCH

Thương hiệu hàng đầu Mỹ cũng có cho mình một thiết kế đậm chất "chiến mã tinh nghịch" với đường nét ép kim mềm mại khắc họa hình tượng linh vật năm Bính Ngọ.

RIMOWA

Trên nền di sản chế tác Đức, tinh thần "Never Still" được gửi gắm trong từng phong bao thông qua hình ảnh chú ngựa được diễn họa lại bằng những nét thư pháp mềm mại như một lời chúc dịch chuyển không ngừng, bền bỉ và đầy khát vọng cho năm mới.

DIPTYQUE

Không chọn đỏ làm tông sắc chủ đạo, Diptyque chọn những gam sắc đầu mùa như muốn vẽ nên trời xuân của hương sắc và thi ca. Những họa tiết thiên nhiên, gam màu pastel và ánh kim tinh tế hòa quyện, mở ra thế giới mộng mơ – nơi từng phong bao trở thành một mảnh thơ chúc năm mới an lành.

BOSS

Như muốn thể hiện bản lĩnh người dẫn đầu cùng sức mạnh tạo nên sự quyết liệt, thương hiệu BOSS tạo nên hình ảnh "chiến mã" kiên định.

HUGO

HUGO đưa ngôn ngữ street–tailoring đặc trưng vào phong bao lì xì, nơi cá tính trẻ trung, sắc sảo và tự do chuyển động giao thoa cùng không khí lễ hội.

SANDRO

Tinh thần "Parisian chic" trong phiên bản Tết: tinh giản, trẻ trung và đầy nhịp điệu. Những chi tiết thêu mang hơi thở thủ công điểm xuyết trên nền đỏ, gợi lên nét tự do, lãng mạn rất riêng của Sandro.

MAJE

Sắc hồng rực rỡ cùng biểu tượng chú ngựa cách điệu mang đến nguồn năng lượng tươi mới cho thương hiệu thời trang Maje. Chất trẻ trung hiện hữu như một lời chúc khởi đầu năm mới đầy tự tin và chuyển động.

CHOPARD

Ánh kim quý phái hòa cùng sắc đỏ cát tường, Chopard gửi gắm lời chúc năm mới bằng nghệ thuật chế tác Haute Joaillerie: chuẩn xác, tinh xảo và vĩnh cửu. Mỗi phong bao như một món trang sức thu nhỏ, lấp lánh niềm tin vào khởi đầu rực rỡ.

DEVIALET

Trên nền đỏ đại diện cho Tết, Devialet tái hiện ngôn ngữ thiết kế đương đại: tối giản, sắc sảo và đầy cảm hứng vị lai. Một lời chúc năm mới vang lên bằng nhịp điệu của đổi mới, sáng tạo và bứt phá.

LALIQUE

Di sản của một nhà chế tác pha lê Pháp chuyển mình trong phong vị Á Đông với những họa tiết mềm mại, ánh kim sang trọng và cảm hứng thiên nhiên tạo nên một bản giao hưởng thị giác mà chính Lalique là "nhạc trưởng".

Tất cả các thương hiệu cao cấp và xa xỉ kể trên đều do Tam Sơn phân phối tại Việt Nam. Đồng hành cùng tinh thần ấy, Tam Sơn cũng giới thiệu bộ bao lì xì mang hình tượng linh mã – nguồn nội lực tĩnh tại, sự nhẹ nhàng mà vững chãi, như lời nhắc nhở dịu dàng để mỗi chúng ta bước vào năm mới với tâm thế an nhiên và tràn đầy sinh khí.



