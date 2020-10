Đi thuê phòng trọ, cô gái trẻ bị lừa vào khách sạn ép kích dục rồi cướp tài sản ở Sài Gòn

Hình minh hoạ.





Ngày 2/10, Công an quận 12, TP.HCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Thành Trung (SN 1993), Phan Huỳnh Tuấn T. (SN 2003), Huỳnh Nhật H. (SN 2005, cùng ngụ quận 12) và Nguyễn Thị Lý (SN 1998, ngụ tỉnh Tây Ninh) về hành vi "Hiếp dâm", "Cướp tài sản" và "Không tố giác tội phạm".

Trung tại cơ quan công an.

Theo điều tra, rạng sáng 19/9, chị A. (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Thuận, trú quận 5) tới Công an phường Tân Thới Nhất, quận 12 trình báo về việc bị hiếp dâm, cướp tài sản hết sức táo tợn.

Chị A. cho biết, qua mạng xã hội chị có quen biết với 1 thanh niên nói cần cho thuê phòng. Sau đó, thanh niên hẹn gặp chị A. và lừa đưa vào khách sạn đường TTN01 để xâm hại và cướp xe máy.

Trước tính chất vụ việc, Công an phường đã phối hợp cùng Công an quận 12 tiến hành lấy lời khai, điều tra truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an xác định được các đối tượng Trung, T., H., Lý nên truy xét.

Chiều 24/9, trinh sát phát hiện cả 4 đối tượng này đang ở tiệm internet ở phường Hiệp Thành, quận 12 nên mời về trụ sở làm việc. Qua làm việc, nhóm này khai nhận hành vi phạm tội.

Trung khai, khoảng tháng 9/2020 do không có tiền nên lên mạng tìm những cô gái, phụ nữ có nhu cầu thuê phòng trọ để nói chuyện. Sau đó, Trung lừa đưa vào khách sạn với mục đích cướp tài sản.

Cụ thể, Trung lập nick Huỳnh Đông nhắn tin với chị A. và nói là có phòng trọ cho thuê. Nếu chị A. muốn thuê thì Trung hẹn tới xem và chị này đồng ý.

Khoảng 19h30 ngày 18/9, Trung đi xe máy tới khách sạn N. ở đường TTN01, phường Tân Thới Nhất thuê phòng rồi đứng ở bãi xe khách sạn chờ chị A. tới. Khoảng 30 phút sau, chị A. đi xe máy tay ga tới gửi tại bãi rồi đi cùng với Trung lên phòng.

Khi chị A. vào nhà vệ sinh để xem thì Trung xô ngã xuống nền. Tiếp đó, Trung đánh vào mặt bóp miệng không cho chị A. hô hoán. Trung tìm cách xâm hại chị A. nhưng chị này van xin nói là đang đến ngày có kinh nguyệt. Trung kiểm tra thấy chị này nói thật nên ép chị này kích dục cho gã.

Thực hiện xong hành vi, Trung lục lọi lấy chiếc ĐTDĐ của chị A. rồi trói tay bằng áo, khăn tắm. Tiếp đó, Trung gọi cho T., H. mang thêm dây và khăn tới khách sạn để đưa cho mình, mang xe của chị A. về và hứa cho tiền.

Khoảng 21h cùng ngày, T. và H. tới khách sạn dừng bên ngoài. T. mang khăn, dây đưa cho Trung rồi đi ra. Sau khi T. vừa đi ra, Trung lôi chị A. ra khỏi nhà vệ sinh rồi lấy dây trói chân, tay và nhét khăn vào miệng chị A. Trung lục lọi túi quần của chị A. lấy gần 300 ngàn đồng rồi xuống lấy xe tẩu thoát. Trung và T. mang xe đến gửi ở bãi xe của bệnh viện ở phường 3, quận Gò Vấp.

Ngày 20/9, Trung gọi cho bạn gái là Lý bảo lấy được 1 xe máy và ĐTDĐ. Một ngày sau, Trung và Lý mang ĐTDĐ tới tiệm cầm đồ ở đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp cầm với giá 2 triệu đồng.

Ngày 22/9, Trung, T. và H. đi xe máy cướp được của chị A. tới phòng của chị Lý tại phường 5, quận Gò Vấp gửi và che biển số xe lại.

Đến 24/9, trinh sát công an phát hiện 4 đối tượng ở tiệm internet nên bắt giữ. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.