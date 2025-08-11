Trước đó, chính vợ anh - chị Hằng là người mê pickleball trước. Chị rủ, nhưng anh cương quyết không cầm vợt của bộ môn có quá nhiều định kiến là “lai tạp”, “gọi vốn”... Anh bảo, nếu có chơi chỉ chơi tennis, cầu lông cho sướng!

Thế rồi trong một buổi giao lưu cùng đồng nghiệp, anh Đức lần đầu chịu cầm vợt ra sân. Chỉ khoảng hai tiếng thử sức, mọi định kiến trước đó về pickleball gần như sụp đổ. Đã vậy, mấy chị em trong công ty còn hào hứng khen: “Anh có năng khiếu đấy!”, “Mới buổi đầu mà đánh thế này thì khéo thành Ben Johns mất!”. Những lời khen ấy càng khiến anh thêm hứng thú.

Giờ thì người cắm mặt vào app đặt sân mỗi tối lại là anh Đức. Không đủ người ra sân thì anh lại lân la tham gia các group social của các sân pick gần nhà. Song song với việc tìm HLV dạy căn bản.

Giờ đây, Zalo anh chỉ toàn các group về Pickleball

Từ "dưỡng sinh" đến môn thể thao gây nghiện nhất hành tinh

Pickleball ra đời từ Mỹ từ thập niên 60 nhưng chỉ thực sự bùng nổ toàn cầu trong vài năm trở lại đây. Riêng tại Việt Nam, sau một thời gian được xem là “trào lưu của người già/ phụ nữ sang chảnh”, giờ đây pickleball dần chiếm lĩnh các sân thể thao.

Đây là môn thể thao lai giữa tennis, cầu lông và bóng bàn. Sân nhỏ hơn tennis, vợt nhẹ như cầu lông, bóng bay chậm hơn nên dễ tiếp cận cho người mới, đặc biệt là những người không còn sung sức như tuổi 20. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ pickleball dễ như đi dạo. "Sau một set là mồ hôi ướt áo, tim đập nhanh hơn họp giao ban sáng thứ Hai", anh Đức nói.

Một điểm thú vị là pickleball gần như không phân biệt tuổi tác hay giới tính. “Ốm nhách, thấp bé như tôi vẫn có thể đỡ bóng và drive hoặc smash ngang ngửa mấy anh cao to. Điều này tạo cảm giác công bằng, và cực kỳ vui khi đánh đôi với người thân”, chị Hằng chia sẻ.

Hội các chị em mê pick tham gia buổi social tại khu vực Tân Bình, TP.HCM

"Cơn sốt pickleball" đang phá vỡ định kiến giới

Không chỉ vợ chồng anh Đức – chị Hằng, rất nhiều cặp đôi khác cũng "rơi vào lưới" pickleball sau khi… chê bai nó.

Chị Quỳnh Mai (37 tuổi, giáo viên THPT ở Bình Thạnh) kể: “Chồng mình ban đầu bảo ‘môn dành cho các chị rảnh rỗi sau giờ spa’, mà giờ mỗi chiều đón con về cho ăn uống tắm rửa xong là gửi sang bà ngoại 2 tiếng để tranh thủ ra sân”

Còn anh Lâm – một nhiếp ảnh gia tự do – thì thừa nhận pickleball giúp anh… giao tiếp với vợ trở lại. “Hồi trước cứ về nhà là ai nấy ôm điện thoại. Giờ thì ra sân 1 tiếng, cãi nhau vì pha miss bóng, rồi lại cười toe khi thắng đôi khác. Tối về còn coi video chiến thuật với nhau.”

Một số cặp đôi còn nói vui rằng pickleball đang “cứu vớt đời sống hôn nhân” – bằng cách buộc cả hai phải vận động, phải phối hợp, phải cãi nhau... vì một điều gì đó không phải tiền, con cái hay deadline.

Môn thể thao tưởng “dưỡng sinh” lại bắt đầu trở thành đam mê của phái mạnh

Vì sao pickleball dễ gây nghiện?

1. Dễ chơi - khó giỏi: Người mới có thể đánh vui sau vài phút làm quen. Nhưng để chơi tốt, kiểm soát nhịp độ, xử lý các pha volley hay dink (bóng ngắn trước lưới) lại là cả một nghệ thuật.

2. Cảm giác thắng dễ gây “phê”: Sân nhỏ, nên mỗi pha ăn điểm đều rất kịch tính. Ai cũng có thể là MVP của trận.

3. Xã hội hóa rất cao: Khó có môn thể thao nào khiến bạn quen được nhiều người chỉ sau vài tuần như pickleball. Ai cũng cần thêm đồng đội, cần thêm bạn chơi.

4. Giải to - sân nhỏ - tinh thần fairplay cao: Các giải đấu bán chuyên bắt đầu nở rộ tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng… thu hút người chơi từ 25–60 tuổi. Nhưng sân vẫn nhỏ, giá rẻ, không cần đầu tư vợt xịn như tennis. Ai cũng có thể bắt đầu.