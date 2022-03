Đi tiểu thấy có triệu chứng này cần phải đi khám ung thư ngay, bỏ vài giây nhưng có thể cứu bạn khỏi căn bệnh nguy hiểm

Nước tiểu màu vàng sậm, màu cam thì có thể do chúng ta đã ăn nhiều cà rốt quá hoặc là có bệnh lý gan cần phải tầm soát ngay.

Bên cạnh đó, một số loại nước có chứa chất tạo màu cũng có thể gây ra hiện tượng nước tiểu màu cam như thế này. Nếu nước tiểu có màu vàng neon thì là dư thừa vitamin B.

Nếu nước tiểu màu đỏ thì đó có thể là dấu hiệu chảy máu do ung thư, do sỏi, do nhiễm trùng hoặc có bệnh lý về huyết học.

Trong trường hợp này, bạn rất nên đến bệnh viện thăm khám sức khỏe càng sớm càng tốt để sớm tìm ra nguyên nhân, cũng như có phương án điều trị hiệu quả.