Danh mục cứu trợ vùng lũ có cả những sản phẩm vệ sinh, sát khuẩn rất thiết thực cho sức khỏe người dân vùng ngập lụt

Trong những ngày mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều địa phương miền Trung đang oằn mình gánh chịu thiệt hại nặng nề. Bên cạnh nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, nước sạch…, một nhu cầu cấp thiết khác nhưng thường ít được chú ý là các sản phẩm vệ sinh – sát khuẩn, giúp phòng ngừa những bệnh lý dễ bùng phát trong môi trường nước bẩn và ẩm ướt.

Mới đây, theo chia sẻ một tài khoản xã hội đã thì trong số những nhu yếu phẩm được gửi tới đồng bào lũ lụt thì có cả những sản phẩm vệ sinh, sát khuẩn như băng vệ sinh, dung dịch vệ sinh.

Ảnh chụp từ MXH

Hành động tuy nhỏ nhưng lại nhận được nhiều sự quan tâm và cảm kích của cộng đồng bởi bên cạnh những sản phẩm ăn uống duy trì sự sống thì những sản phẩm chăm sóc sức khỏe như thế này cũng đặc biệt cần thiết, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em gái - những đối tượng dễ chịu ảnh hưởng nhất khi nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm.

Vệ sinh cá nhân - nhu cầu ít được nhắc đến trong lũ nhưng vô cùng quan trọng

Trong các đợt thiên tai, phần lớn nguồn lực cứu trợ thường tập trung vào lương thực, nước uống và áo quần. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, sau lũ, nguy cơ gia tăng các bệnh lý về da liễu, nhiễm khuẩn vùng kín, viêm âm đạo, nấm ngứa… luôn ở mức cao do tiếp xúc liên tục với nước bẩn, bùn đất và môi trường ẩm thấp.

Việc thiếu sản phẩm vệ sinh phù hợp khiến phụ nữ dễ gặp phải các triệu chứng khó chịu, ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần, đặc biệt khi đang trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc mang thai.

Sản phẩm vệ sinh đa dụng, phù hợp trong điều kiện lũ lụt

Nhóm sản phẩm Sản phẩm cụ thể Công dụng 1. Nước sạch & dung dịch sát khuẩn Nước uống đóng chai Uống, nấu ăn khi nước sinh hoạt bị ô nhiễm Gel rửa tay khô / cồn 70% Làm sạch tay khi không có nước, phòng nhiễm khuẩn Nước muối sinh lý 0,9% Súc miệng, rửa mắt, rửa vết thương nhẹ Dung dịch vệ sinh da – phụ khoa (như Gynofar…) Làm sạch cơ thể, phòng viêm nhiễm trong điều kiện thiếu nước sạch 2. Chất tẩy rửa cơ bản Xà phòng bánh, xà phòng nước Vệ sinh cá nhân và tắm rửa Nước rửa bát Làm sạch bát đũa ngăn ngừa vi khuẩn Nước lau sàn Giảm mùi hôi, sát khuẩn sàn nhà sau khi nước rút Cloramin B / Javen pha đúng nồng độ Sát khuẩn không gian sống, chống lây bệnh đường tiêu hóa 3. Đồ dùng vệ sinh cá nhân Bàn chải – kem đánh răng Vệ sinh răng miệng Khăn ướt sát khuẩn Thay thế nước sạch để lau người Khăn mặt, khăn tắm nhanh khô Đảm bảo vệ sinh, tránh ẩm mốc Lược, đồ buộc tóc Giữ vệ sinh cá nhân, giảm nấm da đầu 4. Sản phẩm cho phụ nữ & trẻ em Băng vệ sinh Nhu cầu thiết yếu, tránh viêm nhiễm Tã bỉm trẻ em Giữ vệ sinh cho trẻ, hạn chế viêm da Tã người già Chăm sóc người lớn tuổi mắc bệnh nền Kem chống hăm, hồ nước Giảm kích ứng da do ẩm ướt 5. Dụng cụ y tế - sơ cứu Gạc, băng cá nhân Xử lý vết thương nhỏ Betadine/ Oxy già Sát khuẩn vết thương Thuốc hạ sốt – giảm đau Xử lý tình trạng sốt, đau cấp Oresol – men vi sinh Bù nước, phòng tiêu chảy nhiễm khuẩn Thuốc chống muỗi, kem bôi côn trùng Tránh bệnh truyền qua côn trùng 6. Đồ bảo hộ vệ sinh Găng tay cao su Làm việc trong nước bẩn, xử lý rác Găng tay y tế Vệ sinh cá nhân, xử lý vết thương Ủng nhựa Di chuyển khi nước chưa rút hết Áo mưa Che mưa, gió, chống lạnh Khẩu trang Ngăn bụi, vi khuẩn, mùi hôi trong môi trường ẩm thấp 7. Dụng cụ sinh hoạt hỗ trợ vệ sinh Xô, thùng chứa nước Dự trữ nước sạch Chậu rửa Vệ sinh bát đũa, quần áo Dây phơi quần áo Giúp quần áo khô nhanh, tránh nấm mốc Túi rác, bao nylon Gom rác, giữ vệ sinh nơi ở

Trong điều kiện vùng lũ, các sản phẩm vệ sinh như Gynofar trở thành vật phẩm hữu ích bởi khả năng:

Làm sạch vùng kín trong điều kiện thiếu nước sạch, giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm.

Kháng khuẩn nhẹ, hỗ trợ giảm ngứa, giảm mùi, hạn chế nhiễm nấm - các vấn đề rất dễ xảy ra khi phải sinh hoạt trong môi trường ẩm ướt.

Sát trùng ngoài da cho các vết thương nhỏ, mụn nhọt hoặc rôm sảy - tình trạng thường gặp ở nhiều người khi tiếp xúc nước bẩn nhiều giờ.

Giữ cân bằng pH da vùng kín, giúp bảo vệ lớp màng tự nhiên của cơ thể trước tác động của vi khuẩn từ nước lũ.

Chính vì tính đa dụng này, Gynofar được xem là "vật phẩm nhỏ nhưng giá trị lớn", đáp ứng đúng nhu cầu vệ sinh cá nhân trong hoàn cảnh khẩn cấp.

Chung tay để người dân sớm ổn định cuộc sống

Bài đăng đã nhận được nhiều lời cảm ơn và chia sẻ từ cộng đồng, như một minh chứng cho việc: trong thiên tai, đôi khi chính những món quà nhỏ, đúng người - đúng nhu cầu mới là điều khiến người nhận ấm lòng nhất.

Khi mưa lũ vẫn chưa có dấu hiệu dứt hẳn, những đóng góp thiết thực như vậy phần nào giúp bà con vùng lũ giảm bớt rủi ro bệnh tật, duy trì sức khỏe và tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Không chỉ là hỗ trợ vật chất, đó còn là sự quan tâm tinh tế, thể hiện tinh thần tương thân tương ái - điều giúp cộng đồng gắn kết và mạnh mẽ hơn sau mỗi đợt thiên tai.