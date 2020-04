Dịch Covid-19: Hơn 1.300.000 người mắc Covid-19 trên thế giới, Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng Anh được chăm sóc đặc biệt

Theo website chuyên về thống kê worldometers.info, tính đến sáng ngày 7/4, trên toàn thế giới có 1.345.725 người nhiễm virus Sars-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có 74.647 ca tử vong, và 278.413 bệnh nhân đã bình phục. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 209 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cũng trong bản tin phát lúc 6h sáng nay về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 vào sáng 7/4. Tổng số ca mắc Covid-19 ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại là 245 ca (153 người từ nước ngoài chiếm 62,4%; 92 người lây nhiễm thứ phát trong đó 62 người thuộc ổ dịch nội địa).

Trên 10.000 ca tử vong, nhưng có "tia sáng" tại trung tâm dịch - bang New York

Cho tới ngày 7/4, Mỹ vẫn là nước đứng đầu thế giới về số ca nhiễm Covid-19. Sau 24 giờ, nước Mỹ ghi nhận thêm 30.305 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 366.978 trường hợp. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ đã vượt qua 10.871, thêm 1.255 ca mới trong ngày hôm qua. Số ca đã bình phục tại nước này là 19.536 bệnh nhân. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết số ca tử vong trên thực tế có thể còn nhiều hơn bởi nhiều trường hợp có thể bị phân loại là tử vong do viêm phổi do thiếu các kết quả xét nghiệm với SARS-CoV-2.

Thống đốc các bang New York và New Jersey đã chỉ ra những dấu hiệu dự kiến rằng dịch Covid-19 đang bắt đầu lên đỉnh dịch. Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết các ca tử vong liên quan đến Covid-19 trên toàn tiểu bang đạt 4.758 vào thứ Hai (tăng 599 so với Chủ nhật). Tổng số các trường hợp được xác nhận tại tiểu bang New York, tâm chấn của đại dịch Hoa Kỳ, đã tăng 7% từ ngày hôm trước lên 130.680. Nhưng nhập viện, nhập viện vào các đơn vị chăm sóc đặc biệt và số lượng bệnh nhân đặt máy thở để giữ cho họ thở đều đã giảm - những dấu hiệu cho thấy khủng hoảng có thể chững lại, Cuomo nói.

Thống đốc Cuomo cũng cảnh báo, tiểu bang vẫn đang ở trong tình trạng khẩn cấp, và chưa thể dự báo chính xác về thời gian của đỉnh dịch, đồng thời kêu gọi người dân New York tuân thủ quy định giãn cách xã hội dù thời tiết ấm lên khiến nhiều người muốn được ra đường. Ông nhấn mạnh: "Bây giờ không phải là lúc lơ là".

Thủ tướng Anh được chăm sóc đặc biệt khi các triệu chứng Covid-19 trở nên tồi tệ hơn

Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt vào thứ Hai sau khi các triệu chứng Covid-19 của ông diễn biến xấu hơn mặc dù văn phòng Downing Street của ông cho biết ông vẫn còn tỉnh táo. Cũng theo thông tin từ Phố Downing, trước khi vào khu chăm sóc đặc biệt, Thủ tướng Johnson đã gọi điện cho Ngoại trưởng Dominic Raaab để yêu cầu ông đảm nhiệm vai trò thay thế "khi cần thiết".

Vào ngày 27 tháng 3, Johnson đã trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của một cường quốc tuyên bố rằng ông đã thử nghiệm dương tính với Covid-19. Ông Johnson đã kiểm tra và có kết quả dương tính vào tháng trước, cố vấn y tế của ông, Chris Whitty, cũng tự cách ly. Carrie Symonds, người vợ sắp cưới 32 tuổi của Johnson, Carrie Symonds, cũng có triệu chứng nhưng cho biết hôm thứ Bảy, cô cảm thấy tốt hơn.

Cho tới ngày 7/4, cả nước Anh có tổng số 51.608 người dương tính với Sars-CoV-2 với 5.373 người tử vong.

hủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson vỗ tay trong chiến dịch Clap For Carers. Hình ảnh chụp ngày 26 tháng 3 năm 2020. REUTERS / Hannah McKay / File Photo

Một số khu vực tại Italy tiến hành xét nghiệm nhân viên y tế để tìm kháng thể có thể giúp xác định khả năng miễn dịch với Covid-19

Hôm thứ Hai, khu vực phía đông bắc của Veneto, nơi chứng kiến một trong những đợt bùng phát bệnh sớm nhất của Ý vào tháng 2, đã bắt đầu xét nghiệm máu cho các nhân viên y tế, sau Emilia Romagna, đã bắt đầu thử nghiệm vào tuần trước. "Tôi có thể thông báo rằng các xét nghiệm máu trên các nhân viên y tế đã bắt đầu, thống đốc khu vực Luca Zaia cho biết.

Sau giai đoạn thử nghiệm ban đầu trên 2.000-3.000 nhân viên y tế, các xét nghiệm sẽ được mở rộng cho nhân viên và cư dân tại các viện dưỡng lão và công nhân tiếp xúc với công chúng.

Zaia cho biết mục đích cuối cùng sẽ là cho phép các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép trực tuyến cho các cá nhân có khả năng miễn dịch có thể quay trở lại làm việc.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 6/4 đã xác nhận thêm 3.599 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, và đây là số ca bệnh mới thấp nhất kể từ ngày 17/3. Con số này cũng làm dấy lên những hy vọng về việc đại dịch Covid-19 ở quốc gia này sẽ giảm nhẹ nhờ lệnh phong tỏa trên quy mô toàn quốc được thực thi từ ngày 9/3. Italy cũng ghi nhận thêm 636 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân thiệt mạng lên 16.523 người - mức cao nhất trên thế giới. Tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 ở Italy hiện là 132.547 người, trong đó có 22.837 bệnh nhân đã hồi phục.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Pháp tăng tốc, trường hợp gần 100.000 người

Số liệu Covid-19 của Pháp hôm thứ Hai cho thấy tốc độ gia tăng tử vong tại quốc gia này đang có dấu hiệu tăng trở lại sau nhiều ngày chậm lại (hiện ở mức gần 9.000), trong khi sự gia tăng của những người cần được chăm sóc đặc biệt tiếp tục giảm tốc.

Kết hợp thống kê của bệnh viện và viện dưỡng lão, tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 tại Pháp tăng 5.171 trong 24 giờ qua lên 98.010, có nghĩa là Pháp có thể sẽ trở thành quốc gia thứ năm, sau Ý, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và Đức, vượt qua ngưỡng 100.000 mắc Covid-19 vào Thứ ba.

Dữ liệu của bộ y tế Pháp báo cáo, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 833 người tử vong mới liên quan đến Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 8.911. Với 5.171 ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm tại quốc gia này đã vượt lên 98.010 người.

Một người phụ nữ sử dụng xe đạp tập thể dục trên ban công của mình, tại Milan, Ý ngày 6 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Daniele Mascolo

Colombia kéo dài kiểm dịch Covid-19 thêm hai tuần nữa

Việc cách ly ban đầu được thiết lập kéo dài 19 ngày, kết thúc ngay trước nửa đêm ngày 13 tháng 4. Nhưng sau đó, Colombia quyết định sẽ mở rộng kiểm dịch toàn quốc để ngăn chặn sự lây truyền của dịch Covid-19 cho đến ngày 27 tháng 4, Tổng thống Ivan Duque cho biết hôm thứ Hai.

Colombia đã đóng cửa biên giới, đóng cửa các trường học và tạm dừng các chuyến bay chở khách quốc tế vào tháng trước. Theo quy định của kiểm dịch, một người trong mỗi gia đình được phép mua sắm các mặt hàng thiết yếu hoặc thực hiện các giao dịch tài chính. Mọi người được yêu cầu đeo khẩu trang khi tới các cửa hàng, ngân hàng và trên phương tiện giao thông công cộng, và các nhà hàng chỉ được phép giao hàng.

Cho đến cuối tháng 5, các trường học bị đình chỉ và người già được yêu cầu ở trong nhà của mình.

Hơn 1.570 người đã được xác nhận bị nhiễm Covid-19 ở Colombia và 46 người đã chết. Số lượng nhiễm trùng thấp hơn dự kiến ban đầu, Bộ trưởng Y tế Fernando Ruiz cho biết trong buổi phát sóng.

Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi các trường hợp mắc Covid-19 ở Tokyo tăng vọt

Cho đến nay Nhật Bản đã xác nhận 85 trường hợp tử vong, 3.654 trường hợp liên quan đến dịch Covid-19. Tại Tokyo hiện có hơn 1.000 trường hợp được xác nhận, nhiều hơn gấp đôi số lượng một tuần trước. Tối ngày 6/4, Thủ tướng Nhật, ông Shinzo Abe, đã quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Nhật Bản kể từ ngày 7/4.

Tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài khoảng một tháng đối với 7 tỉnh thành, bao gồm Tokyo, Osaka và năm quận khác. Các thống đốc của quận sẽ có quyền đóng cửa trường học và doanh nghiệp, nhưng chính quyền sẽ không có thẩm quyền pháp lý để ra lệnh cho công dân ở nhà.

Ông Abe cũng công bố một kế hoạch kích thích khổng lồ để giúp nền kinh tế vượt qua virus.

Một người phụ nữ đeo khẩu trang bảo vệ đi ngang qua tháp Eiffel được hình dung qua những giọt mưa trên cửa sổ xe hơi tại quảng trường Trocadero ở Paris, ngày 6 tháng 4 năm 2020 REUTERS / Gonzalo Fuentes

Malaysia báo cáo số người hồi phục trong ngày cao nhất

Malaysia đã ghi nhận số ca phục hồi Covid-19 cao nhất trong một ngày, với 236 bệnh nhân được xuất viện ngày hôm qua. Như vậy, tổng số bệnh nhân đã hồi phục sau khi mắc bệnh lên 1.241. Tổng giám đốc y tế Datuk Dr Noor Hisham Abdullah cho biết tỷ lệ phục hồi của đất nước hiện ở mức 32,7% trong tổng số các trường hợp được xác nhận.

Ông Hisham Abdullah cũng cho biết, có 131 trường hợp nhiễm và 1 ca tử vong mới được báo cáo vào ngày hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lên 3.793 và 62.

Bác sĩ Noor Hisham cho biết Bộ đã xác định hai cụm lây nhiễm lớn, liên quan đến một cuộc họp mặt nhà thờ và một lễ cưới, trước khi thực hiện lệnh kiểm soát phong trào (MCO).

Ai Cập báo cáo 149 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, số người mắc bệnh trong ngày cao nhất

Hôm thứ Hai, Ai Cập đã báo cáo 149 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, con số cao nhất kể từ khi xác nhận nhiễm trùng đầu tiên vào tháng Hai. Các quan chức Ai Cập đã nói rằng một khi số ca nhiễm trùng đã biết vượt quá 1.000, nhiệm vụ truy tìm những người liên lạc và cách ly những người bị ảnh hưởng sẽ trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Hala Zayed cho biết trong một cuộc họp ngắn trên truyền hình vào tối thứ Hai rằng, Ai Cập là một trong những quốc gia có số lượng nhiễm trùng nhỏ so với dân số theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới.

Hiện tại, Ai Cập có 1.322 mắc Covid-19 và 85 trường hợp đã tử vong.

15 người già chết vì Covid-19 tại nhà dưỡng lão duy nhất ở miền bắc Bồ Đào Nha

Ribau Esteves, thị trưởng thành phố nói với hãng tin địa phương Lusa rằng 77 cư dân khác và 22 nhân viên đã kiểm tra tích cực vào tuần trước và đảm bảo tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết đã được thực hiện, bao gồm tạo ra một khu vực riêng cho những người bị nhiễm bệnh.

Cho đến nay, Bồ Đào Nha đã báo cáo 11.730 trường hợp nhiễm virusđã được xác nhận, với 311 trường hợp tử vong. Hàng chục nhà dưỡng lão trên khắp đất nước đã chứng kiến nhiều người dân và công nhân bị ảnh hưởng và một số người chết, chủ yếu ở miền bắc.

Một phụ nữ đeo khẩu trang như một biện pháp phòng ngừa bệnh Covid-19 đi bộ tại Quảng trường Rossio ở trung tâm thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 19 tháng 3 năm 2020. REUTERS / Rafael Marchante

Trung Quốc chứng kiến sự gia tăng các trường hợp mắc Covid-19 không triệu chứng

Trung Quốc đại lục đã báo cáo 39 trường hợp nhiễm Sars-CoV-2 mới vào Chủ nhật, tăng 9 trường hợp so với ngày trước đó và số trường hợp không có triệu chứng cũng tăng lên khi chính phủ tuyên bố kiểm soát chặt chẽ hơn ở biên giới đất liền. Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết hôm thứ Hai rằng 78 trường hợp không có triệu chứng mới đã được xác định là vào cuối Chủ nhật, so với 47 ngày trước đó.

Các trường hợp nhập khẩu và bệnh nhân không có triệu chứng, không có triệu chứng nhưng vẫn có thể truyền virus, đã trở thành mối quan tâm chính của Trung Quốc sau khi các biện pháp ngăn chặn hà khắc thành công trong việc cắt giảm tỷ lệ nhiễm trùng nói chung.

Cho tới hiện tại, Trung Quốc ghi nhận 81,708 trường hợp mắc Covid-19 với 3.331 trường hợp tử vong.

Đan Mạch nới lỏng việc cách ly

Đan Mạch có kế hoạch mở lại các trung tâm chăm sóc ban ngày và trường học vào ngày 15 tháng 4 như là bước đầu tiên để dần dần nới lỏng việc cách ly sau ba tuần để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, thủ tướng của nước này cho biết hôm thứ Hai.

Quốc gia Bắc Âu này là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Âu phải đóng cửa, đã chứng kiến số ca nhập viện và tử vong liên quan đến dịch Covid ổn định trong tuần qua với 4.681 trường hợp mắc và 187 ca tử vong.

Hiện đang cố gắng cân bằng nhu cầu giữ an toàn cho dân số và rủi ro kinh tế của suy thoái kinh tế sâu sắc, những quyết định khó khăn mà nhiều chính phủ khác trên thế giới đã đặt ra trước họ.

Thời gian thử nghiệm cho Ấn Độ trong cuộc đua để chống lại dịch Covid-19

Giống như nhiều quốc gia rơi vào khủng hoảng do đại dịch, Ấn Độ đang phải vật lộn để tăng cường thử nghiệm cho virus Sars-CoV-2. Các quan chức hy vọng sẽ kiểm tra 20.000 người mỗi ngày vào cuối tuần, gấp 4 lần so với tỷ lệ hiện tại.

Kể từ khi trường hợp đầu tiên của Ấn Độ được xác nhận vào ngày 30 tháng 1, họ mới chỉ thực hiện 90.000 xét nghiệm, đã tập trung nỗ lực vào việc xác định những người đã tiếp xúc với bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm dương tính. Kết quả cho thấy 4.778 người bị nhiễm bệnh và 136 người đã chết vì bệnh đường hô hấp cấp Covid-19 này.

Một cảnh sát đeo khẩu trang đi vào bên trong nơi trú ẩn dành cho người di cư trong thời gian cách ly toàn quốc 21 ngày để hạn chế sự lây lan của bệnh Covid-19 tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 6 tháng 4 năm 2020. (Ảnh: REUTERS / Francis Mascarenhas )

Thái Lan báo cáo 51 trường hợp nhiễm mới, thêm ba trường hợp tử vong

Thái Lan đã báo cáo 51 trường hợp mắc Covid-19 mới và thêm ba trường hợp tử vong vào thứ Hai (ngày 6 tháng Tư), theo phát ngôn viên của Trung tâm Quản lý Tình hình Covid-19 của chính phủ. 13 trong số các trường hợp mới là nhân viên y tế tham gia vào các bệnh nhân bị nhiễm bệnh hoặc có các hoạt động với họ, người phát ngôn, Taweesin Wisanuyothin nói. Hơn một nửa số trường hợp mới là ở Bangkok.

Thái Lan đã xác nhận 2.220 trường hợp và 26 trường hợp tử vong kể từ khi dịch bệnh xuất hiện ở nước này hồi tháng 1.

Indonesia công bố mức tăng hàng ngày cao nhất liên quan đến Covid-19, 24 bác sĩ đã tử vong

Sự gia tăng số người chết trong số các bác sĩ, đã tăng gấp đôi kể từ tuần trước, sau những chỉ trích về việc thiếu thiết bị bảo vệ ở Indonesia.

Bộ Y tế Indonesia ngày 6/4 xác nhận có thêm 218 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 2.491. Đây là mức tăng cao nhất trong ngày tại Indonesia kể từ khi quốc gia này phát hiện ca bệnh đầu tiên cách đây một tháng.

218 trường hợp mắc Covid-19 mới đã đưa con số tổng thể ở Indonesia lên 2.491. 209 trường hợp tử vong được xác nhận trong số những người nhiễm virus là số người tử vong cao nhất ở châu Á ngoài Trung Quốc.

Nguồn: Reuters, CNN