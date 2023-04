Đi tìm điểm chung trong phong cách thời trang của phụ nữ hiện đại

Nữ doanh nhân Nguyễn Hà Linh và gout công sở phá cách

Dù luôn bận rộn trong công việc kinh doanh và xây dựng cộng đồng Nghiện Nhà với hơn 2.4 triệu thành viên nhưng Hà Linh luôn có đủ thời gian để chu toàn mọi việc. Mỗi ngày, Hà Linh có rất nhiều đầu việc cần hoàn thành, vì thế chị luôn chọn cho mình những bộ quần áo thoải mái nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Hà Linh trong phiên bản đi làm hay đi chơi đều yêu thích chọn những loại vải thoải mái như áo lụa, đầm lụa, quần jeans. Vào mùa đông, trong tủ đồ của Linh không thể thiếu áo khoác lông và áo dạ.

Vì sở thích mặc trang phục với chất liệu lụa, jeans, đồ da, đồ lông nên khâu chăm sóc và bảo quản làm nhà sáng lập cộng đồng Nghiện Nhà cũng đau đầu không kém. Vậy nên chị Linh thường lựa chọn những giải pháp thông minh có thể chăm sóc toàn diện quần áo, không cần mất nhiều thời gian giặt tay, giặt hấp ở các cửa hàng.

Chị Hà Linh - Nhà sáng lập cộng động Nghiện Nhà

MC Phương Uyên và phong cách thanh lịch, tinh tế



Là MC truyền hình nên Phương Uyên luôn ưu tiên xuất hiện với ngoại hình phù hợp với những chương trình và sự kiện mà cô tham gia. Khi lựa chọn quần áo, Hoa khôi ĐH Sư phạm thường quan tâm đến kiểu dáng và màu sắc, ưu tiên trắng và đỏ để trung hoà được giữa sự thanh lịch và nét quyến rũ nổi bật. Những chiếc đầm nữ tính tôn dáng nhưng vẫn đảm bảo thoải mái sẽ là ưu tiên hàng đầu của Uyên. Nàng Én Bạc khoe cô nàng có hơn ba chiếc tủ quần áo để chứa trang phục theo từng nhu cầu như đi làm, đi chơi, đi tiệc…

Vì lịch trình bận rộn, quay hình nhiều nên đôi lúc Phương Uyên cần thay 20-30 bộ quần áo trong một ngày. Vào những hôm quay liên tục từ ba đến bốn ngày, không kịp mang đầm dạ hội, âu phục ra tiệm hấp. "Có lần, vì hôm trước là ngày quay chương trình ẩm thực, hôm sau lại mặc cùng một bộ trang phục đó nên Uyên phải nhờ sự giúp đỡ của chai nước hoa xịt của mình nhưng vẫn có cảm giác không tự tin", MC Phương Uyên nhớ lại. Sau này, có cơ hội trải nghiệm LG Styler Uyên mới thấy người "trợ lý" này đúng là cứu cánh cho những tình huống khẩn cấp thế này, lại luôn giữ được sự chuyên nghiệp trong mọi tình huống.

MC Phương Uyên đang trải nghiệm LG Styler

Nhà sáng tạo nội dung Trà My (Myumminess) và phong cách freestyle cực trendy



Trà My là hình mẫu phụ nữ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khi cô vừa làm công việc sáng tạo nội dung đa nền tảng, vừa chăm sóc gia đình chu toàn. Trong từng video, cô luôn duy trì hình ảnh chỉn chu, gọn gàng nhưng vẫn trẻ trung và hợp thời trang.

Những nội dung trên kênh Myumminess cũng giống như phong cách sống của Trà My ngoài đời, vui nhộn và thông minh. Điển hình là trong việc giặt giũ, làm mới quần áo, cô nàng cũng rất quan tâm để ý các kí hiệu có trên nhãn, để biết được mỗi chất liệu tương ứng với cách làm sạch khác nhau. Khi được hỏi chất liệu không thể thiếu trong tủ đồ, Trà My không ngần ngại chọn vải lụa và linen. Vì đây là hai loại vải chăm sóc khá khó, nên Trà My thường nghiên cứu tìm kiếm các loại máy làm mới quần áo thông minh như LG Styler để giúp cô trong việc làm sạch đồ.

Nhà sáng tạo Trà My (Myumminess) với phong cách freestyle năng động

Mỗi quý cô đều có những phong cách riêng với các chất liệu đa dạng. Tuy nhiên, điểm chung của họ là thường gặp những tình huống khó đỡ liên quan đến việc chăm sóc bộ cánh yêu thích. Một chiếc tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler sẽ trở thành bạn đồng hành đáng giá. LG Styler với những tính năng chăm sóc quần áo vượt trội để bất kỳ quý cô nào cũng sở hữu một hình ảnh tinh tế.



Quần áo có nhiều chi tiết sẽ rất phù hợp với công nghệ độc quyền TrueSteam, làm mới quần áo bằng hơi nước. Nhờ nước tinh khiết tạo ra hơi nước giúp vệ sinh từng sợi vải, loại bỏ mùi hôi và nếp gấp ở những vị trí như khuỷu tay, lưng áo, ống quần… Hơn thế nữa, hệ thống móc treo chuyển động rũ thông minh đến 200 lần/phút là cứu tinh của bộ âu phục, chiếc blazer, đầm dạ hội đính hạt cườm hay áo khoác lông,.... Bụi mịn và nếp nhăn sẽ được loại bỏ nhanh chóng, quần áo luôn được chăm sóc một cách tốt nhất với LG Styler.

