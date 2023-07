Điểm danh dàn “chị đẹp” tài sắc vẹn toàn trong "Nhiệm vụ bất khả thi 7"

Cùng với sự ra mắt của Nhiệm Vụ: Bất Khả Thi Nghiệp Báo Phần Một (tựa gốc: Mission: Impossible Dead Reckoning Part One), cùng tìm hiểu những minh tinh góp mặt trong bom tấn hè không thể bỏ qua này.

Rebecca Ferguson (vai Ilsa Faust)

Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trong Mission: Impossible – Rogue Nation (2015), nhân vật Ilsa Faust của Rebecca Ferguson gây ấn tượng như một nhân vật mạnh mẽ và phức tạp. Cô là một điệp viên có năng lực, liên tục thay đổi để phù hợp với các liên minh và động cơ khác nhau. Kỹ năng diễn xuất nổi trội của Rebecca Ferguson đem đến cho Ilsa chiều sâu, sự độc lập, nét mong manh khiến nữ điệp viên này vừa lôi cuốn lại rất đáng cảm thông.

Mối quan hệ phức tạp giữa Ilsa Faust và Ethan Hunt được đan xen giữa những pha hành động nguy hiểm. Không hề kém cạnh bạn diễn Tom Cruise, Ferguson tận tâm trong các cảnh chiến đấu nguy hiểm khiến những khoảnh khắc họ chung khung hình lại càng đáng chú ý. Ilsa là một nhân vật đa chiều, có năng lực, tự đứng vững và là một phần không thể thiếu trong cốt truyện thay vì bị xếp vào vai phụ. Màn trình diễn của Ferguson phá vỡ khuôn mẫu và thể hiện tiềm năng của các nhân vật nữ trong thể loại phim hành động.

Vanessa Kirby (vai Alanna Mitsopolis)

Dù xuất hiện không nhiều trên màn ảnh, môi giới kiêm con buôn vũ khí mang bí danh “Góa phụ trắng” khiến khán giả mê mẩn vì quyền lực và nhan sắc. Cô ta xuất hiện lần đầu trong Mission: Impossible – Fallout đóng vai trò giúp đỡ nhóm của Ethan Hunt để đổi lấy lợi ích cho bản thân. Sau này người xem biết được Alanna chính là con gái của Max, một trùm tội phạm đã xuất hiện trong phần phim Mission: Impossible đầu tiên.

“Góa phụ trắng” là một trong số ít nhân vật không phải là đồng minh cũng không phải là kẻ thù của Ethan Hunt, mà là một bên trung lập có kế hoạch và lợi ích riêng. Cô ta thách thức đạo đức và lòng trung thành của Ethan Hunt, khi buộc anh phải đưa ra những lựa chọn khó khăn và thỏa hiệp vì lợi ích lớn hơn. Alanna đại diện cho vùng xám giữa thiện và ác, vì cô ấy không phải phản diện nhưng cũng không phải là anh hùng. Vẻ đẹp thanh lịch, thông minh của Vanessa Kirby khiến vai diễn Alanna Misopolis thêm phần quyến rũ. Sự trở lại của Góa phụ trắng trong Nhiệm Vụ: Bất Khả Thi Nghiệp Báo Phần Một tiếp tục hứa hẹn bổ sung những âm mưu khó lường cho câu chuyện.

Hayley Atwell (vai Grace)

“Peggy Carter” từ vũ trụ Marvel sẽ góp mặt trong thế giới điệp viên của Mission: Impossible trong một vai diễn đáng gờm. Nhân vật Grace mà Hayley Atwell đảm trách trong Nhiệm Vụ: Bất Khả Thi Nghiệp Báo Phần Một được mô tả là “một thế lực hủy diệt”, người nắm trong tay những mảnh ghép quan trọng.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Grace là một con sói cô độc, một kẻ trốn tránh khéo léo. Cô trở thành mục tiêu truy lùng của CIA, châm ngòi cho một cuộc rượt đuổi gay cấn qua nhiều vùng đất trên khắp thế giới”. Còn về mối quan hệ giữa Grace và Ethan, Atwell miêu tả: “Đó là hai con người không nên cùng xuất hiện trong một căn phòng nhưng lại bị buộc phải làm như vậy vì cùng có chung một mục tiêu. Grace càng làm Ethan bực mình bao nhiêu thì tình hình lại càng trở nên buồn cười bấy nhiêu. Họ là những người bạn đồng hành bất đắc dĩ của nhau trên con đường ngăn chặn cái ác.”

Atwell đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả và giới chuyên môn với vai Margaret ‘Peggy’ Carter trong Captain America: The First Avengers vào năm 2011, Captain America: The Winter Soldier vào năm 2014, Avengers: Age of Ultron vào năm 2015, Ant-Man vào năm 2015 và Avengers: Endgame vào năm 2019. Bên cạnh đó, cô cũng đã đảm nhận vai diễn này trong loạt truyền hình Agent Carter, Agents of S.H.I.E.L.D và Avengers Assemble. Mới đây, Atwell đã góp mặt trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness do Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen và Rachel McAdams thủ vai chính.

Pom Klementieff (Paris)

Một người đẹp nữa cũng bước ra từ MCU chính là nàng Mantis Pom Klementieff sẽ có mặt trong Nhiệm Vụ: Bất Khả Thi Nghiệp Báo Phần Một. Người đẹp Pháp hóa thân thành một sát thủ có nhiệm vụ hạ sát Ethan và Grace dưới chỉ định của trùm khủng bố Gabriel (Esai Morales). Nữ diễn viên tiết lộ rằng mình đã tập luyện rất nhiều cho các cảnh hành động trong phim, bao gồm cưỡi mô tô, súng và hiến đấu. Klementieff chắc chắn là một trong những sự bổ sung thú vị và được mong đợi nhất cho loạt phim Mission: Impossible.

Việc Klementieff tham gia Nhiệm Vụ: Bất Khả Thi Nghiệp Báo Phần Một là minh chứng cho tài năng và sự linh hoạt của nữ diễn viên. Cô đã chứng minh được năng lực khi đảm trách các nhân vật đa dạng trong nhiều thể loại. Ngoài các phim Marvel, Pom Klementieff cũng tham gia các dự án đáng chú ý khác như Oldboy, Ingrid Goes West và Black Mirror, lồng tiếng cho hoạt hình The Addams Family.

NHIỆM VỤ: BẤT KHẢ THI NGHIỆP BÁO PHẦN MỘT (tựa gốc: MISSION: IMPOSSIBLE DEAD RECKONING PART ONE) đang chiếu tại rạp.