Đi Sundate Festival cùng con: Tips di chuyển, ăn uống và tận hưởng trọn vẹn lễ hội

Chỉ còn ít ngày nữa, phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới: Vương Quốc Mặt Trời, một trong những lễ hội gia đình miễn phí lớn nhất cuối năm 2025. Khi những mô hình hoa khổng lồ, linh vật Sunnie cao hơn 6 mét hay Thung Lũng Mặt trời dần được hoàn thiện, nhiều phụ huynh đã bắt đầu háo hức… nhưng cũng không tránh khỏi nỗi lo quen thuộc: đưa con đi chơi sao cho thật vui mà không kiệt sức?

Nếu bạn đang chuẩn bị đưa con đến Sundate Festival, đây sẽ là cẩm nang đầy đủ và dễ áp dụng nhất, giúp gia đình vừa tận hưởng trọn vẹn lễ hội vừa giữ được năng lượng đến cuối ngày.

Sundate Festival: Vương Quốc Mặt Trời giữa lòng phố đi bộ

Trong hai ngày 29 – 30.11.2025, Sundate Festival sẽ “biến” phố đi bộ Nguyễn Huệ thành một vương quốc giải trí đầy màu sắc. Khác với nhiều sự kiện đông đúc ở trung tâm, Sundate Festival hướng đến trải nghiệm dành riêng cho gia đình – đặc biệt là trẻ em: Vui, thân thiện, an toàn và gần như 100% miễn phí.

Thay vì để ba mẹ bối rối giữa một biển hoạt động, Sundate Festival được thiết kế để gia đình có thể thong thả dắt tay nhau đi từ khu này sang khu khác mà không cần lo lắng chuyện mua vé hay kiểm soát ra vào.

Hầu hết không gian trong “Vương Quốc Mặt Trời” đều mở cửa tự do, từ Sunnie khổng lồ cho đến Thung Lũng Ánh Sáng hay Biển Lung Linh.

Chỉ khi muốn cho con thử sức ở Nhà Ga Mặt Trời hoặc Đấu Trường Mặt Trời hai khu vận động có thiết kế đặc biệt, ba mẹ mới cần chuẩn bị vé trước.

Điều quan trọng nhất nhiều phụ huynh chưa biết:

Hầu hết các khu vực đều FREE: Sunnie khổng lồ; Thung Lũng Ánh Sáng; Biển Lung Linh; Thành Phố Ban Mai x Andros Fruit Me Up & Jelly Cool.

Chỉ có 2 khu cần mua vé: Đấu Trường Mặt Trời & Nhà Ga Mặt Trời.

Di chuyển đến Sundate Festival thế nào?

Phố đi bộ luôn đông, nhưng đi đúng giờ, đúng chỗ sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Phương tiện gợi ý:

Xe công nghệ/Taxi: Nhanh – tránh phải tìm bãi giữ xe.

Gửi xe gần Nguyễn Huệ:

Hầm gửi xe Sunwah

Vincom Đồng Khởi

Bãi Hàm Nghi

Bãi Nguyễn Siêu

Bãi gần Saigon Garden

Khung giờ vàng để đi:

Trước 9:00 sáng: Ánh nắng dịu, bé sẽ có nhiều năng lượng, thỏa sức vui chơi.

Sau 18:00 tối: Không gian mát mẻ, có thể check - in nhiều khu vực với ánh sáng rực rỡ.

Sundate Festival có nhiều cổng vào, cổng ra, phụ huynh nên xem trước bản đồ sự kiện để chọn hướng tiếp cận phù hợp, tránh phải vòng quá xa, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ.

Mang gì khi đi Sundate Festival?

Trải nghiệm lễ hội với con sẽ nhẹ hơn rất nhiều nếu ba mẹ chuẩn bị vài món đơn giản:

Nuớc uống cho bé

Mũ, áo khoác mỏng, kem chống nắng

Khăn giấy, khăn ướt

Pin sạc dự phòng

Một món đồ chơi nhỏ giúp bé kiên nhẫn hơn khi chờ xếp hàng

Vé điện tử (nếu gia đình định vào 2 khu bán vé)

Nên lưu vé điện tử ở dạng screenshot để tránh tình trạng mất mạng, chậm tải.

Làm thế nào để tận hưởng hết mình tại Sundate Festival

Buổi sáng: Năng lượng cao, khám phá thoải mái

Buổi sáng là lúc bé tràn đầy năng lượng, nắng còn dịu, dễ dàng tham gia các hoạt động vận động.

Nếu bé thích chạy nhảy: thử Sun Arena hoặc Nhà Ga Mặt Trời (khu bán vé).

Nếu muốn bắt đầu nhẹ nhàng: đi dạo và chụp hình tại các khu check-in miễn phí trước.

Buổi trưa: Nghỉ ngơi thật sự để hồi sức

Giữa trưa là lúc nắng mạnh, nên đưa bé đến khu F&B hoặc khu nghỉ ngơi có mái che. Tại đây có:

Mái che nhiều lớp giúp giảm nhiệt

Quạt mát

Ghế ngồi rộng rãi

Thức uống, kem, snack, hoa quả phù hợp trẻ nhỏ

Đây chính là “trạm nạp năng lượng” của cả gia đình.

Buổi chiều, tối: Khoảnh khắc rực rỡ nhất

Khi nắng dịu, các mô hình ánh sáng bắt đầu nổi bật, cả không gian trở nên lung linh. Khung giờ 16:30–17:30 gần như là “giờ vàng” để chụp ảnh – vừa đẹp vừa không quá đông.

4 khu check-in miễn phí đẹp nhất. nhất định phải ghé:

Sunnie khổng lồ

Linh vật cao lớn giữa trung tâm lễ hội, với màu sắc tươi sáng khiến bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải reo lên thích thú. Đây cũng là background tuyệt vời cho các bộ ảnh gia đình.

Thung Lũng Mặt Trời

Không gian rực rỡ nhưng rất “nịnh da”, đầy những chi tiết tròn, mềm, ấm áp – phù hợp chụp ảnh gia đình nhiều thế hệ.

Biển Lung Linh

Lấy cảm hứng từ thế giới đại dương, sắc xanh mát mắt cùng các hoạ tiết pastel khiến mỗi bức ảnh đều trở nên mềm mại, đáng yêu.

Thành Phố Ban Mai x Andros Fruit Me Up & Jelly Cool

Một thành phố mini rực rỡ sắc trái cây, nhiều góc chụp sống động, mang tinh thần năng lượng và vui khỏe.

Nhà Ga Mặt Trời & Đấu Trường Mặt Trời, 2 khu vực bán vé cũng sẽ là lựa chọn vô cùng “xịn’ để bạn có thể lưu giữ lại những khoảnh khắc cùng với con của mình.

Tips nhỏ nhưng rất có ích cho phụ huynh

Tránh mang balo quá nặng

Giao cho con một nhiệm vụ nhỏ (giữ quạt tay, chụp ảnh giúp ba mẹ…) để bé hào hứng

Chọn giày mềm – đế êm

Tránh kẹt người bằng cách đi ngược chiều dòng đông

Luôn chụp ảnh bé với background gần nhất để… lỡ lạc còn dễ tìm

Sundate Festival không chỉ là lễ hội, mà là nơi ba mẹ và con thật sự có thể cùng nhau tạo nên những kỷ niệm ngọt ngào, rực rỡ – không áp lực, không vội vã.

Cuối tuần này, nếu bạn đang tìm một nơi để “thoát” khỏi nhịp sống vội vàng, hãy hẹn con ở Vương Quốc Mặt Trời trên phố Nguyễn Huệ.

Một ngày đầy nắng – đầy tiếng cười đang đợi gia đình bạn.