Thanh xuân của phụ nữ thường rực rỡ với những giấc mơ màu hồng về một tình yêu vĩnh cửu, một người đàn ông sẽ che nắng chắn mưa cho mình cả đời. Thế nhưng, thời gian trôi đi, giông bão cuộc đời, những khúc quanh của hôn nhân và sự vô tâm của lòng người dần để lại trên trái tim ấy những vết cắt sâu hoắm. Đứng trước sự đổ vỡ, có người chọn cách ôm mãi nỗi đau khép chặt lòng mình, có người lại mải miết đi tìm một bờ vai khác để vá víu sự cô đơn.

Nhưng rồi, phải đi qua quá nửa đời người, nếm đủ đắng cay ngọt bùi, phụ nữ mới ngộ ra một chân lý mộc mạc mà phũ phàng: Đừng đợi ai mang thuốc đến rịt vết thương cho mình. Trái tim đàn bà dẫu sứt mẻ, chắp vá đến đâu, chỉ cần tự tay mình xỏ kim khâu lại, ắt sẽ có ngày lành lặn và trọn vẹn yêu thương một lần nữa.

Tuổi trẻ mộng mơ và những lần đánh rơi trái tim cho người khác giữ

Hồi còn con gái, chị em phụ nữ ai cũng từng dốc cạn ruột gan để yêu một người. Lúc ấy, tình yêu là tất cả. Chúng ta ngây thơ trao chìa khóa niềm vui, nỗi buồn của mình vào tay người đàn ông, đinh ninh rằng họ sẽ nâng niu nó như báu vật. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không phải là một cuốn ngôn tình. Những vấp ngã đầu đời, những lời hứa gió bay, những lần phản bội hay đơn giản là sự nhạt nhòa của hôn nhân qua năm tháng đã vô tình làm rơi vỡ trái tim tưởng chừng như mong manh ấy.

Lần đầu tiên bị tổn thương, đàn bà thường vật vã, khóc lóc, oán trách số phận sao quá hẩm hiu. Chúng ta gặm nhấm nỗi đau và đinh ninh rằng cuộc đời mình thế là chấm hết, rằng vệt nứt trong tim kia sẽ rỉ máu mãi mãi. Nhiều người rơi vào hố sâu suy sụp, bỏ bê bản thân, thậm chí dùng phần đời còn lại để dằn vặt người cũ. Nhưng sự thật là, khóc xong rồi ngày mai trời vẫn sáng, mâm cơm vẫn phải nấu và con cái vẫn cần người đưa đón tới trường. Ôm đồm mãi một nỗi đau chỉ khiến bản thân mình hao mòn, còn người ta có khi đã ấm êm bên phương trời khác.

Đừng đợi ai mang bờ vai đến vá víu mảnh vỡ của mình

Một sai lầm rất lớn mà nhiều chị em mắc phải khi chịu tổn thương là đi tìm "người thay thế". Chúng ta kỳ vọng một người đàn ông mới sẽ đến, dùng tình yêu bao la của anh ta để chữa lành những vết sẹo do người cũ để lại. Nhưng cuộc sống thực tế phũ phàng lắm. Trái tim mình đang bệnh, đang sứt mẻ mà lại vứt cho người khác chữa trị thì rủi ro vô cùng. Không ai có nghĩa vụ phải dọn dẹp mớ bòng bong cảm xúc của mình, và việc dựa dẫm vào người khác để tìm kiếm bình yên chẳng khác nào xây nhà trên cát. Sóng xô một cái, thành trì lại sụp đổ, và trái tim lại vỡ vụn thêm lần nữa.

Đi qua tuổi băm, bước vào tuổi bốn mươi, phụ nữ dần tĩnh lặng hơn. Chúng ta thấm thía rằng, sự bình yên thực sự không nằm ở chiếc ví của chồng, không nằm ở những lời thề non hẹn biển, mà nằm ngay trong chính sức mạnh nội tại của mình. Đừng chờ đợi một lời xin lỗi sẽ không bao giờ tới, cũng đừng hy vọng ai đó đến bù đắp cho thanh xuân lỡ dở. Bản thân mình phải tự xắn tay áo lên mà dọn dẹp lại tâm hồn mình trước đã.

Tự xỏ kim khâu vá: Đau đớn nhưng kiêu hãnh và rực rỡ

Hành trình tự khâu vá lại một trái tim sứt mẻ chưa bao giờ là dễ dàng. Nó đòi hỏi đàn bà phải dũng cảm đối diện với sự thật, chấp nhận sự dở dang và dám buông bỏ những thứ không còn thuộc về mình. Đó là những đêm mất ngủ, nước mắt ướt đẫm gối nhưng sáng ra vẫn tô son điểm phấn, mặc chiếc váy đẹp nhất để đi làm. Đó là lúc tự tay kiếm ra tiền, tự mua cho mình bó hoa, tự đưa con đi ăn nhà hàng mà chẳng cần phải ngóng đợi một người vắng mặt.

Mỗi một lần bạn tự lau nước mắt, mỗi một lần bạn mỉm cười cho qua những lời cay nghiệt, là bạn đang tự xỏ một mũi kim để khâu lại vết rách trong tim mình. Đau không? Chắc chắn là có. Nhưng những vết sẹo ấy khi lành lại sẽ trở thành minh chứng cho sự kiên cường. Một trái tim nhiều sẹo không phải là một trái tim xấu xí, mà là một trái tim đã trưởng thành, sâu sắc và biết trân trọng giá trị thực sự của cuộc sống.

Khi bạn tự khâu vá được tâm hồn mình, bạn sẽ thấy trái tim bỗng chốc rực rỡ và trọn vẹn yêu thương trở lại. Nhưng tình yêu lúc này không còn là sự bi lụy, trói buộc hay đòi hỏi. Bạn yêu bản thân mình trước tiên, yêu nụ cười của con trẻ, yêu một buổi sớm mai nhâm nhi ly cà phê nóng. Trái tim dẫu đã từng vỡ nát, nhưng khi được ráp nối bằng sự tự tôn và lòng bao dung, nó lại đập những nhịp điệu vững chãi nhất. Để rồi nếu mai này tình yêu có gõ cửa lần nữa, bạn sẽ đón nhận nó bằng một tâm thế bình thản: Có thì vui, không có cũng chẳng sao, vì tự mình vốn dĩ đã đủ đầy.