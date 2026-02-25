Trong ngày đặc biệt rộn ràng vía Thần Tài năm nay, bầu trời tinh tú dường như đã ưu ái chiếu rọi ánh sáng vượng khí mạnh mẽ nhất xuống 3 chòm sao may mắn, giúp họ không chỉ thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp mà còn dễ dàng đón nhận những khoản lộc lá bất ngờ gõ cửa. Cùng xem tên bạn có nằm trong danh sách "con cưng" của Thần Tài nhịp này không để còn chuẩn bị một tâm hồn đẹp đón nhận những điều rực rỡ sắp tới nhé!

1. Kim Ngưu : Vững chãi rước lộc, tài chính thăng hoa

Kim Ngưu vốn nổi tiếng là những người chăm chỉ, cần mẫn và luôn biết cách quản lý chi tiêu một cách khôn ngoan nhất trong vòng tròn hoàng đạo, nên chẳng có gì lạ khi bước vào ngày Vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng, họ lại là những người đón nhận lộc lá đầu tiên và rực rỡ nhất. Trong ngày này, những nỗ lực thầm lặng bấy lâu nay của Kim Ngưu bỗng nhiên đơm hoa kết trái một cách ngoạn mục, có thể là một khoản thưởng nóng đầy bất ngờ từ cấp trên, một hợp đồng béo bở được ký kết vô cùng suôn sẻ, hoặc đơn giản là những khoản đầu tư nhỏ giọt trước đây nay bắt đầu sinh lời rủng rỉnh khiến chính bản thân họ cũng phải ngỡ ngàng.

Điểm sáng lớn nhất của Kim Ngưu trong ngày mùng 10 chính là trực giác vô cùng nhạy bén với những con số và cơ hội kiếm tiền, họ chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết đâu là chỗ có thể rót vốn an toàn, đâu là người đối tác đáng tin cậy để bắt tay làm ăn lâu dài. Không chỉ rủng rỉnh về mặt tiền bạc, tinh thần của Kim Ngưu trong ngày này cũng vô cùng phấn chấn, vui vẻ, họ tỏa ra nguồn năng lượng tích cực thu hút thêm nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, mở đường chỉ lối cho những dự định kinh doanh hay chuyển đổi công việc sắp tới.

Nếu đang có ý định khai trương, mở hàng hay mua một chút vàng cầu may, Kim Ngưu hãy cứ tự tin tiến hành bởi vũ trụ đang trải thảm đỏ để bạn bước những bước đi đầu tiên vô cùng vững chắc và hanh thông trong năm mới.

2. Sư Tử : Hào quang rực rỡ, quý nhân phù trợ

Sư Tử luôn mang trong mình khí chất ngút ngàn và bản lĩnh dẫn đầu không ai sánh kịp, bước sang ngày mùng 10 tháng Giêng, nguồn năng lượng rực rỡ ấy lại càng được thổi bùng lên giúp họ trở thành tâm điểm thu hút mọi sự may mắn, đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp và tài lộc.

Đây là thời điểm Sư Tử cảm nhận rõ rệt nhất sự hậu thuẫn vô hình nhưng vô cùng vững chãi từ những người xung quanh, từ đồng nghiệp, cấp trên cho đến những đối tác làm ăn lâu năm, ai ai cũng sẵn lòng dành cho họ những lời khen ngợi, sự tín nhiệm tuyệt đối và cả những cơ hội hợp tác mang lại mức lợi nhuận không hề nhỏ. Khác với sự thận trọng từng bước của Kim Ngưu , lộc lá của Sư Tử trong ngày Vía Thần Tài thường đến từ những mối quan hệ xã giao rộng mở, từ những buổi tiệc tùng tân niên hay những cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lại mở ra cả một chân trời mới về định hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Những dự án tưởng chừng như đang giậm chân tại chỗ bỗng nhiên được khơi thông rào rào nhờ một ý tưởng táo bạo xuất thần của Sư Tử , hoặc nhờ một lời gợi ý đắt giá từ một vị quý nhân ẩn danh nào đó vô tình lướt qua cuộc đời họ. Tuy tiền bạc đổ về túi rào rào là thế, nhưng Sư Tử cũng nên cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh, tránh vì quá hưng phấn mà vung tay quá trán cho những món đồ xa xỉ không thực sự cần thiết, hãy biết chắt chiu và tái đầu tư nguồn vốn này để tiền lại tiếp tục đẻ ra tiền, tạo đà cho một năm trọn vẹn sung túc và vương giả.

3. Thiên Bình : Cân bằng hoàn hảo, lộc lá bất ngờ

Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến Thiên Bình trong danh sách những chòm sao hốt trọn lộc lá ngày mùng 10 tháng Giêng, bởi sự khéo léo, dĩ hòa vi quý và khả năng duy trì các mối quan hệ bền chặt chính là chiếc chìa khóa vàng mở ra kho báu may mắn cho họ trong thời điểm vượng khí này. Trái ngược với những tranh đấu gay gắt hay bon chen mệt mỏi ngoài kia, Thiên Bình đón nhận tài lộc một cách vô cùng bình yên, nhẹ nhàng hệt như cách họ tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, lộc lá có thể đến từ một món quà bất ngờ đầy giá trị của người thân, một khoản nợ cũ tưởng đã trôi vào dĩ vãng nay được người ta tự động mang đến trả, hay một cơ hội nghề nghiệp "từ trên trời rơi xuống" vô cùng phù hợp với năng lực và sở thích nghệ thuật của họ.

Điều tuyệt vời nhất là Thiên Bình không phải gồng mình lên để gánh vác hay tranh giành bất cứ điều gì, mọi thứ cứ tự nhiên tìm đến, chảy vào túi họ một cách suôn sẻ như thể vũ trụ đang ưu ái đền đáp cho những cách cư xử tinh tế và lòng tốt mà họ đã gieo rắc cho mọi người trong suốt thời gian qua. Sự nhạy cảm về cái đẹp và nghệ thuật của Thiên Bình trong ngày này cũng vô cùng thăng hoa, rất có lợi cho những ai đang làm công việc liên quan đến sáng tạo, thiết kế, viết lách hoặc kinh doanh các mặt hàng làm đẹp, bởi những sản phẩm họ tung ra chắc chắn sẽ đánh trúng tâm lý khách hàng và mang về mức doanh thu vượt trội ngoài mong đợi.

Hãy cứ duy trì tâm thế an vui, nụ cười rạng rỡ và sự cởi mở đặc trưng của mình, Thiên Bình chắc chắn sẽ biến ngày Vía Thần Tài trở thành một bệ phóng hoàn hảo để cả năm lúc nào cũng rủng rỉnh, an nhàn và ngập tràn niềm vui.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)