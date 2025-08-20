“Xé vé” là thuật ngữ thường được dân pickleball dùng để nói về việc đi thi đấu giao lưu với các hội nhóm của người lạ. Đây cũng là hình thức để các CLB tìm người chơi khi đội thiếu nhân sự, đồng thời giúp cả hai bên có cơ hội cải thiện trình độ khi đánh cặp với những người mới.

Tuy nhiên cũng bởi vì người lạ chơi với nhau nên chuyện đi “xé vé” cũng phát sinh không ít mẫu thuẫn.

Không ít mâu thuẫn đã nảy sinh trên sân pickleball.

Linh, 25 tuổi, một người mới chơi pickleball tại Hà Nội nhưng thường xuyên tìm cơ hội đi “xé vé” để thử sức và nâng cao trình độ. Tuy nhiên, buổi giao lưu mới đây của cô gái này tưởng chừng vui vẻ đã nhanh chóng trở thành một câu chuyện đầy drama chỉ sau một set đấu.

Nhận lời “xé vé” qua một hội nhóm kết nối trên facebook, dù không quen biết ai trong đội, tối đó Linh vẫn hào hứng tham gia với mong muốn học hỏi và kết nối. Đội chơi gồm 6 người, chia làm hai bên, và Trang được xếp đánh cặp đôi nam nữ ngẫu nhiên.

Set đầu tiên, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, không khí vui vẻ với những pha đánh bóng đầy tiếng cười, bởi trình độ các tay vợt khá ngang nhau. Tuy nhiên, ngay trước khi bắt đầu set thứ hai, một thành viên trong đội bất ngờ đề xuất: “Hay là mình chơi kèo cho vui! Bên nào thua góp 100 nghìn vào quỹ đội, để cuối tháng liên hoan”.

Các thành viên khác nhanh chóng đồng tình, cười đùa và tỏ ra hào hứng. Linh, vốn chỉ là người lạ đến giao lưu, bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Cô thắc mắc: “Quỹ đội là gì? Mình không phải thành viên đội, góp vào quỹ thì được gì đâu?”.

Pickleball dễ chơi và đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Câu hỏi của Linh khiến không khí trở nên căng thẳng. Một thành viên trong đội, được cho là đội trưởng, giải thích rằng quỹ đội là để tổ chức ăn uống, giao lưu nội bộ, kết nối các thành viên.

Linh thẳng thắn đáp lại: “Mình chỉ đến đánh giao lưu một buổi, không phải thành viên đội. Thua thì mất tiền, mà thắng thì mình cũng chẳng được hưởng gì từ quỹ. Như vậy không công bằng!”.

Lập luận của Linh khiến một số người trong đội không hài lòng. Một người khác lên tiếng: “Coi như vui thôi, có 100 nghìn mà cũng tính toán à?”. Tuy nhiên Linh vẫn giữ quan điểm: “Vui thì vui, nhưng phải rõ ràng. Mình không ở đây lâu dài, góp quỹ thì mình được lợi gì?”.

Cuộc tranh luận nổ ra khiến bầu khí vui vẻ ban đầu dần bị thay thế bởi sự căng thẳng. Sau một hồi tranh cãi không đi đến đâu, Linh quyết định không tiếp tục thi đấu nữa. Cô thu dọn vợt, lịch sự cảm ơn mọi người và rời sân ngay sau set đầu tiên.

“Mình đến để chơi cho vui, học hỏi thêm kỹ thuật, chứ không phải để cãi nhau vì 100 nghìn. Nếu muốn chơi kèo, phải rõ ràng từ đầu khi đăng bài tuyển người “xé vé” chứ đừng ép người lạ như mình”, Linh chia sẻ.

Việc thi đấu giao lưu nhiều giúp người chơi nhanh lên trình độ, nhưng việc thi đấu với người lại cũng tiềm ẩn không ít mâu thuẫn có thể nảy sinh.

Câu chuyện của Linh trên thực tế xảy ra không chỉ với pickleball mà ở một số môn khác như cầu lông, bóng bàn… cũng xuất hiện. Một diễn đàn cầu lông từng xôn xao khi người lạ đến đánh giao lưu xảy ra tranh cãi với chủ CLB bởi lý do tương tự. Đa số cư dân mạng ủng hộ lập luận của người chơi giao lưu, và cho rằng chủ CLB không nên đưa ra cách chơi như vậy.

Với pickleball, môn thể thao đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam, không chỉ là cơ hội để rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, để tránh những tình huống tranh cãi như trường hợp của Minh, có lẽ các đội chơi cần thống nhất luật lệ và tôn trọng sự khác biệt của từng người, đặc biệt là những người đi “xé vé” như Linh.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)