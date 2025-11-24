Dịch truyền nhiễm diễn biến phức tạp, Hà Nội cảnh giác nguy cơ bùng phát trở lại

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ 14 – 21/11, toàn thành phố ghi nhận 305 ca mắc sốt xuất huyết tại 84 phường, xã. Một số địa bàn có số mắc cao gồm Đại Mỗ và Thường Tín (mỗi nơi 18 ca), Xuân Đỉnh, Từ Liêm và Đại Thanh (mỗi nơi 12 ca…). Không ghi nhận ca tử vong. Số mắc giảm 127 trường hợp so với tuần trước (432 ca).

Lũy tích năm 2025, Hà Nội đã ghi nhận 5.609 ca sốt xuất huyết, không có ca tử vong, giảm 22,5% so với cùng kỳ 2024. Trong tuần, thành phố phát hiện 6 ổ dịch tại Phúc Thọ (2 ổ), Phú Thượng, Tây Mỗ, Thanh Oai và Thượng Phúc; giảm 8 ổ dịch so với tuần trước. Tính từ đầu năm, tổng số ổ dịch là 273, hiện còn 21 ổ đang hoạt động.

Về bệnh tay chân miệng, Hà Nội ghi nhận 87 ca tại 38 phường, xã, trong đó Thiên Lộc (9 ca), Phúc Lợi (8 ca), Xuân Phương (5 ca)… Không có ca tử vong. Số mắc giảm 29 trường hợp so với tuần trước (116 ca). Lũy tích năm 2025, thành phố ghi nhận 5.780 ca, tăng mạnh so với cùng kỳ 2024; bệnh nhân phân bố tại 126 phường, xã. Tuần qua không ghi nhận ổ dịch mới, cộng dồn năm nay có 70 ổ.

Thành phố cũng ghi nhận 8 ca sởi tại 5 phường, xã, tương đương tuần trước. Lũy tích năm 2025, Hà Nội đã có 4.458 ca sởi và 1 ca tử vong; số mắc tăng rất cao so với cùng kỳ 2024. Các bệnh truyền nhiễm khác như uốn ván, ho gà, não mô cầu, viêm não Nhật Bản không ghi nhận ca mắc trong tuần.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết đến khám và điều trị trong những ngày gần đây (Ảnh:BVCC).

Đánh giá của CDC Hà Nội cho thấy, dù số mắc sốt xuất huyết giảm so với tuần trước, tình hình dịch vẫn ở mức cao. Kiểm tra tại một số ổ dịch cho thấy chỉ số côn trùng sau xử lý vẫn duy trì ở ngưỡng nguy cơ, dự báo thời gian tới có thể tiếp tục xuất hiện thêm ca bệnh và ổ dịch mới. Bước vào thời điểm giao mùa, các bệnh mùa đông – xuân, đặc biệt cúm mùa có xu hướng gia tăng.

Trong tuần, CDC Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng giám sát và điều tra dịch tại các điểm nguy cơ như tổ 1 Đức Diễn, Phú Diễn (nơi ghi nhận ca bệnh ngày 13/11); Nam Hồng, thôn Tằng My, Phúc Thịnh (ổ dịch xác định ngày 8/11).

Tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục giám sát chặt các ổ dịch đang hoạt động tại Đại Mỗ, Phúc Thọ (24/11) và Phú Thượng, Thượng Phúc (25/11).

Các Trạm Y tế phường, xã được yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh thông qua hệ thống phần mềm, tại cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng; đặc biệt đối với sốt xuất huyết và tay chân miệng. Khi phát hiện ca bệnh, cần khẩn trương điều tra, xử lý ổ dịch, không để lây lan diện rộng. Đồng thời tập trung các biện pháp phòng chống bệnh mùa đông – xuân như cúm, sởi, ho gà, thủy đậu.

Thành phố tiếp tục triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại vùng nguy cơ; xử lý triệt để khu vực có bệnh nhân hoặc ổ dịch. Song song, CDC Hà Nội duy trì giám sát chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh tại các điểm có ca bệnh, ổ dịch cũ và những nơi có nguy cơ cao để kịp thời ứng phó.

Ngoài ra, ngành y tế tăng cường phối hợp với cơ quan thú y trong giám sát dịch bệnh trên động vật nhằm chủ động phòng ngừa các bệnh có nguy cơ lây truyền sang người. Công tác truyền thông tại cộng đồng được đẩy mạnh, cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình dịch và khuyến cáo phòng bệnh để người dân chủ động phối hợp với ngành y tế trong phát hiện và xử lý ổ dịch.