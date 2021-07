Tin vui: Nhiều khả năng hơn 2.500 thí sinh TPHCM được xét đặc cách tốt nghiệp

Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cho rằng tình hình dịch bệnh còn phức tạp, khó có thể thực hiện kỳ thi đợt 2 với yêu cầu đảm bảo an toàn phòng chống dịch, nghiêm túc, khách quan, công bằng và tạo sự an tâm cho phụ huynh, thí sinh. Do đó Sở đã gửi đề xuất lên UBND TP xem xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh thi đợt 2.

Hồ sơ xét đặc cách theo quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để đảm bảo quyền lợi tuyển sinh đại học cho những thí sinh được đặc cách trong đợt 2, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP.HCM yêu cầu các đại học bổ sung kỳ thi đánh giá năng lực hoặc các phương thức xét tuyển khác với những em này.

TP.HCM có hơn 2.500 học sinh chưa thi đợt 1 và dự kiến sẽ thi vào đợt 2. Ảnh: Trần Bảo Ân.

Theo báo điện tử VOV, tại cuộc họp trực tuyến vào tối 23/7 của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, 19 tỉnh, thành phố phía Nam và hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà nhằm đánh giá tình hình sau 5 ngày thực hiện Chỉ thị 16, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã thông tin về đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, trước mắt, có hơn 26.000 thí sinh chưa thi đợt 1 và dự kiến sẽ thi vào đợt 2 vào các ngày mùng 6-7/8 sắp tới. Số thí sinh rải rác ở 44 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cho đến nay, Bộ đã trao đổi với các tỉnh, thành căn cứ vào tình hình để xác định phương thức thi cho phù hợp. Riêng TP.HCM và Vĩnh Long xét tốt nghiệp đặc cách cho các em học sinh.

"Cho đến nay, các tỉnh thành đều đã xác định về phương thức thi và quyết tâm tổ chức thi, có 2 nơi là TP.HCM và tỉnh Vĩnh Long đề nghị sẽ không thi, đề nghị cho xét tốt nghiệp đặc cách cho các thí sinh, về nguyên tắc là đồng ý với TP.HCM và Vĩnh Long.

Riêng TP.HCM có hơn 2.500 học sinh trong đối tượng này, còn các nơi khác đã cam kết thi an toàn, mỗi nơi có phương án riêng. Số thí sinh của TP.HCM có nhu cầu vào đại học thì sẽ dùng bộ đề thì đánh giá năng lực của 2 đại học quốc gia. Các thí sinh đều đảm bảo các quyền lợi và không ai bị bỏ lại phía sau cả" - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay.