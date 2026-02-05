Chiếc neo trong "Bão tài sản": Xây dựng tài sản từ những "Quý tộc cổ tức"

Lâu nay người ta thường nghĩ phải là người có nhiều tiền, giàu có thì mới cần quản lý tài sản, tài chính. Tuy nhiên, trong những năm gần chúng ta chứng kiến những biến động kinh tế trên toàn cầu, đặc biệt năm 2025 và 2026 chúng ta cũng đã chứng kiến các loại tài sản như vàng, bạc, bất động sản, tiền mã hóa… tăng chóng mặt rồi lại có lúc giảm sâu. Đơn cử như giá vàng, tăng giá mạnh đến cả 100%, từ hơn 80 triệu đồng/lượng đã có lúc tăng lên hơn 190 triệu đồng/lượng, giá bạc cũng đã phi mã. Giá bất động sản hay các loại tài sản số như bitcoin cũng đều tăng lên các mức đỉnh mới. Tuy nhiên, không chỉ một chiều đi lên, giới đầu tư cũng đã chứng kiến những phiên biến động, lao đốc mạnh của các loại tài sản, đơn cả như giá vàng, chỉ qua một đêm nhà đầu tư thậm chí có khi mất cả chục triệu đồng mỗi lượng, giá bitcoin cũng biến động liên tục. Mặc dù có những biến động nhưng hiện giá các loại tài sản vẫn đang ở mức cao hơn so với 1 năm trước đây.

Trong chương trình Hộp Tài sản (The Wealth Box Talk) mới lên sóng trên VTV8, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Khối Kinh doanh, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam. KIM Việt Nam hiện quản lý 1,3 tỷ USD tại Việt Nam và là thành viên của Korea Investment Management, công ty quản lý quỹ lâu đời nhất Hàn Quốc, hiện đang quản lý gần 60 tỷ USD trên toàn cầu, cho biết rằng mọi người đang có xu hướng chuyển dịch từ việc muốn "làm giàu nhanh" sang việc "bảo vệ và tối ưu hóa" tài sản đang có. Đồng thời, "chiến lược quý tộc cổ tức" được coi là chiếc neo giữ vững tài sản cá nhân trước những cơn sóng biến động của thị trường 2026.

BTV Mùi Khánh Ly: Như bà và mọi người cũng đã thấy, các loại tài sản đã tăng giá chóng mặt lên mức chưa từng có trong thời gian qua, bà Mai lý giải như thế nào về thực trạng này?

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Khối Kinh doanh, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam:

Trong những năm vừa rồi, thị trường tiền tệ duy trì mức lãi suất khá thấp, đâu đó 5 - 6% và trên thế giới, sau một khoảng thời gian dài thị trường duy trì ở mức lãi suất thấp như vậy, thì có một lượng tiền lớn sẽ đi tìm những tài sản, ví dụ: vàng, tiền số, chứng khoán. Một lượng tiền lớn như vậy khi đi vào các kênh tài sản sẽ làm tài sản tăng giá rất nhanh và dường như giá tài sản còn tăng nhanh hơn tăng trưởng của nền kinh tế nữa. Tuy nhiên bạn cũng có nói là tăng giá nhanh và cũng giảm giá nhanh nên sự biến động về giá không có nghĩa là tăng về mặt giá trị.

BTV Mùi Khánh Ly: Việc đầu tư chưa bao giờ là dễ dàng, trong bối cảnh các loại tài sản biến động liên tục như vậy mọi người nên làm gì để giảm thiểu những rủi ro cho mình khi đã đầu tư các kênh tài sản? Hoặc thậm chí là học cách quản lý tài sản, tài chính cho mình từ sớm như thế nào để dự phòng?

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Khối Kinh doanh, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam:

Để giảm thiểu được rủi ro trong việc đầu tư thì nguyên tắc đó là "đừng bao giờ bỏ trứng vào một giỏ". Mọi người có thể phân bổ tài sản vào các kênh đầu tư khác nhau. Thông thường, trong tài chính cá nhân hay có một quy tắc là 50/30/20, tức là 50% sẽ trích ra để dự phòng tài chính như: dùng để mua bảo hiểm cho bản thân, 30% để chi tiêu tận hưởng cuộc sống và 20% còn lại sẽ đưa vào kênh đầu tư, thì quỹ đầu tư cũng có thể là một kênh tài sản có thể cân nhắc.

Tôi nghĩ là vàng đối với một người trẻ, điều đầu tiên mà mình quan tâm đó là số vốn để mua vàng vì bây giờ giá đang khá cao, hơn 170 triệu đồng/lượng và cũng không dễ để mà mua được vàng vật chất trên thị trường. Tôi nghĩ là người trẻ hoàn toàn có thể tìm hiểu đầu tư vào một lĩnh vực khác, ví dụ như thị trường chứng khoán. Nếu họ chưa có kiến thức về thị trường chứng khoán thì có thể tham gia vào một kênh đầu tư khác gián tiếp hơn, đó là tham gia vào quỹ đầu tư, quỹ mở đại chúng. Quỹ mở là một kênh đầu tư mà ở đó có một đội ngũ chuyên gia, họ sẽ giúp bạn làm công việc đi gặp các doanh nghiệp, hiểu được doanh nghiệp, thực lực của doanh nghiệp, khả năng tài chính của doanh nghiệp như thế nào. Và ngoài ra trong danh mục của quỹ mở, bạn không cần phải đầu tư vào một, hai cổ phiếu mà danh mục sẽ dàn trải ra, sẽ có hơn 30 cổ phiếu, cụ thể là như công ty quản lý quỹ KIM của chúng tôi hiện giờ cũng đang có một quỹ mở có tên là KDEF, quỹ này tập trung vào các cổ phiếu có chia cổ tức bằng tiền mặt mà công ty tôi hay nói với nhau, đó là quỹ "cổ tức quý tộc". Quỹ được thành lập từ tháng 4/2025, đến bây giờ cũng chỉ mới chín tháng thành lập, lợi nhuận của quỹ đến cuối tháng 1/2026 được 33%. Đây là một mức mà chúng tôi khá tự hào và gọi là hiệu suất sinh lời của quỹ. Tuy nhiên đây không phải là một con số cam kết, bởi vì không có một kênh đầu tư nào mà không có rủi ro. Thị trường chứng khoán trong 25 năm vừa qua, nhìn chung, là một đường tăng trưởng lên. Tôi nghĩ với một người trẻ có một lợi thế rất lớn, đó là thời gian, nên đầu tư sớm để cho thời gian và dòng tiền đó sẽ tự sinh ra tiền, dòng tiền tự làm việc.

BTV Mùi Khánh Ly: Trước tiên thì bà có thể lý giải quý tộc cổ tức là gì không thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Khối Kinh doanh, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam:

Khi nhắc đến quỹ quý tộc cổ tức, cụm từ này nó bắt nguồn từ những nước phát triển như: Mỹ và Canada. Ở thị trường chứng khoán Mỹ, có một chỉ số gọi là "Dividend Aristocrats", dividend là cổ tức còn aristocrats là một cụm từ Hy Lạp cổ chỉ về giới quý tộc và giới thượng lưu. Định nghĩa của thị trường Mỹ cho rằng những doanh nghiệp chi trả cổ tức là những doanh nghiệp thuộc giới thượng lưu, mới có thể chi trả cổ tức được cho người đồng hành, và ở đây chính là cổ đông của họ.

BTV Mùi Khánh Ly: Liệu có phải là những quý tộc mới có thể đầu tư kênh này không không?

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Khối Kinh doanh, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam:

Nhà đầu tư hoàn toàn có thể là tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có thể tham gia vào trong quỹ mở (quỹ đại chúng), nó sẽ dành cho tất cả mọi người ai cũng có thể tham gia được. Và như tôi vừa mới chia sẻ là nếu mà chúng ta đầu tư càng sớm thì đấy là một lợi thế. Đối với quỹ mở, cụ thể là quỹ cổ tức quý tộc thì số vốn tham gia tối thiểu chỉ có 100.000 đồng cho một giao dịch. Tôi nghĩ là ở mức 100.000 đồng sẽ hoàn toàn mở cho tất cả mọi người ai cũng có thể tham gia được và trong tất cả mọi ngày.

BTV Mùi Khánh Ly: Vậy thì đầu tư vào quý tộc cổ tức khác gì so với kênh gửi tiết kiệm hay là mua vàng, mua tài sản mã hóa hay bất động sản… ?

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Khối Kinh doanh, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam:

Cái khác biệt đầu tiên mà chúng ta có thể thấy ngay lập tức đó là số vốn chúng ta bỏ ra để tham gia vào kênh về vàng phải ở một mức nào đấy để có thể mua được; tham gia vào thị trường tiền số đòi hỏi là kênh đầu tư nào an toàn và chúng ta phải hiểu về tiền số.

Còn đối với lại đầu tư quỹ mở, tôi nghĩ là mình không cần phải có một kiến thức quá sâu rộng, vì người mà đang làm công việc đầu tư đó không phải là trực tiếp hay là nhà đầu tư và đó chính là đội ngũ của công ty quản lý quỹ, họ là những người thực tế đi gặp doanh nghiệp, đánh giá, phân tích tình hình của doanh nghiệp, đảm bảo được doanh nghiệp đó có dòng tiền ổn định, có một năng lực tài chính. Điều này, đã giảm thiểu về thời gian, công sức và mức độ mà chúng ta phải đầu tư cho kiến thức.

BTV Mùi Khánh Ly: Thực tế thì nhiều người cho rằng việc mua chờ lấy cổ tức mỗi năm thì bao giờ mới giàu đây và nhiều người thì cho rằng là thà đầu tư vào những cái kênh nào có lợi nhuận cao và nhanh thu lời hơn, bà Mai đánh giá như thế nào về quan điểm này?

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Khối Kinh doanh, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam:

Việc chúng tôi lựa chọn các doanh nghiệp để đầu tư dựa trên việc chi trả cổ tức tăng trưởng đều qua các năm. Nó không chỉ thể hiện là chúng tôi đầu tư vào khoản tiền thu được từ cổ tức đấy.

Ví dụ một doanh nghiệp công bố trả cổ tức 15%. Con số 15% này được tính trên mệnh giá cổ phiếu (thường là 10.000 đồng), tức là mỗi cổ phiếu bạn nhận 1.500 đồng tiền mặt. Nhưng nhà đầu tư mua cổ phiếu theo giá thị trường, không phải mệnh giá. Nếu giá cổ phiếu đang là 60.000 đồng thì 1.500 đồng cổ tức thực tế chỉ tương đương khoảng 2–3% số tiền bạn bỏ ra. Vì vậy, khi nghe tỷ lệ cổ tức %, nhà đầu tư cần quy đổi về lợi suất cổ tức trên giá mua để hiểu đúng mức sinh lời.

Nhưng chúng tôi nhìn nhận ở đây không chỉ là cổ tức của doanh nghiệp, mà cổ tức đó phải được tăng trưởng qua các năm thì việc tăng trưởng qua các năm đó thể hiện doanh nghiệp có dòng tiền thật và một doanh nghiệp có khả năng chia cổ tức bằng tiền mặt, tức là họ phải có dòng tiền thật. Đồng thời cũng thể hiện là doanh nghiệp có một nội lực tài chính thật và đặc biệt hơn đó là doanh nghiệp có sự cam kết, chia sẻ, đồng hành cùng với nhà đầu tư; đó là cách chúng tôi nhìn nhận và lựa chọn doanh nghiệp, quỹ KDEF sẽ đầu tư vào các doanh nghiệp đấy.

BTV Mùi Khánh Ly: Tuy nhiên đã đầu tư thì sẽ phải có những rủi ro, dù ít dù nhiều, ví dụ như là doanh nghiệp đó bỗng dưng làm ăn khó khăn và không còn chia cổ tức nữa thì sao?

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Khối Kinh doanh, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam:

Bất kể loại tài sản nào cũng sẽ có những rủi ro tiềm ẩn và đặc biệt là thị trường chứng khoán, nó còn biến động theo ngày, theo giờ, theo phút. Do đó, tôi cũng khuyến nghị là để tham gia kênh đầu tư, chúng ta cần phải xác định tâm lý là đầu tư dài hạn, thì khi đã xác định tư duy là đầu tư dài hạn thì những biến động trong ngắn hạn có thể là bỏ quên đi và chúng ta nhìn vào chặng đường dài hơn. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua 25 năm, được thành lập từ năm 2000 và sau 25 năm thành lập, đến nay chỉ có bảy năm là tăng trưởng âm và có đến 18 năm là tăng trưởng dương. Đây là con số biết nói.

Đối với một người trẻ, để xác định đầu tư cần phải hướng đến mục tiêu đầu tư, thời gian đầu tư để xác định dòng tiền này có thể tồn tại trong bao lâu. Tuy nhiên, để bớt lo lắng là dòng tiền sẽ nằm ở đấy 20 - 25 năm thì đối với quỹ mở, việc mua bán rất linh hoạt. Có những lúc cần dòng tiền, hoàn toàn có thể linh hoạt mua bán rút ra tại thời điểm đang có nhu cầu.

Thị trường Việt Nam khá tương đồng với thị trường chứng khoán của Hàn Quốc những năm đầu 1980 và cũng rất là tương đồng với thị trường Trung Quốc những năm đầu 2000. Hiện giờ, GDP đầu người Việt Nam đang ở mức 4.600 USD, tiệm cận với con số GDP là 5.000 USD. Con số 5.000 này trong ngành tài chính, chúng tôi đánh giá là điểm bùng phát của ngành quỹ, cụ thể là ở Hàn Quốc và Trung Quốc, khi GDP đầu người đạt đến con số 5.000 này thì ngành quỹ tăng trưởng gấp đôi. Việt Nam đang ở mức GDP là 4.600 USD, rất tiệm cận và đang là thời điểm mà chúng ta nên đầu tư vào thị trường quỹ.

BTV Mùi Khánh Ly: Vậy nếu như người trẻ bây giờ trong tay có một khoản tiền họ nên đầu tư vào kênh nào để có thể sinh lời?

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Khối Kinh doanh, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam:

Tôi sẽ không khuyên đầu tư tất cả 100% vào một kênh đầu nào. Đầu tiên trước khi mà chúng ta muốn đầu tư, chúng ta phải có một nền móng vững chắc. Lời khuyên của tôi là bạn nên trích ra 50% - 60% để gửi tiết kiệm. Bởi đó sẽ là một nền móng tài chính, khi cần chi tiêu những việc đột xuất sẽ có sẵn một cái số tiền đấy, sau đó là 10% - 20% chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày, và 10% - 20% còn lại để đầu tư, số vốn đầu tư đó không lớn.

Tuy nhiên, nó sẽ là một điểm rất quan trọng, bởi vì nó sẽ hình thành tư duy, kỷ luật đầu tư cho bạn. Và sau một khoảng thời gian sau này, khi đã có một tài chính vững mạnh hơn thì hoàn toàn có thể tăng tỷ trọng đầu tư lên.

BTV Mùi Khánh Ly: Xin cảm ơn bà về những thông tin vừa rồi!