Chỉ còn vài ngày nữa là tiếng pháo giao thừa sẽ vang lên, nhưng với nhiều người, cái Tết dường như đã đến sớm ngay từ ngày 25 tháng Chạp này. Dân gian thường bảo "hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai", sau ngày đưa ông Táo về trời báo cáo Ngọc Hoàng, vận khí đất trời có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Đây là thời điểm vàng để những con giáp đã chăm chỉ tích đức, nỗ lực suốt cả năm qua được hái quả ngọt.

Nếu bạn thuộc một trong ba con giáp dưới đây, hãy chuẩn bị tinh thần may túi ba gang mà đựng lộc, bởi ngày 25 này Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn, mang theo những niềm vui bất ngờ khiến bao lo toan, phiền muộn của năm cũ đều tan biến như mây khói.

1. Tuổi Sửu: Trâu vàng về đích, công sức hóa kim cương

Người ta thường ví tuổi Sửu như con trâu chăm chỉ, lầm lũi cày cuốc trên cánh đồng sự nghiệp mà chẳng mấy khi kêu ca. Cả năm Ất Tỵ vừa qua có thể là một chặng đường đầy mồ hôi và nước mắt với những chú Trâu, khi mà bao nhiêu công sức bỏ ra dường như chưa được đền đáp xứng đáng. Thế nhưng, đúng vào ngày 25 tháng Chạp này, cục diện tử vi xoay chiều một cách ngoạn mục mang đến cho tuổi Sửu một cái kết không thể hậu hơn. Không còn là những hứa hẹn xa vời, tài lộc hôm nay đổ về với tuổi Sửu là tiền tươi thóc thật. Đó có thể là khoản thưởng Tết hậu hĩnh vượt ngoài mong đợi, là món nợ khó đòi bỗng dưng được hoàn trả, hay một cơ hội làm ăn béo bở đến vào phút chót.

Cái hay của vận may ngày 25 này là nó đến từ chính sự "tín" của người tuổi Sửu. Những uy tín bạn gây dựng bấy lâu nay bỗng dưng nở hoa, đối tác tự tìm đến ký hợp đồng cho năm mới, khách hàng tấp nập chốt đơn khiến bạn trở tay không kịp. Không khí trong gia đình tuổi Sửu ngày hôm nay cũng đặc biệt ấm cúng. Mâm cơm chiều 25 tháng Chạp sẽ rộn rã tiếng cười, những khúc mắc giữa vợ chồng hay cha mẹ con cái bỗng nhiên được tháo gỡ nhẹ nhàng. Người tuổi Sửu hãy cứ tận hưởng ngày này với tâm thế hoan hỉ nhất, bởi đây là món quà trời ban cho sự kiên trì của bạn.

2. Tuổi Dậu: Gà vàng gáy sáng, tiền bạc rủng rỉnh đầy tay

Nếu nói về độ nhanh nhạy và sắc sảo, khó ai qua mặt được người tuổi Dậu, và ngày 25 tháng Chạp chính là sân khấu để họ tỏa sáng rực rỡ nhất. Trong khi người khác đang tất bật lo toan sắm Tết thì tuổi Dậu lại thảnh thơi đón nhận những tin vui tới tấp về tài chính. Có cảm giác như Thần Tài đang ưu ái dành riêng ngày hôm nay cho những chú Gà vậy. Tử vi chỉ rõ, ngày này tuổi Dậu có ngôi sao may mắn chiếu rọi thẳng vào cung tài lộc, khiến cho việc kiếm tiền trở nên dễ dàng và thuận lợi đến bất ngờ. Những ai đang kinh doanh buôn bán sẽ thấy lượng khách tăng đột biến, hàng hóa trôi chảy, lợi nhuận tăng gấp đôi gấp ba ngày thường. Còn với những người làm công ăn lương, rất có thể bạn sẽ nhận được một khoản "lộc rơi lộc vãi" hoặc sự ghi nhận, khen thưởng nóng từ cấp trên ngay trước thềm năm mới.

Nhưng vận đỏ của tuổi Dậu ngày 25 không chỉ dừng lại ở chuyện tiền nong. Cái duyên của người tuổi Dậu hôm nay cực vượng, đi đâu cũng gặp người giúp đỡ, nói gì cũng có người nghe. Những mối quan hệ xã giao tưởng chừng hời hợt bỗng trở nên thân tình, mở ra những hướng đi mới đầy triển vọng cho năm sau. Tuy nhiên, người tuổi Dậu cũng nên nhớ rằng, lộc trời cho thì nên san sẻ. Một chút hào phóng, một chút làm việc thiện trong ngày này sẽ như chất xúc tác giúp vận may của bạn kéo dài sang tận năm mới, để cái Tết này không chỉ ấm no mà còn trọn vẹn nghĩa tình.

3. Tuổi Hợi: Heo vàng hưởng phúc, ăn ngon ngủ yên đợi Tết

Trong 12 con giáp, tuổi Hợi luôn được xem là con giáp có số hưởng, và ngày 25 tháng Chạp này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Không cần phải bon chen vất vả, cũng chẳng cần toan tính ngược xuôi, vận may tự tìm đến gõ cửa nhà tuổi Hợi một cách nhẹ nhàng và êm ái. Ngày hôm nay, tâm trạng của người tuổi Hợi phơi phới như hoa mùa xuân. Mọi áp lực công việc của cả một năm dường như được trút bỏ hoàn toàn, nhường chỗ cho sự thư thái và bình yên trong tâm hồn. Tài lộc của tuổi Hợi ngày 25 này không đến ồ ạt như thác đổ mà nó như dòng suối nhỏ, chảy róc rách nhưng bền bỉ và không bao giờ cạn. Có thể là một phong bao lì xì sớm, một món quà tri ân từ người bạn cũ, hay đơn giản là mua được món đồ ưng ý với giá hời.

Điều đáng quý nhất với tuổi Hợi trong ngày này chính là vượng khí về mặt tinh thần và gia đạo. Sẽ có những cuộc hội ngộ bất ngờ mang lại niềm vui sướng tột độ, có thể là người thân đi xa trở về, hay tin vui hỷ sự từ họ hàng. Bữa cơm ngày 25 của người tuổi Hợi đậm đà hương vị tình thân, nơi mà mọi người quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện vui buồn năm cũ và cùng nhau hướng về một năm mới an khang. Sự xởi lởi, vô tư của tuổi Hợi chính là thỏi nam châm hút may mắn, thế nên hãy cứ cười thật tươi, sống thật hoan hỉ, vì trời cao chẳng bao giờ phụ người có tâm hồn lương thiện như bạn.

Ngày 25 tháng Chạp đi qua mang theo những tín hiệu tốt lành cho năm mới sắp đến. Dù bạn có thuộc top 3 con giáp may mắn trên hay không, thì hãy cứ tin rằng, tâm thế đón nhận của chúng ta mới là phong thủy tốt nhất. Khi lòng ta an yên, mỉm cười với mọi sự, thì ngày nào cũng là ngày cát lành, và Tết nào cũng là Tết đoàn viên, phú quý. Chúc bạn một ngày 25 tháng Chạp thật trọn vẹn, gói ghém hết muộn phiền để sẵn sàng đón chào một mùa xuân rực rỡ đang về bên thềm nhà.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)