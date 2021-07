Điểm chuẩn đại học năm 2021: Để "chen chân" vào khối ngành hot nhất năm nay, ngoài học bạ đỉnh, thí sinh còn cần đáp ứng yêu cầu này

Trong kỳ tuyển sinh năm 2021 – 2022, tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học lên tới hơn 3,8 triệu trong khi số chỉ tiêu chỉ gần 550.000. Mức độ "hot" của các ngành sẽ được thể hiện ở tỷ lệ nguyện vọng 1 trên tổng số chỉ tiêu.

Theo đó, 5 khối ngành "hot" nhất là An ninh, quốc phòng (566,82%, tức số nguyện vọng 1 gấp 5,6 lần số chỉ tiêu); Báo chí và thông tin (311,65%); Nghệ thuật (210,7%); Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân (201%); Khoa học xã hội và hành vi (197,97%).



Ở khối ngành An ninh, quốc phòng, năm 2021, Học viện An ninh Nhân dân và Trường ĐH An ninh Nhân dân bắt đầu bổ sung phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế như IELTS, HSK,... tạo điều kiện giúp các em học giỏi Tiếng Anh có nhiều cơ hội khi xét tuyển vào những trường, ngành học cạnh tranh.

Phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế như IELTS, HSK,... tạo điều kiện giúp các em học giỏi Tiếng Anh có nhiều cơ hội. Ảnh: Trần Bảo Ân

Các trường cũng đã công bố kết quả trúng tuyển theo phương thức này.

Học viện An ninh Nhân dân

Năm nay, Học viện An ninh Nhân dân tuyển sinh theo 3 phương thức. Học viện vừa công bố kết quả trúng tuyển theo phương thức 1 và 2. Phương thức 1 không có thí sinh trúng tuyển. Phương thức 2 xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic, chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) với kết quả học tập bậc THPT. Có 17 thí sinh trúng tuyển bằng phương thức này; trong đó, sử dụng chứng chỉ IELTS có 16 thí sinh trúng tuyển, gồm 13 nam và 3 nữ; chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK có 1 thí sinh trúng tuyển là nữ.

Tiêu chí Học viện An ninh Nhân dân đưa ra đối với thí sinh nữ năm nay cần có IELTS đạt từ 7.5 trở lên, điểm trung bình cộng 3 năm học THPT đạt từ 9.13 và điểm trung bình cộng môn ngoại ngữ THPT đạt từ 9.53 hoặc có HSK bậc 6. Đối với thí sinh nam, tiêu chí đưa ra cần có IELTS từ 7.5.

Kết quả trúng tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân.

Trường ĐH An ninh Nhân dân

Đối với phương thức 1, Trường ĐH An ninh Nhân dân năm nay không có thí sinh trúng tuyển do không có hồ sơ đăng ký dự tuyển. Ở phương thứ 2, Trường ĐH An ninh Nhân dân có 6 thí sinh trúng tuyển bao gồm 2 nam và 4 nữ. Trong đó, điểm trúng tuyển đối với thí sinh ở địa bàn 6 (các tỉnh, thành thuộc Đông Nam Bộ, gồm Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM) phải đạt IELTS 8.0 trở lên.

Kết quả trúng tuyển vào Trường ĐH An ninh Nhân dân.

Thí sinh thuộc địa bàn 4 (các tỉnh, thành thuộc Nam Trung Bộ, gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận) và địa bàn 7 (các tỉnh, thành thuộc Tây Nam Bộ, gồm Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau) phải đạt IELTS 7.5 trở lên.