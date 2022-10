Địch Lệ Nhiệt Ba - Vương Nhất Bác đứng đầu danh sách người nổi tiếng Trung Quốc được các thương hiệu yêu thích

Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba được các nhãn hàng yêu thích vì vẻ ngoài lộng lẫy từ mọi góc nhìn và sức hút quốc tế. Cô được cho là có xác nhận thương hiệu - làm đại diện cho nhiều nhãn hàng - từ đầu đến ngón chân.

Ngoài ra, mỹ nhân Tân Cương 30 tuổi được cho là có độ phủ sóng lớn trên mặt trận phim truyền hình - cô đã đạt được 7,3 tỷ người xem tổng hợp cho phim The Long Ballad và You Are My Glory, đưa cô vượt lên trên các nữ hoàng xếp hạng như Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh.

Màn trình diễn của cô trong The Long Ballad cũng đã giành được một đề cử tại liên hoan phim Seoul lần thứ 16 trong khi cô cũng đang tranh cử tại hạng mục Nữ diễn viên toàn cầu xuất sắc nhất tại International Iconic Awards 2022. Những đề cử tại các giải thưởng này khiến Địch Lệ Nhiệt Ba càng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà tiếp thị thương hiệu.

Mặc dù bộ phim truyền hình sắp tới của cô là Legend of Anle, trong đó cô ấy đóng cặp với nam diễn viên Cung Tuấn vẫn chưa xác nhận ngày công chiếu, nhưng đã có 1,5 triệu người đăng ký xem trước bộ phim để đón xem sự bùng nổ và tương tác hoá học giữa hai người.

Xếp sau Địch Lệ Nhiệt Ba với 25 nhãn hiệu chứng thực là Âu Dương Na Na (22 tuổi). Nữ diễn viên được các nhãn hiệu được yêu thích nhờ hình ảnh trẻ trung và tràn đầy sức sống. Trong khi Dương Mịch với gương mặt thanh tú, đôi chân đũa đặc trưng và sự nổi tiếng ổn định khiến cô ấy được yêu mến.

Về phía nam diễn viên, Vương Nhất Bác - người vừa hoàn thành bộ phim Anonymous cùng với Lương Triều Vỹ vị trí đầu bảng với 40 xác nhận trong đó có nhiều thương hiệu quốc tế. Trong khi đó, Tiêu Chiến xếp sau với 27 xác nhận, có tin đồn rằng các thương hiệu đang cảnh giác với việc thu hút ngôi sao do lực lượng người hâm mộ của nam diễn viên này, điều này khiến họ chuyển sang Vương Nhất Bác. Ở vị trí thứ ba là Cung Tuấn với 21 xác nhận. Nam diễn viên này đang có mức độ nổi tiếng tăng nhanh nhờ thành công vang dội của bộ phim truyền hình nổi tiếng Word of Honor.