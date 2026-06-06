Người phụ nữ gặp cảnh khó tin trong nghĩa trang

Vào tháng 11 năm 2013, một vụ việc hy hữu từng gây xôn xao dư luận tại Brazil khi một người phụ nữ đi thăm mộ người thân tại một nghĩa trang ở khu vực Ferraz de Vasconcelos, bang São Paulo. Theo truyền thông quốc tế, trong lúc đang viếng mộ, người phụ nữ bất ngờ nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ phần mộ bên cạnh. Khi lại gần kiểm tra, cô hoảng hốt nhìn thấy mặt đất có dấu hiệu chuyển động.

Một chuyến viếng mộ tưởng như bình thường đã biến thành khoảnh khắc kinh hoàng khi người phụ nữ phát hiện dấu hiệu bất thường từ phần mộ bên cạnh. (Ảnh: Sky News)

Chỉ ít phút sau, một cánh tay bất ngờ nhô lên khỏi lớp đất. Nhân chứng kể lại rằng cô đã vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy người đàn ông dường như đang cố tự đào thoát khỏi nơi bị chôn vùi.

" Tôi thực sự đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy anh ta cố gắng tự đào mộ ngoi lên", người phụ nữ kể lại.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô lập tức gọi lực lượng cứu hộ tới hiện trường. Khi đào lớp đất lên, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân vẫn còn sống nhưng ở trong tình trạng rất yếu. Người đàn ông sau đó được đưa tới bệnh viện để kiểm tra và điều trị.

Nghi vấn người đàn ông bị chôn sống

Theo các nguồn tin quốc tế, người đàn ông này không phải "người chết sống lại" như nhiều người ban đầu lầm tưởng. Cảnh sát nghi ngờ nạn nhân có thể đã bị tấn công trong một vụ ẩu đả, sau đó bị đánh bất tỉnh.

Khi đào lớp đất lên, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân vẫn còn sống nhưng ở trong tình trạng rất yếu. (Ảnh: Sky News)

Những người liên quan được cho là tưởng nạn nhân đã tử vong nên mang ông tới nghĩa trang và vùi xuống một phần mộ. Sau khi tỉnh lại dưới lớp đất, người đàn ông cố gắng vùng vẫy, phát ra tiếng động và đưa tay lên cầu cứu. Chính những dấu hiệu bất thường này đã giúp người phụ nữ phát hiện sự việc kịp thời.

Ban quản lý nghĩa trang sau đó cũng xác nhận người đàn ông đã bị chôn sống. Cảnh sát mở cuộc điều tra để làm rõ liệu đây có phải là một vụ giết người bất thành hay không.

Dù tình trạng sức khỏe cụ thể của nạn nhân không được công bố đầy đủ, một số nguồn tin cho biết ông đã được điều trị tại bệnh viện địa phương. Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên truyền thông quốc tế vì diễn biến giống như cảnh trong phim kinh dị, đồng thời khiến nhiều người không khỏi rùng mình trước tình huống hiếm gặp ngay giữa nghĩa trang.

(Theo Sky News, Wardheernews, LT)

