Điểm danh 4 chòm sao vận đỏ như son ngày 20/8

Ngày 20/8 rơi đúng vào ngày Bính Dần, mang ngũ hành nạp âm là Lư Trung Hỏa, tức lửa cháy trong lò, âm ỉ mà bền. Tiết khí lúc này đã bước qua Lập Thu, cái nắng cuối hè dịu bớt nhưng năng lượng của ngày vẫn rực như than hồng. Đáng chú ý hơn, mặt trăng đúng dịp này bước vào pha thượng huyền, thời điểm trăng khuyết dần đầy, thường được xem là lúc thích hợp để hành động, đẩy tới những việc còn dang dở.

Mặt trời cũng đang ở những ngày cuối cùng của mùa Sư Tử trước khi nhường chỗ cho Xử Nữ, khiến chất lửa của bầu trời càng đậm. Trong nhịp ngày vừa nóng vừa sáng ấy, bốn chòm sao Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã và Bảo Bình được gọi tên là có vận trình nổi bật nhất. Vận may như cơn gió, biết đón thì mát, không biết giữ thì tan, nên đón lộc là một chuyện, giữ được lộc bền lâu mới là chuyện đáng bàn.

Sư Tử

Đang ở những ngày cuối cùng của mùa sinh nhật, Sư Tử bước vào ngày 20/8 với thứ ánh sáng khó ai giành được. Ngày Bính Dần hành Hỏa như tiếp thêm nhiệt cho ngọn lửa vốn đã rực trong người Sư Tử, khiến những dự định từng bị gác lại bỗng có cơ hội được nhắc tới lần nữa. Một ý tưởng từng bị bỏ ngỏ trong cuộc họp trước có thể được cấp trên gọi lại hỏi han, một dự án tưởng nguội lạnh bỗng có người sẵn sàng bắt tay làm cùng.

Đây cũng là lúc những nỗ lực âm thầm bấy lâu của Sư Tử bắt đầu được người khác nhìn thấy, không cần phải lớn tiếng khẳng định bản thân. Tuy nhiên lửa lớn cũng dễ khiến người ta nóng vội, dễ nói trước làm sau nếu không kiểm soát cảm xúc. Lời khuyên dành cho Sư Tử là: Trước khi nhận thêm bất cứ việc gì, hãy dành năm phút liệt kê những việc đang dang dở, chọn đúng một việc quan trọng nhất để dồn sức, thay vì ôm đồm để rồi làm dở dang tất cả.

Bạch Dương

Là một chòm sao lửa khác, Bạch Dương cũng được ngày Bính Dần tiếp sức, nhưng phần vận trình nổi bật nhất lại rơi vào chuyện tiền bạc. Có thể là một khoản hoa hồng đến chậm hơn dự kiến nhưng cuối cùng cũng về tài khoản, hoặc một món đồ cũ rao bán bấy lâu bỗng có người trả giá tốt. Trăng thượng huyền khiến Bạch Dương thêm phần quyết đoán, dễ chốt được những việc từng lưỡng lự, kể cả trong chuyện đầu tư nhỏ hay đàm phán mức lương.

Cái khó của Bạch Dương ngày này là tâm lý được đà lấn tới, thấy thuận liền muốn dốc hết vào một chỗ. Lời khuyên dành cho Bạch Dương là: Nhận được khoản tiền nào, dù nhỏ, cũng nên chia làm ba phần, một phần chi tiêu cần thiết, một phần cất giữ, một phần dành cho việc học hỏi hoặc đầu tư dài hơi, tránh dồn tất cả vào một quyết định vì đang hưng phấn.

Nhân Mã

Nhân Mã, chòm sao lửa còn lại trong tam giác được ngày 20/8 chiếu cố, lại có vận trình đẹp nhất ở phần quý nhân và những chuyến đi. Một người quen cũ tưởng đã mất liên lạc có thể bất ngờ nhắn tin giới thiệu một cơ hội mới, hoặc một chuyến công tác, một khóa học đang cân nhắc bỗng có người đứng ra bảo lãnh, giúp đỡ.

Ngày mang tiết khí Lập Thu, khoảng giao mùa vốn hợp với những khởi đầu nhẹ nhàng, cũng tiếp thêm cho Nhân Mã sự tự tin để dấn thân vào điều mới thay vì chần chừ như trước. Chỉ có điều, quý nhân xuất hiện không có nghĩa là mọi việc tự nhiên trôi chảy, Nhân Mã vẫn cần chủ động hỏi han, giữ liên lạc thay vì chờ đợi một chiều. Lời khuyên dành cho Nhân Mã là: Khi có người ngỏ ý giúp đỡ, hãy hồi âm sớm và nói rõ điều mình thực sự cần, đừng ngại nhờ vả vì đường xa cần thêm người đồng hành mới đi nhanh được.

Bảo Bình

Nếu ba chòm sao trên là lửa, Bảo Bình lại là làn gió giúp ngọn lửa của ngày 20/8 cháy đều hơn, nên phần vận trình nổi bật của Bảo Bình rơi vào chuyện tình cảm và các mối quan hệ xung quanh. Người độc thân có thể chú ý đến một ai đó quen qua công việc hoặc bạn của bạn, câu chuyện tưởng xã giao lại kéo dài lâu hơn dự tính. Người đã có đôi có thể tìm lại được sự thoải mái vốn có sau một khoảng thời gian bận rộn, chỉ cần một bữa ăn cùng nhau hay một cuộc trò chuyện không vội vã.

Mặt trời cuối mùa Sư Tử cũng khiến Bảo Bình cởi mở hơn thường ngày, dễ chủ động bắt chuyện thay vì đứng ngoài quan sát như thói quen cũ. Điều cần giữ là đừng để sự cởi mở ấy biến thành hứa hẹn vội vàng. Lời khuyên dành cho Bảo Bình là: Cứ mở lòng làm quen, kết nối, nhưng những lời hẹn hò, cam kết dài hơi thì nên chậm lại một nhịp, để thời gian trả lời thay vì cảm xúc nhất thời của một ngày đẹp.

Chung quy lại, ngày 20/8 là một ngày mang chất lửa rõ rệt, từ ngũ hành của ngày cho tới mùa hoàng đạo đang diễn ra, đủ để bốn chòm sao Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã và Bảo Bình có một quãng thời gian thuận lợi hiếm có. Nhưng như ông bà vẫn dặn, lửa to quá cũng dễ tàn nhanh nếu không biết giữ nhịp. Dù đang ở vùng vận nào, mỗi người có thể bắt đầu bằng vài việc giản dị: Dành buổi sáng để sắp xếp lại ba việc quan trọng nhất trong ngày, gửi một lời cảm ơn tới người từng giúp mình một lần, và học cách biết khi nào nên tiến, khi nào nên dừng lại nghỉ ngơi. Vận may đến từ trời, nhưng giữ được lộc bền hay không lại nằm ở chính mình.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.