Đi tẩm quất chữa đau vai gáy, chàng trai 27 tuổi suýt liệt nửa người sau tiếng “rắc”

Nghe lời giới thiệu về một cơ sở bấm huyệt "mát tay", một thanh niên 27 tuổi tại Giang Tô (Trung Quốc) đã đến massage vùng cổ để giảm đau mỏi. Ai ngờ sau một cú bẻ cổ của kỹ thuật viên, anh bỗng mất hoàn toàn cảm giác từ ngực trở xuống.

Liệt nửa người sau cú bẻ cổ bạo lực

Anh chàng 27 tuổi này vốn là nhân viên văn phòng, do đặc thù công việc phải ngồi lâu một chỗ nên thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau mỏi vai gáy. Nghe danh một tiệm massage địa phương có bài "nắn xương, trị liệu cổ truyền rất hiệu quả", anh đã tìm đến với hy vọng được thư giãn.

Trong lúc massage, kỹ thuật viên đã dùng lực rất mạnh để bẻ cổ cho khách hàng. Sau một tiếng “rắc” khô khốc, anh thanh niên lập tức cảm thấy đau nhói đến nghẹt thở. Ngay sau đó, toàn bộ vùng cơ thể từ ngực trở xuống tê dại hoàn toàn, dù người nhà có véo mạnh cũng không hề có cảm giác. Nhận thấy dấu hiệu liệt cấp tính, gia đình đã lập tức đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

At khoa Ngoại Cột sống, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm cấp tính ở đốt sống cổ C3 - C4, chèn ép nghiêm trọng gây tổn thương tủy sống cấp tính. Các bác sĩ cảnh báo, nếu không phẫu thuật giải ép kịp thời, bệnh nhân đối mặt với nguy cơ tàn phế vĩnh viễn.

Ngay lập tức, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật vi phẫu xâm lấn tối thiểu đường trước cổ dưới kính hiển vi. May mắn thay, ca mổ thành công và bệnh nhân đang hồi phục tốt.

Cảnh báo: Massage, bẻ khớp sai cách có thể đổi lấy cả đời ngồi xe lăn

Trong thời đại công nghệ, thói quen ngồi lâu, lười vận động và "nghiện" điện thoại đang khiến bệnh lý cột sống cổ ngày càng trẻ hóa. Các chuyên gia y tế khuyến cáo:

Khi bị đau mỏi nhẹ: Có thể giảm đau bằng cách massage đúng kỹ thuật, chườm ấm, châm cứu, vật lý trị liệu hoặc tập các bài tập thể thao khoa học.

Khi có dấu hiệu nặng: Nếu tình trạng đau nhói kéo dài không giảm, hoặc kèm theo các triệu chứng như tê bì, yếu mỏi tay chân, người bệnh cần đến ngay chuyên khoa cột sống tại các bệnh viện uy tín. Tuyệt đối không giao tính mạng cho các cơ sở massage bấm huyệt "chui", không có chuyên môn để tránh các tổn thương thần kinh không thể đảo ngược, thậm chí là liệt giường.

Bạn đang ở "cấp độ" nào của bệnh đau cột sống cổ?

Bệnh lý cột sống cổ được ví như bài toán "sai một ly, đi một dặm". Khi các đốt sống bị tổn thương gây chèn ép dây thần kinh, nó không chỉ gây đau đầu, chóng mặt, ù tai, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa mà còn có thể dẫn đến đột quỵ hoặc bại liệt.

Dựa trên biểu hiện và mức độ đau, y học chia các tổn thương cột sống cổ thành 10 cấp độ:

3 bài tự kiểm tra sức khỏe cổ tại nhà

Bài tập cúi ngửa: Từ từ cúi đầu xuống, nếu cằm chạm được vào xương ức là bình thường; sau đó từ từ ngửa đầu lên, nếu mắt có thể nhìn thẳng lên trần nhà là đạt chuẩn.

Bài tập xoay cổ: Chầm chậm quay đầu sang trái rồi sang phải, nếu góc quay đạt gần 90 độ ở cả hai bên là cổ vẫn linh hoạt.

Bài tập nhấc tay: Giơ một bên cánh tay lên áp sát vào tai, giữ nguyên trong 5 giây. Nếu bạn đang bị tê tay nhưng khi giơ cao tay lên lại thấy đỡ đau, đó có thể là dấu hiệu "báo động đỏ" rằng đĩa đệm cổ đang gặp nguy hiểm.

Bí kíp "vàng" bảo vệ cột sống cổ cho dân văn phòng

Để không trở thành nạn nhân tiếp theo của căn bệnh này, hãy nằm lòng các nguyên tắc phòng bệnh dưới đây:

Chọn gối và nệm phù hợp: Nên chọn nệm có độ cứng vừa phải để giữ đường cong sinh lý của cột sống khi ngủ. Gối ngủ không nên quá cao, quá thấp hay quá cứng (độ cao lý tưởng từ 8-15 cm). Khi nằm ngửa, gối nên cao bằng một nắm tay; khi nằm nghiêng, gối cao bằng một nắm tay rưỡi. Nên chọn ruột gối mềm, võng ở giữa (hình yên ngựa) để nâng đỡ cổ tốt nhất.

Điều chỉnh tư thế ngồi: Ngồi làm việc thẳng lưng, điều chỉnh độ cao của bàn ghế sao cho phù hợp. Tốt nhất nên dùng bàn làm việc có mặt nghiêng nhẹ thay vì bàn phẳng. Tránh việc cúi gằm mặt xem điện thoại hoặc ôm máy tính liên tục trong nhiều giờ.

Làm việc và nghỉ ngơi hợp lý: Cứ sau 1 tiếng làm việc, hãy đứng dậy thư giãn. Thực hiện vài động tác xoay cổ nhẹ nhàng, cúi ngửa biên độ rộng nhưng phải chậm rãi để giải tỏa áp lực cho các đốt sống.

Tăng cường tập luyện: Thường xuyên tập các bài thể dục cho cổ hoặc yoga để tăng sức bền cho cơ vai gáy. Các môn thể thao ngoài trời như thả diều, đánh cầu lông cực kỳ tốt cho việc phục hồi cột sống cổ.

Tránh chấn thương vùng cổ: Hạn chế mang vác vật nặng sai tư thế. Nếu không may bị chấn thương phần mềm ở cổ, cần điều trị dứt điểm ngay, tránh để lâu ngày chuyển biến thành bệnh mạn tính.

Giữ ấm cơ thể: Chú ý giữ ấm vùng cổ, không để điều hòa thổi thẳng vào gáy và tuyệt đối không để tóc ướt đi ngủ.