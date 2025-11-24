Con gái mọc mụn trứng cá, mẹ xin nghỉ phép đưa con đi cấp cứu

Tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), chị Phương - mẹ của một bé gái học lớp 2, gần đây phát hiện trán con nổi nhiều nốt nhỏ. Ban đầu chị tưởng con bị dị ứng, mua sữa rửa mặt và bôi thuốc. Nhưng vài tuần sau, các nốt này không những không bớt mà còn rõ hơn.

Tìm hiểu trên mạng, chị thấy hình ảnh mụn trứng cá ở trẻ em rất giống với tình trạng của con mình. Điều khiến chị hoang mang là bé mới hơn 7 tuổi, chưa đầy 8 tuổi, vậy mà lại xuất hiện dấu hiệu tuổi dậy thì.

Lo lắng, chị xin nghỉ làm đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả đo chiều cao cho thấy bé đã hơn 140cm, cân nặng gần 40kg. Bác sĩ nhìn chỉ số và cảnh báo khả năng cao trẻ đang bước vào giai đoạn phát triển sớm. Sau đó, bé được chụp tuổi xương, xét nghiệm hormone tăng trưởng và siêu âm nang noãn. Bác sĩ khuyên gia đình đừng quá đặt nặng chuyện “đã dậy thì hay chưa”, mà nên tập trung theo dõi, đồng thời điều chỉnh chế độ ăn và tăng vận động cho trẻ.

Không chỉ riêng trường hợp này. Chị Chương, mẹ một bé lớp 1, kể con gái cũng từng xuất hiện cục nhỏ ở ngực, sờ vào thấy đau. May mắn kết luận sau kiểm tra là “phát triển tuyến vú giả”, không phải dậy thì thật, nhưng bác sĩ vẫn nhắc hạn chế đồ chiên rán, đồ ăn có thể chứa hormone. Sau một thời gian theo dõi, cục cứng tự tiêu, nhưng sự cố khiến chị cảnh giác hơn hẳn.

Nhiều giáo viên tiểu học ở Trung Quốc cũng cho biết thời điểm dậy thì của học sinh, đặc biệt là bé gái, đang có xu hướng sớm hơn. Một giáo viên lớp 4 nói trong lớp đã có vài em xuất hiện kinh nguyệt. Ở lớp 5, số lượng tăng lên khoảng 5-6 em. Giáo viên lớp 6 cho biết khoảng 2/3 số nữ sinh đã có kinh, trong đó giai đoạn nghỉ hè từ lớp 5 lên lớp 6 là thời điểm nhiều em bắt đầu kỳ kinh đầu tiên.

Điểm chung ở nhóm dậy thì sớm mà giáo viên nhận thấy là thể trạng có phần tròn trịa. Chiều cao thì có em cao, có em thấp, nhưng hầu như không có em quá gầy.

Tại Trường Thực nghiệm Hàng Châu (Trung Quốc), bác sĩ học đường họ Lệ cho biết nguyên nhân trẻ dậy thì sớm rất đa dạng. Một số yếu tố có liên quan đến di truyền: nếu trong gia đình mẹ hoặc người thân từng có tuổi dậy thì sớm thì khả năng con lặp lại là khá cao. Bên cạnh đó, thói quen ăn uống dư thừa dinh dưỡng, sử dụng quá nhiều món bổ dưỡng hoặc thực phẩm có nguy cơ chứa hormone cũng là yếu tố cần lưu ý. Ngoài ra, môi trường và hóa chất cũng có thể ảnh hưởng đến nội tiết của trẻ.

Theo bác sĩ Lệ, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm đến những dấu hiệu như đau ngực, xuất hiện cục cứng, tăng chiều cao nhanh bất thường, nổi mụn sớm hoặc thay đổi tâm lý. Khi thấy bất thường, nên đưa trẻ đến bệnh viện kiểm tra tuổi xương, hormone và đánh giá phát triển nang noãn. Nếu xác định trẻ dậy thì sớm, gia đình cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ để có biện pháp can thiệp phù hợp.

Ngoài theo dõi y tế, chế độ ăn uống cũng rất quan trọng. Trẻ nên hạn chế đồ chiên rán, thức ăn quá bổ, đồ chế biến sẵn, nước ngọt. Vận động thường xuyên giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện hormone và hỗ trợ phát triển chiều cao - những yếu tố có thể làm chậm lại quá trình trưởng thành sớm.

