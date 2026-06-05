Trước khi phát hiện sự thật, cô Chen (Hồng Kông, Trung Quốc) từng tin mình đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc. Thế nhưng chỉ một tin nhắn từ người lạ đã kéo cô vào cơn ác mộng mà đến giờ vẫn chưa thể quên.

"Bạn đã đi khám chưa? Bạn có biết H mắc rất nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục không?"

Đó là tin nhắn bất ngờ mà cô Chen nhận được trong lúc đang làm việc. Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng đủ khiến cô chết lặng.

Trước đó, cô quen H, một chàng trai 21 tuổi ( (Hồng Kông, Trung Quốc) thông qua ứng dụng hẹn hò. Sau nhiều lần trò chuyện và gặp gỡ, cô tin rằng cả hai đang xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, chỉ có hai người. Nhưng cô không ngờ mình chỉ là một trong số nhiều cô gái có mặt trong cuộc sống của H và cùng bị anh ta chủ động lây truyền bệnh xã hội.

H xuất hiện trên chương trình điều tra "Scoop" của đài TVB

Theo chương trình điều tra "Scoop" của đài TVB, H bị nhiều phụ nữ tại Hồng Kông tố cáo đã sử dụng các nền tảng hẹn hò để tiếp cận các cô gái trẻ. Với mỗi người, anh đều khẳng định họ là bạn gái duy nhất của mình. Mọi chuyện bắt đầu bị phanh phui khi một trong số những người phụ nữ này phát hiện sự thật và liên hệ với nhau. Theo lời cô Chen (người cung cấp thông tin cho chương trình) kể, cô nhận được tin nhắn từ một cô gái khác họ Liu.

Liu kể rằng cô quen H sau khi chuyển sang công việc mới và đang gặp nhiều khó khăn. H thì xây dựng hình tượng là một người dịu dàng, biết lắng nghe, quan tâm tới cô từ những điều nhỏ nhặt. Cứ như vậy, cô Liu nhanh chóng mở lòng và tin rằng mình đang trong mối quan hệ yêu đương nghiêm túc 1-1.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, cô Liu bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường ở vùng kín, kèm theo sốt phải nhập viện. Các xét nghiệm chuyên sâu đã mang đến kết quả khiến cô choáng váng. Liu được xác định mắc nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục và xuất hiện những bất thường ở cơ quan sinh sản.

Do chỉ có quan hệ với H trong thời gian gần đó, cô lập tức tìm gặp anh để chất vấn. Theo lời kể của Liu, H không phủ nhận mà còn xin lỗi, tặng cô một bức tranh do chính mình vẽ và hứa sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa.

Tuy nhiên, linh cảm có điều bất thường khiến Liu tiếp tục tìm hiểu. Càng lần theo dấu vết trên mạng xã hội, cô càng phát hiện nhiều người phụ nữ khác có liên quan đến H. Trong số đó có Chen. Khi đối chiếu các đoạn trò chuyện, cả hai không khỏi rùng mình.

Cô Liu và cô Chen đi kiểm tra sức khỏe, phát hiện bị H lây nhiễm nhiều bệnh xã hội

Những lời yêu thương, những lời hứa hẹn về tương lai, những bó hoa được tặng, khách sạn từng ghé qua, thậm chí cả những bức tranh H tự tay vẽ đều giống nhau đến khó tin. Hóa ra trong lúc nói với mỗi người rằng họ là "duy nhất", H vẫn âm thầm duy trì quan hệ với nhiều phụ nữ cùng lúc. Hai cô gái này cố gắng nhắn tin cảnh báo cho tất cả những người mình nghi ngờ là nạn nhân của H và được một phụ nữ họ Lin phản hồi.

Nhưng đó chưa phải cú sốc lớn nhất. Khi cùng nhau thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu hơn, kết quả khiến các nạn nhân thực sự hoảng sợ.

Theo chương trình, cả 3 phụ nữ này đều được xác định có tổn thương ở cơ quan sinh dục và dương tính với HPV. Riêng Liu được phát hiện nhiễm tới 9 loại virus khác nhau, trong đó có HPV type 16, một chủng HPV nguy cơ cao.

Trong lúc các nạn nhân liên tục đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và chờ đợi kết quả xét nghiệm với tâm trạng bất an, H lại bị phát hiện vẫn tiếp tục hoạt động trên các ứng dụng hẹn hò. Theo TVB, anh vẫn trò chuyện với những phụ nữ mới và sắp xếp các cuộc gặp gỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Quá phẫn nộ, nhóm nạn nhân đã lập tài khoản khác để liên hệ với H. Không ngoài dự đoán, anh nhanh chóng đồng ý gặp mặt. Tại cuộc gặp, khi bị hỏi trực tiếp về việc có nhiễm HPV hay không, H từ chối trả lời và né tránh các cáo buộc.

Ngoài cô Liu, cô Chen và cô Lin, vẫn còn nhiều nạn nhân khác bị H chủ động tiếp cận với ý định xấu

Sau đó, các nạn nhân cho biết họ còn phát hiện mình không phải những người duy nhất. Nhiều phụ nữ khác được cho là cũng từng có quan hệ với H trong cùng khoảng thời gian. Họ tiếp tục tập hợp các nạn nhân và làm mọi việc có thể, từ đâm đơn kiện cho đến đem câu chuyện lên truyền hình với hy vọng không có thêm cô gái nào là nạn nhân. Bởi H vẫn không hề có thái độ hối lỗi, tiếp tục "săn tìm" thêm nạn nhân thông qua một loạt app hẹn hò.

HPV nguy hiểm như thế nào? Có phòng được không?

Trước vụ việc gây xôn xao dư luận, bác sĩ da liễu Wu Wai-fu tại Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết HPV là nhóm virus có nhiều chủng khác nhau. Một số chủng có thể gây mụn cóc sinh dục, trong khi một số chủng nguy cơ cao liên quan đến nhiều bệnh lý nghiêm trọng. Chưa kể, một số thông tin cho rằng ngoài GPV, H còn mắc bệnh lậu, giang mai...

Ông giải thích, mặc dù HPV chủ yếu lây truyền qua quan hệ tình dục nhưng vẫn còn nhiều đường lây niễm khác. Từ qua vết thương hở, dùng chung vật dụng cá nhân, từ mẹ sang con...

Phần lớn người nhiễm HPV không có triệu chứng rõ ràng và có thể tự đào thải virus sau một thời gian. Tuy nhiên, một số trường hợp nhiễm kéo dài, đặc biệt với các chủng nguy cơ cao như HPV 16 và HPV 18, có thể làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư dương vật, ung thư âm hộ, âm đạo và một số ung thư vùng đầu cổ.

Tiêm vắc xin HPV càng sớm càng giúp bảo vệ hiệu quả khỏi virus HPV và nhiều bệnh xã hội, ung thư nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Chính vì vậy, việc phòng bệnh bao giờ cũng quan trọng hơn chữa bệnh. Hiện nay, tiêm vắc xin HPV có thể giúp phòng ngừa trên 90% nguy cơ lây nhiễm loại virus nguy hiểm này. Bác sĩ Wu nhấn mạnh, vắc xin HPV được khuyến nghị cho cả nữ và nam giới, tốt nhất là trước khi có quan hệ tình dục và càng sớm càng tốt sau 9 tuổi. Những người đã từng quan hệ hoặc thậm chí đã nhiễm một chủng HPV vẫn có thể được bác sĩ tư vấn tiêm phòng để bảo vệ trước các chủng khác mà cơ thể chưa nhiễm.

Bên cạnh tiêm vắc xin, việc sử dụng bao cao su khi quan hệ, duy trì mối quan hệ tình dục an toàn, hạn chế nhiều bạn tình và khám sức khỏe định kỳ vẫn là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm.

Nguồn và ảnh: TOPick, Asia One, HK01