Những ngày cuối năm, không khí Tết đã len lỏi khắp mọi ngõ ngách, mùi hương trầm, mùi lá mùi già thoang thoảng khiến lòng người vừa nôn nao lại vừa có chút lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Ai cũng mong một cái Tết ấm êm, "bánh chưng có thịt". Thế nhưng, dòng chảy của các vì sao luôn đem đến những bất ngờ thú vị vào phút chót. Theo mật ngữ của các vì sao, đúng ngày 25 tháng Chạp - thời điểm Ông Táo đã về chầu trời, cũng là lúc cánh cửa tài lộc bất ngờ mở toang chào đón 3 chòm sao đặc biệt. Không chỉ là vận may thoáng qua, đây là sự bùng nổ về tài chính, là thành quả ngọt ngào sau một năm dài nỗ lực, giúp họ rủng rỉnh sắm sanh, đón một năm mới viên mãn, đủ đầy.

1. Kim Ngưu

Nếu phải tìm một chòm sao xứng đáng được nhận lì xì to nhất từ vũ trụ vào dịp cuối năm nay, thì đó chắc chắn phải là Kim Ngưu. Vốn nổi tiếng là "thần giữ của" và là chòm sao chăm chỉ bậc nhất, Kim Ngưu thường không trông chờ vào may mắn từ trên trời rơi xuống mà tin vào mồ hôi công sức của chính mình. Nhưng điều kỳ diệu của ngày 25 tháng Chạp nằm ở chỗ, tất cả những nỗ lực thầm lặng, những dự án tưởng chừng như "bế tắc" hoặc những khoản nợ khó đòi từ cả năm qua bỗng dưng được khơi thông dòng chảy một cách ngoạn mục.





Vào đúng ngày này, năng lượng của sao Kim bảo trợ sẽ giúp ví tiền của Kim Ngưu dày lên trông thấy. Đó có thể là một khoản thưởng Tết vượt ngoài mong đợi từ công ty, lợi nhuận đột biến từ việc kinh doanh online mùa vụ, hay đơn giản là một món quà giá trị từ người thân. Cảm giác "ting ting" liên hồi vào tài khoản sẽ khiến Kim Ngưu quên hết mệt mỏi, sẵn sàng lao vào sắm sửa, trang hoàng nhà cửa với tâm thế của một "phú ông" thực thụ. Lời khuyên cho Kim Ngưu là hãy cứ tận hưởng, nhưng nhớ trích một phần nhỏ để làm từ thiện hoặc lì xì cho người khó khăn, lộc sẽ càng nhân đôi.

2. Thiên Bình

Khác với Kim Ngưu kiếm tiền từ sự chăm chỉ, sự giàu có của Thiên Bình trong ngày 25 tháng Chạp lại đến từ sự duyên dáng và mạng lưới quan hệ xã hội tuyệt vời mà họ đã dày công vun đắp. Thiên Bình là minh chứng rõ nhất cho câu nói "quan hệ là tiền tệ". Trong ngày cận Tết này, những cuộc gặp gỡ tất niên, những buổi cafe vội vã hay thậm chí là một tin nhắn hỏi thăm xã giao cũng có thể mở ra cơ hội kiếm tiền cực lớn.





Có thể một đối tác cũ bất ngờ quay lại ký hợp đồng lớn cho năm sau và tạm ứng ngay tiền mặt, hoặc một người bạn phương xa gửi tặng món quà giá trị. Đặc biệt, vận đào hoa của Thiên Bình trong ngày 25 tháng Chạp cũng vượng phát lạ thường, và thú vị thay, vận đào hoa này lại song hành cùng tài lộc. Người yêu hoặc vợ/chồng sẽ là "thần tài" mang đến cho bạn những bất ngờ về vật chất khiến bạn vỡ òa hạnh phúc. Không khí Tết của Thiên Bình năm nay sẽ cực kỳ sang chảnh và lãng mạn, đúng chất "nghệ" mà chòm sao này luôn theo đuổi. Hãy chuẩn bị một bộ cánh thật đẹp, nụ cười thật tươi, vì thần may mắn đang đứng ngay trước cửa nhà bạn rồi.

3. Nhân Mã

Nếu như cả năm qua Nhân Mã cảm thấy mình hơi "chật vật", chi tiêu quá tay hoặc đầu tư chưa thấy lãi, thì xin chúc mừng, ngày 25 tháng Chạp chính là thời điểm "gió đổi chiều". Đây là chòm sao có khả năng "bạo phát" mạnh mẽ nhất trong 12 cung hoàng đạo vào dịp cận Tết này. Sự phóng khoáng, lạc quan và đôi chút liều lĩnh của Nhân Mã sẽ gặp đúng "điểm rơi" phong thủy, tạo nên một cú nổ lớn về tài chính. Có thể là trúng một giải thưởng lớn trong chương trình bốc thăm cuối năm, thắng một dự án freelancer "khủng" vào phút chót, hoặc tiền lời từ các khoản đầu tư mạo hiểm bỗng dưng tăng vọt.





Năng lượng của ngày 25 tháng Chạp tiếp thêm cho Nhân Mã sự nhạy bén đến lạ thường với các con số và cơ hội kiếm tiền nhanh. Tiền về như thác đổ khiến chính Nhân Mã cũng phải ngỡ ngàng. Tuy nhiên, với bản tính "ham vui", Nhân Mã cần hết sức bình tĩnh để quản lý số tiền này. Đừng vì quá phấn khích mà "vung tay quá trán" cho những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Hãy dùng sự may mắn này để mua sắm những thứ thực sự cần thiết cho gia đình, bù đắp cho những người thân yêu, đó mới là cách để giữ lộc bền lâu nhất.

Dù bạn có thuộc top 3 chòm sao may mắn này hay không, thì ngày 25 tháng Chạp vẫn là một ngày đẹp trời để chúng ta dọn dẹp lại tâm hồn, gác lại những âu lo của năm cũ. Sự giàu có không chỉ đo bằng số dư tài khoản, mà còn là sự bình an trong tâm trí và nụ cười của những người thân yêu bên mâm cơm tất niên.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)