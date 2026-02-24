Cứ đến mùng 10 tháng Giêng âm lịch hằng năm, ngày vía của Thần Tài, thị trường vàng lại nhộn nhịp, bàn thờ gia đình thêm tươm tất, và câu chuyện về tài lộc, may mắn lại được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng bên cạnh thói quen mua một chút vàng lấy hên, không ít người băn khoăn: Ngày vía Thần Tài có thực sự hợp với tất cả mọi người không, hay chỉ đặc biệt tốt cho một số mệnh nhất định? Dưới góc nhìn phong thủy ngũ hành, câu trả lời có thể khiến bạn bất ngờ.

Ngày vía Thần Tài mang năng lượng gì?

Theo quan niệm dân gian, ngày vía Thần Tài là dịp để tạ ơn vị thần coi giữ tiền bạc và cầu mong một năm buôn bán thuận lợi, công việc hanh thông. Xét theo ngũ hành, thời điểm đầu xuân tháng Giêng thường mang năng lượng Mộc sinh sôi, nhưng lại có sự giao hòa mạnh mẽ của nhiều yếu tố ngũ hành khi bước sang năm mới.

Chính vì thế, ngày vía Thần Tài không "đóng khung" cho riêng một mệnh nào, mà là ngày hội tụ năng lượng tài lộc. Tuy nhiên, tùy từng năm âm lịch ứng với can chi cụ thể mà trường khí của ngày mùng 10 tháng Giêng sẽ nghiêng về hành nào nhiều hơn. Từ đó, mức độ tương sinh tương khắc với từng mệnh cũng có sự khác biệt.

Người mệnh Kim: Dễ "hút lộc" nhất?

Trong nhiều năm, nếu ngày vía Thần Tài rơi vào thời điểm có thiên can hoặc địa chi thuộc Thổ hoặc Kim, người mệnh Kim được xem là hưởng lợi nhiều nhất. Bởi theo nguyên lý ngũ hành, Thổ sinh Kim, đất là nơi hình thành kim loại, tượng trưng cho sự nuôi dưỡng tài lộc bền vững.

Người mệnh Kim vốn đại diện cho tiền bạc, giá trị vật chất, nên vào ngày này nếu thành tâm cúng lễ, mua vàng hoặc khai trương, mở hàng, thường cảm thấy tinh thần vững vàng, tự tin hơn trong quyết định tài chính. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cách chi tiêu hợp lý, không nên vì "ngày tốt" mà đầu tư mù quáng.





Người mệnh Thổ và Mộc: Cơ hội mở rộng, sinh sôi

Nếu xét trên vòng tương sinh, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim thì Thổ và Mộc cũng không hề "đứng ngoài cuộc" trong ngày vía Thần Tài.

Người mệnh Thổ thường được xem là nền tảng của tài lộc. Trong ngày này, họ hợp với việc chỉnh trang bàn thờ, sắp xếp lại không gian làm việc, dọn dẹp cửa hàng để "đón khí mới". Sự ổn định của mệnh Thổ giúp tài vận tăng trưởng đều, không quá bùng nổ nhưng bền bỉ.

Trong khi đó, mệnh Mộc tượng trưng cho sự phát triển lại phù hợp với việc đặt mục tiêu mới, ký kết hợp đồng, khởi động dự án. Nếu chọn đúng giờ đẹp và giữ tâm thế tích cực, mệnh Mộc có thể xem ngày vía Thần Tài như một cú hích tinh thần cho chặng đường cả năm.

Người mệnh Hỏa và Thủy: Có cần kiêng kỵ?

Nhiều người cho rằng mệnh Hỏa hoặc Thủy dễ bị "xung" trong ngày vía Thần Tài, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Ngũ hành là một vòng tuần hoàn, không có mệnh nào tuyệt đối tốt hay xấu vào một ngày cố định.

Mệnh Hỏa vốn đại diện cho nhiệt huyết, hành động. Nếu quá vội vàng trong đầu tư hay chi tiêu trong ngày này, họ dễ bị cuốn theo đám đông. Lời khuyên là nên chọn số tiền vừa phải khi mua vàng lấy may, tránh tâm lý phải "mua càng nhiều càng tốt".

Còn với mệnh Thủy biểu trưng cho dòng chảy tiền bạc, ngày vía Thần Tài lại là dịp để cân nhắc việc quản lý tài chính thông minh hơn. Thủy sinh Mộc, nên nếu biết tính toán dài hạn, họ hoàn toàn có thể biến ngày này thành bước khởi đầu tích cực.

Thực tế, ngày vía của Thần Tài vốn mang ý nghĩa văn hóa và tâm linh nhiều hơn là một "bài kiểm tra phong thủy". Dù bạn thuộc mệnh nào, điều cốt lõi vẫn là sự thành tâm, thái độ trân trọng đồng tiền và ý thức lao động nghiêm túc.

Mua một chỉ vàng để lấy may cũng tốt, nhưng nếu điều đó khiến bạn áp lực tài chính thì lại phản tác dụng. Cúng lễ linh đình nhưng chi tiêu thiếu kiểm soát suốt năm thì tài lộc cũng khó giữ.

Phong thủy suy cho cùng là cách con người điều chỉnh hành vi và suy nghĩ để hài hòa với môi trường xung quanh. Ngày vía Thần Tài hợp với người mệnh nào? Có thể nói, hợp nhất với những ai biết đặt niềm tin đi cùng hành động thực tế.

Gợi ý nhỏ để ngày vía Thần Tài thêm trọn vẹn

- Dọn dẹp bàn thờ gọn gàng, sạch sẽ trước ngày mùng 10.

- Chuẩn bị lễ vật vừa phải, tránh phô trương.

- Nếu mua vàng, nên chọn cơ sở uy tín, không chạy theo đám đông.

- Tự đặt cho mình một mục tiêu tài chính rõ ràng ngay trong ngày này.

Cuối cùng, tài lộc không tự nhiên mà đến chỉ vì một ngày tốt. Ngày vía Thần Tài là lời nhắc dịu dàng rằng: muốn đủ đầy, trước hết phải chăm chỉ và biết quản trị đồng tiền của mình. Khi tâm sáng, cách sống ngay thẳng, thì dù bạn thuộc mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa hay Thổ, năm mới vẫn có thể mở ra theo cách trọn vẹn nhất.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)