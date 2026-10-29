Điềm đạm như Lưu Thi Thi mà cũng có lúc "bốc hỏa" giữa phố vì cậu quý tử: Chuyện dạy con đúng là nhà nào cũng mệt như nhau!

Hình ảnh một người nổi tiếng vốn nổi tiếng điềm đạm, nhã nhặn như Lưu Thi Thi bất lực ngồi thụp xuống sàn bãi đỗ xe dỗ dành cậu con trai đang giãy giụa ăn vạ từng khiến mạng xã hội xôn xao. Cảnh tượng đứa trẻ nằm lăn lộn ra sàn, chân đạp loạn xạ suýt gạt ngã mẹ không chỉ bóc trần những áp lực thực tế đằng sau hào quang minh tinh, mà còn mở ra bài toán muôn thuở trong mỗi gia đình: Nuông chiều và ranh giới kỷ luật.

Cái giá của sự cưng chiều không giới hạn

Tính khí thất thường và xu hướng bộc phát cảm xúc tiêu cực của con trai Lưu Thi Thi thực chất không phải chuyện ngày một ngày hai. Cậu bé sinh ra khi Ngô Kỳ Long đã gần chạm ngưỡng ngũ tuần, lại là con một nên được cả gia đình yêu chiều hết mực. Suốt những năm đầu đời sống cùng ông bà nội tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), đứa trẻ gần như muốn gì được nấy: đồ ăn vặt tùy ý, đồ chơi mua không tiếc tay, hễ không vừa ý là có thể tự do nổi cáu.

Sự yêu thương vô điều kiện từ phía ông bà đã vô tình hình thành tâm lý "tiểu hoàng đế". Khi chuyển về Thượng Hải sinh sống và bắt đầu hòa nhập môi trường trường lớp, những xung đột về hành vi lập tức bộc lộ. Không ít lần cậu bé bị bắt gặp giật đồ chơi của bạn ở nơi công cộng hay hất đổ đồ đạc trên kệ hàng khi tức giận. Lớn lên trong môi trường được đáp ứng mọi nhu cầu ngay tức khắc, đứa trẻ hoàn toàn chưa học được hai khái niệm nền tảng: chờ đợi và chia sẻ. Với một đứa trẻ như vậy, giận dữ và ăn vạ đã trở thành phản xạ bản năng để đạt được mục đích.

Con trai Lưu Thi Thi lăn lộn ở nơi công cộng

Bẫy nuông chiều từ thế hệ trước và gánh nặng dồn lên vai mẹ

Nhận thấy vấn đề nghiêm trọng trong tính cách của con, Lưu Thi Thi chủ động gác lại nhiều dự án phim ảnh và lịch trình quốc tế để dành toàn thời gian tự tay uốn nắn. Tuy nhiên, việc uốn nắn một đứa trẻ đã quen được chiều chuộng suốt 5-6 năm đầu đời là hành trình vô cùng gian nan.

Áp lực càng đè nặng khi người cha bận rộn với guồng quay công việc, thường xuyên vắng nhà, khiến toàn bộ trách nhiệm dạy dỗ và xử lý khủng hoảng tâm lý gần như dồn hết lên vai người mẹ. Mỗi lần con bộc phát cơn quấy khóc ở chốn đông người, người ta chỉ thấy Lưu Thi Thi vội vã cúi đầu xin lỗi người xung quanh rồi kiên nhẫn ngồi xuống dỗ dành con.

Sự kiên nhẫn và thái độ tôn trọng cảm xúc của Lưu Thi Thi là điều đáng ghi nhận, nhưng với những đứa trẻ có cá tính mạnh và đã hình thành thói quen mè nheo, chỉ dùng sự mềm mỏng đôi khi là chưa đủ. Lên 5, 6 tuổi, trẻ đã nhận thức rõ đúng sai, điều chúng cần không chỉ là sự vỗ về mà là những ranh giới và quy tắc rõ ràng, nhất quán từ người lớn.

Lưu Thi Thi

Hành trình không có công thức chung

Dù là ngôi sao nổi tiếng hay những bậc cha mẹ bình thường, ai cũng phải trải qua những giai đoạn hỗn loạn khi đối mặt với khủng hoảng hành vi của con cái. Lưu Thi Thi không chọn cách giấu kín con hay phó mặc cho bảo mẫu, mà đối diện trực tiếp với mọi áp lực và chỉ trích từ dư luận để đồng hành cùng con sửa đổi từng chút một.

Sự thay đổi tính cách của một đứa trẻ cần nhiều thời gian, và giáo dục gia đình không bao giờ mang lại kết quả sau một sớm một chiều. Thay vì phán xét một đứa trẻ chưa hoàn thiện hay trách móc người mẹ, câu chuyện này là một lời nhắc nhở thực tế cho mọi gia đình: Yêu thương con luôn cần đi đôi với nguyên tắc, và việc thống nhất phương pháp giáo dục giữa các thế hệ chính là nền tảng cốt lõi để con trẻ học cách trưởng thành.