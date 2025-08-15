Theo chia sẻ từ một thành viên ẩn danh, trong trận đấu giao lưu (không phải thi đấu giải), nam bên đối thủ thường xuyên, tới 90%, dồn bóng vào nữ đồng đội của họ. Điều này khiến người chia sẻ bức xúc và đặt câu hỏi:



"Bạn cần chiến thắng hay muốn thể hiện mình đánh hay? Nếu thích thể hiện thì nam đấu nam, còn bóng qua nữ thì để nữ đánh cho nhau. Nhiều loại đàn ông đánh mà kỳ thật".

Bài đăng đang gây xôn xao cộng đồng pick thủ

Tình huống nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng việc dồn bóng vào nữ đồng đội là không fair-play trong một trận giao lưu, nhất là khi mục đích chỉ là rèn luyện và vui vẻ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người phản đối ý kiến này và nói "Quá bình thường, tại bạn kém thôi, không khai thác được điểm yếu đối phương và không bao giờ bảo vệ được nữ đội mình", "Không chơi được thì ra ngoài, bộ môn đối kháng làm sao ép người chơi phải chơi theo ý mình?".

Chị em pick thủ nói gì?

Theo một số người chơi chuyên nghiệp, ở các giải đấu quốc tế hay thậm chí chỉ là giải nội bộ, việc nhắm bóng vào người yếu hơn trong cặp đôi là chiến thuật hoàn toàn bình thường và hợp lệ. Đây là cách để đội khai thác điểm yếu, tối ưu cơ hội chiến thắng.

Vấn đề nằm ở chỗ, nếu cảm thấy khó chịu, người yếu hơn cần coi đó là cơ hội rèn luyện thay vì chờ đối thủ "nhẹ tay".

Ảnh minh họa

Tài khoản Gia Linh, người có 23 năm chơi thể thao, cũng chia sẻ: "Nếu đánh yếu thì không nên chơi với người đánh mạnh, còn đã chơi thì phải dám chịu. Cái được khi chơi với người giỏi là bạn sẽ tiến bộ. Khi bóng bổng lên thì phải tự biết mà lùi lại, chứ đứng trơ ra đó rồi co rúm người thì sẽ ăn smash tím người kèm một lời xin lỗi thôi. Chơi với nhiều chị thực sự mệt: thắng thì cười, thua thì mặt còn hơn thớt treo, thua thì bảo người ta chơi không đẹp".

Chị Thu Quỳnh, ngụ phường Gia Định, một người chơi pickleball gần 1 năm, nhớ lại: "Hồi mới chơi, tôi cũng hay bị dồn bóng. Ban đầu rất sợ, nhất là khi đối thủ smash mạnh, tôi cứ né tránh hoặc đánh lỗi. Nhưng sau này, tôi quyết tâm tập luyện, đứng vị trí tốt hơn, block bóng chắc, và quan trọng nhất là bình tĩnh khi bóng lao đến. Giờ nếu ai smash thẳng mặt, tôi coi đó là cơ hội thử sức, không còn né, thậm chí còn 'đốt mặt' lại".

Chị cho rằng, nếu không chấp nhận va chạm và áp lực thì sẽ khó mà tiến bộ.

Thể thao là phải hết mình

Ở chiều ngược lại, anh Thành An, một người chơi lâu năm, lại nhìn nhận vấn đề từ góc độ của nam giới: "Chính vì nhiều chị em nhút nhát hoặc dễ hờn khi bị đánh mạnh, tôi và nhiều anh em khác bị 'nhát tay'. Không dám smash, không dám lob bóng sâu, thành ra trận đấu mất tính cạnh tranh và chẳng còn hứng thú. Thể thao là phải hết mình, không phân biệt nam hay nữ".

Những người chơi kinh nghiệm đã chia sẻ loạt mẹo giúp cải thiện tình huống này:

- Người mạnh hơn trong cặp cần bao sân nhiều hơn, chủ động di chuyển để "cắt" bóng sớm, giảm áp lực cho đồng đội yếu.

- Người yếu nên tập trung vào kỹ năng đỡ bóng, block bóng ổn định, không cần đánh hiểm, chỉ cần trả bóng an toàn, kéo dài pha bóng.

- Giữ tâm lý bình tĩnh: Bị dồn bóng nhiều dễ khiến tâm lý hoảng loạn, dẫn đến lỗi không đáng có.

- Có tinh thần cầu tiến: Xem đây là cơ hội thực chiến quý giá để nâng trình, rèn phản xạ và khả năng đọc tình huống.

Câu chuyện "dồn bóng vào nữ" một lần nữa cho thấy pickleball, môn thể thao mới ở Việt Nam, không chỉ dừng ở việc học luật mà còn hình thành những tranh luận về văn hóa chơi và tinh thần fair-play. Dù là giao lưu hay thi đấu, tinh thần thể thao vẫn là tôn trọng đối thủ, hỗ trợ đồng đội và tận dụng mọi cơ hội để tiến bộ.