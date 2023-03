Điểm danh các xu hướng du lịch được ưa chuộng dịp 30/4 – 1/5

Khi những quy định khắt khe về visa và yêu cầu dịch tễ của giai đoạn Covid-19 đã dần được nới lỏng, hành khách bắt đầu có cái nhìn thoải mái hơn về những kế hoạch du lịch. Các báo cáo và nghiên cứu hành vi du lịch chỉ ra rằng thay vì chỉ quan tâm đến một địa điểm đẹp như trước đây, du khách đã để ý nhiều hơn đến hình thức, trải nghiệm và cả giá trị tinh thần mà những chuyến đi mang lại. Dưới đây là một số xu hướng du lịch được dự báo phổ biến vào giai đoạn nghỉ lễ sắp tới.



Du lịch chữa lành

Các chuyến đi tìm cảm giác bình yên và cân bằng cảm xúc cũng là xu thế mới của năm nay, khi khách du lịch mong muốn tận hưởng các chuyến đi để chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng cả tâm, thân và trí, theo báo cáo xu hướng Du lịch 2023 của Booking.com. Khảo sát cho thấy 42% du khách muốn trải nghiệm các kỳ nghỉ tập trung cải thiện sức khỏe và thể chất, 44% số khách du lịch muốn nghỉ dưỡng thiền hoặc dưỡng tâm để nâng niu cảm xúc của chính mình.

Các tour du lịch chữa lành thường bao gồm những liệu trình chăm sóc sức khỏe nhẹ nhàng như yoga, thiền, massage; cùng hoạt động tham quan ngắn ở địa điểm lịch sử, nơi linh thiêng.

Sưu tầm từ BestPrice Travel

Tại Việt Nam, cố đô Huế hay Hội An (Quảng Nam) là những địa điểm đón đầu xu hướng này. Thiên nhiên trong lành, khung cảnh tươi đẹp như mở ra một không gian yên bình, cùng các hoạt động thư giãn không những là liệu pháp xoa dịu tinh thần hiệu quả, mà còn giúp du khách tìm đến trạng thái khỏe mạnh và an yên.



Du lịch khám phá địa phương

Du lịch trải nghiệm địa phương đang là xu hướng hấp dẫn với tín đồ xê dịch có đam mê khám phá, đặc biệt là giới trẻ. Thay vì lưu trú tại khách sạn hay ăn uống tại nhà hàng nổi tiếng, hình thức này đưa du khách đến với những hoạt động khác biệt như sinh sống, ăn uống và hòa mình vào cuộc sống tại nhà người dân địa phương. Khách du lịch không những trải nghiệm nét đẹp riêng của nền ẩm thực, văn hóa và lối sống bản địa, mà còn được thử thách khả năng thích nghi của bản thân ở một môi trường mới.

Tour trải nghiệm du lịch văn hóa, thăm làng nghề thủ công ở Hà Nội, Đà Nẵng; du lịch cộng đồng ở Quảng Bình, Buôn Ma Thuột; du lịch nông nghiệp ở khu vực miền Trung Tây Nguyên… là một vài lựa chọn được nhiều du khách ưa chuộng. Trải nghiệm cuộc sống vùng sông nước và thưởng thức đặc sản mang đậm hương vị đặc trưng của hệ sinh thái rừng ngập mặn nơi đất mũi Cà Mau cũng được du khách tìm kiếm nhiều thời gian gần đây.

Du lịch nghỉ dưỡng

Gác lại bọn bề của guồng quay công việc và cuộc sống, nhiều du khách tìm đến du lịch nghỉ dưỡng để vừa có thể vi vu xả cuồng chân, vừa tận hưởng kỳ nghỉ đúng nghĩa nghỉ ngơi, thư giãn và cân bằng. Đối với các gia đình, những chuyến đi nghỉ dưỡng còn là khoảng thời gian thắt chặt sự gắn kết.

Du lịch nghỉ dưỡng thường bao gồm dịch vụ lưu trú tại resort, có không gian gần gũi với thiên nhiên và cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích đi kèm. Cùng với xu hướng du lịch đa trải nghiệm "all in one", loại hình này còn tích hợp hoạt động nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần như dịch vụ spa, yoga, hay golf, tennis; các loại hình trải nghiệm như khu vui chơi trẻ em, công viên giải trí nhằm đem lại cảm giác thoải mái và thuận tiện tối đa cho du khách.

Tại Việt Nam, resort chủ yếu được xây dụng ở khu vực có cảnh quan tự nhiên đẹp, tràn ngập sự kết nối với thiên nhiên như ven biển, đảo, rừng núi… Đi dọc bãi biển Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Phú Quốc, Nha Trang… không khó để bắt gặp nhiều khu resort từ tầm trung đến cao cấp với khung cảnh đẹp, không khí trong lành cùng nhiều tiện ích bắt trúng tâm lý du khách. Tận hưởng không gian xanh mát, thoáng đãng như được trở về với tự nhiên đúng nghĩa giúp du khách thư giãn, xóa tan muộn phiền, tái tạo năng lượng cho những hành trình sắp tới.

Với mạng lưới đường bay nội địa rộng khắp, các chuyến bay của Bamboo Airways sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại và trải nghiệm các hình thức du lịch thú vị giai đoạn nghỉ lễ sắp tới. Mới đây, hãng đã chính thức mở bán vé đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau, hoàn thành mục tiêu hoàn tất mạng bay nội địa kết nối 22 sân bay Việt Nam. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự hào hứng đón chờ, ủng hộ của du khách khắp cả nước, bởi đây là lần đầu tiên có đường bay thẳng kết nối từ Thủ đô Hà Nội đến đất mũi cực nam của Tổ quốc.

Đón đầu nhu cầu đi lại tăng cao giai đoạn nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Bamboo Airways đã và đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi nguồn lực, bao gồm nhân lực và vật lực cùng các phương án tối ưu nhất cho kế hoạch khai thác, sẵn sàng bay 100% công suất. Trước nhu cầu hàng không được dự báo tăng mạnh mẽ, Bamboo Airways dự kiến tăng cung ứng 25.000 ghế mỗi ngày trên các đường bay nội địa, tăng khoảng 15% tải cung ứng. Hãng dự kiến tăng tần suất trên toàn mạng bay, trong đó tập trung vào đường bay trục như Hà Nội – TP HCM/Đà Nẵng, các đường bay du lịch đi Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Quốc, Nha Trang…

Đồng hành cùng Bamboo Airways, hành khách sẽ có cơ hội trải nghiệm dịch vụ định hướng quốc tế trên từng dặm bay, đội ngũ tiếp viên không chỉ ghi điểm về ngoại hình mà còn chu đáo, tận tâm và chuyên nghiệp trong phục vụ. Theo số liệu của Cục hàng không Việt Nam, Bamboo Airways liên tiếp dẫn đầu toàn ngành về tỷ lệ bay đúng giờ với xấp xỉ 96%, chất lượng dịch vụ cũng được đánh giá tích cực với tỷ lệ khách hàng hài lòng luôn duy trì ở mức 4.5/5.