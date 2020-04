Dịch Covid-19 trên thế giới: Tây Ban Nha vượt qua Ý về số người nhiễm bệnh trong ngày, số người chết tại Pháp vượt qua Trung Quốc, số ca tử vong tại New York gần chạm mức 3.000 người

Theo trang thống kê dữ liệu trực tuyến worldometers.info, tính đến 6h00 ngày 4/4 (giờ Việt Nam), dịch Covid-19 đã lây lan tới 205 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với 1.097.932 ca nhiễm, 59.141. Riêng trong 24 giờ qua, cả thế giới ghi nhận 82.867 ca nhiễm mới, 5.973 ca tử vong mới.



Tính tới thời điểm hiện tại có 228.405 người đã được điều trị khỏi bệnh. Mỹ, Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Trung Quốc vẫn là những quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất do dịch bệnh này gây ra, trong đó Mỹ là nước ghi nhận nhiều ca tử vong nhất trong vòng 1 ngày, với 1.321 ca, tiếp đến là Pháp với thêm gần 1.120 ca tử vong.

Nhân viên y tế, mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang, làm việc tại phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân Covid-19 tại phòng khám Ambroise Pare ở Neuilly-sur-Seine gần Paris, khi sự lây lan của bệnh coronavirus tiếp tục xảy ra. REUTERS / Benoit Tessier

Châu Âu

- Tây Ban Nha đã vượt qua Ý lần đầu tiên về số lượng các trường hợp được xác nhận nhiễm Sars-Cov-2 trong ngày, nhưng số người chết qua đêm đã giảm so với ngày hôm trước. Con số thống kê hiện tại của Tây Ban Nha là 119.199 ca nhiễm (với 7.134 ca mới) và 11.198 ca tử vong.

- Chính phủ Thụy Sĩ đã tăng cường sức mạnh của mình để buộc các công ty sản xuất các vật tư y tế quan trọng hơn. Số ca mắc Covid-19 tại Thụy Sĩ là 19.606, trong đó có 591 trường hợp tử vong.

- Các cố vấn khoa học cho chính phủ Ý cho biết xét nghiệm máu kháng thể đáng tin cậy để tìm ra ai đã nhiễm virus sẽ cho hình ảnh rõ hơn về dịch bệnh của Ý và có thể được xác định trong vài ngày. Tính đến hiện tại, nước Ý có 119.827 trường hợp dương tính với Sars-CoV-2 và 14.681 người đã chết.

- Vùng phía nam của Chechnya trở thành nơi đầu tiên ở Nga giới thiệu lệnh giới nghiêm ban đêm.

- Các trường hợp tại các viện dưỡng lão của Ireland đã tăng gấp bốn lần trong một tuần.

- Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson cho biết ông vẫn đang trong thời gian cách ly. Bộ trưởng Y tế Anh cho biết đường cong tử vong có thể lên đến đỉnh điểm vào Chủ nhật. Hiện tại, con số mắc Covid-19 tại ANh là 38.168 trường hợp và số người tử vong lên tới 3.605, thêm 684 trường hợp tử vong mới.

- Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer thông báo sẽ thay đổi hình thức kỳ thi lấy bằng Baccalauréat (thường gọi tắt là BAC) của học sinh phổ thông trung học để được xét tuyển vào các trường đại học. Đã có 64.338 người tại Pháp dương tính với Sars-Covid-19, số tử vong là 6.507 người.

- Vẫn còn quá sớm để Đức dỡ bỏ các hạn chế đối với sự di chuyển của mọi người mặc dù các dấu hiệu cho thấy virus có thể lây lan với tốc độ chậm hơn một chút, Thủ tướng Angela Merkel nói. Trong số 91.159 trường hợp mắc Covid-19 tại Đức, có 1.275 người đã tử vong.

- Latvia báo cáo cái chết đầu tiên tại quốc gia này.

Một sĩ quan Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha được nhìn thấy đeo hai khẩu trang, trong khi dịch Covid-19, ở Ronda, miền nam Tây Ban Nha, ngày 3 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Jon Nazca

Mỹ

- Tổng số ca nhiễm virus ở Mỹ hiện tại là 277.087 (đã tăng thêm 32.210), trong khi tử vong tăng lên 7.392 (thêm 1.321 ca tử vong mới).

New York là tiểu bang bị nhiễm Covid-19 nặng nhất tại Hoa Kỳ, với .935 ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nhấn mạnh số người tử vong đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 3 ngày.

Một điểm nóng khác, bang Louisiana đã báo cáo rằng số người chết liên quan đến COVID-19 đã tăng từ 310 vào trưa thứ Năm lên tới 370 vào trưa thứ Sáu.

Châu Á và Thái Bình Dương

- Quan chức hàng đầu tại thành phố Vũ Hán miền trung Trung Quốc, nơi lần đầu tiên xác định được virus, cảnh báo cư dân hãy cảnh giác và tránh ra ngoài, ngay cả khi dữ liệu mới nhất cho thấy có sự giảm xuống đáng kể trong các trường hợp mới ở Trung Quốc đại lục và không có nhiễm trùng mới trong thành phố. Hiện tại, Trung Quốc vẫn giữ được sự ổn định trong số ca nhiễm và tử vong liên quan đến Covid-19. Trên cả đất nước Trung Quốc có 81.620 ca nhiễm (thêm 31 ca mới) và 3.322 ca tử vong (thêm 4 ca mới).

- Có 2.617 trường hợp dương tính với Sars-CoV-19 tại Nhật và 63 người đã chết.

Nhân viên y tế chờ đợi một bệnh nhân bị nhiễm Covid-19, được đưa lên tàu cao tốc TGV đã được y tế hóa tại nhà ga ở Strasbourg, Pháp, ngày 3 tháng 4 năm 2020. Patrick Hertzog / Pool qua REUTERS

Trung Đông và Châu Phi

- Hơn 2 triệu công nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ đã mất việc do các biện pháp ngăn chặn, đảng đối lập chính cho biết, khi chính phủ tiến tới thắt chặt quy định kiềm chế. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia đứng thứ 9 thế giới về số người nhiễm Covid-19 với 20.921 người mắc và 425 người tử vong.

- Israel phong tỏa một thị trấn để giảm những ảnh hưởng nặng nề bởi virus Sars-CoV-2.

- Một quan chức Liên Hợp Quốc lên tiếng lo ngại về các tù nhân sau khi có báo cáo về tình trạng bất ổn trong các nhà tù ở các quốc gia bao gồm Iran, một trong những vụ tấn công tồi tệ nhất trên thế giới.

- Sars-CoV-2 đã lây nhiễm hơn 3.000 người ở Châu Phi cận Sahara và giết chết khoảng 100 người, khiến một số quốc gia nghèo nhất thế giới phải đóng cửa biên giới trên bộ và trên biển.

Đại dịch diễn ra đã khiến nền kinh tế toàn cầu rơi vào bế tắc và khiến thế giới rơi vào suy thoái sẽ tồi tệ hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây một thập kỷ, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters cho biết suy thoái kinh tế toàn cầu đang diễn ra do đại dịch Covid-19 sẽ sâu hơn so với suy nghĩ vài tuần trước, mặc dù hầu hết đang bám vào hy vọng về sự phục hồi nhanh chóng.

Theo Reuters