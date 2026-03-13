Từ trước đến nay, thời trang của giới Hoàng gia Anh luôn là thỏi nam châm thu hút sự chú ý mãnh liệt của truyền thông và công chúng. Trong đó, Vương phi xứ Wales Kate Middleton luôn được xem là một biểu tượng mặc đẹp, người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới với phong cách thanh lịch, kín đáo nhưng không kém phần sang trọng. Thế nhưng, không phải lúc nào sự lựa chọn của cô cũng làm hài lòng tất cả mọi người.

Mới đây nhất, trong lần xuất hiện tại một sự kiện lớn của Hoàng gia, diện mạo của Vương phi đã vô tình châm ngòi cho một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời tán dương quen thuộc, không ít người hâm mộ đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng, cho rằng gu thời trang của cô đang dần đi vào lối mòn, trở nên dễ đoán và có phần "nhàm chán". Vậy thực sự set đồ lần này có vấn đề gì, hay đó chỉ là những đòi hỏi quá khắt khe từ phía dư luận?

Màn xuất hiện lộng lẫy nhưng lại vấp phải những cái lắc đầu tiếc nuối

Vào ngày thứ Hai vừa qua, Vương phi xứ Wales đã cùng các thành viên Hoàng gia tham dự buổi lễ thường niên Ngày Thịnh vượng chung (Commonwealth Day) diễn ra trang trọng tại London. Theo đúng chuẩn mực hoàng tộc, cô bước ra rạng rỡ và tỏa sáng trong một thiết kế váy giả áo khoác (coat dress) mang tông màu xanh navy trầm ấm và quý phái đến từ nhà mốt ruột Catherine Walker. Để tăng thêm phần đài các, Kate khéo léo kết hợp cùng một chiếc mũ rộng vành tuyệt đẹp của nhà thiết kế Sean Berret.

Điểm nhấn chói sáng nhất của tổng thể trang phục chính là những món phụ kiện mang đậm giá trị di sản: đôi khuyên tai lấp lánh từng thuộc về cố Nữ vương Elizabeth II, kết hợp cùng chuỗi vòng cổ ngọc trai to bản vô cùng nổi bật của thương hiệu Susan Caplan. Về phần làm đẹp, cô vẫn trung thành với mái tóc uốn lọn to buông xõa tự nhiên mang thương hiệu cá nhân, cùng lối trang điểm mắt khói nhẹ nhàng, cuốn hút. Nhìn tổng thể, đó là một diện mạo không có điểm chê về mặt chuẩn mực. Thế nhưng, ngay khi những hình ảnh này được đăng tải, một làn sóng phàn nàn đã bất ngờ bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội.

Làn sóng chê bai từ cư dân mạng: "Đẹp nhưng quá an toàn và tẻ nhạt!"

Nhiều người theo dõi Hoàng gia lâu năm tỏ ra không mấy mặn mà với kiểu dáng trang phục mà Vương phi lựa chọn. Họ cho rằng cô đang quá lạm dụng một công thức phối đồ duy nhất. Trên Instagram, một tài khoản đã để lại bình luận nhận được nhiều sự đồng tình: "Phong cách của cô ấy đẹp đấy, nhưng trời ơi, nó chán quá đi mất. Lúc nào cũng là váy giả áo khoác" . Sự lặp lại về màu sắc cũng là điều khiến dân tình phàn nàn. Một người tinh ý chỉ ra: "Cô ấy dường như lúc nào cũng mặc một trong 97 sắc thái của màu xanh lam. Và phần đệm vai nhô cao kia trông thật lố bịch làm sao" .

Không dừng lại ở đó, chiều dài và phom dáng trang phục cũng bị đem ra mổ xẻ. Có người thở dài: "Và vẫn luôn là chiều dài vạt áo maxi (maxi) quen thuộc đó... Mọi thứ quá dễ đoán" . Hàng loạt câu hỏi được đặt ra như: "Cô ấy thực sự cần thêm một chiếc váy giả áo khoác nữa sao?" hay "Một người phụ nữ rốt cuộc cần có bao nhiêu chiếc váy áo khoác màu xanh với phần vai độn phóng đại như thế này cơ chứ?" . Thậm chí, có ý kiến còn mỉa mai nhẹ nhàng: "Lại thêm một bộ màu xanh mới, nghe thì có vẻ khác nhưng thực chất vẫn là kiểu dáng cũ. Thôi thì ít nhất cô ấy cũng chịu khó thay đổi phụ kiện" . Những lời nhận xét này cho thấy sự kỳ vọng khổng lồ của công chúng: họ luôn khát khao được nhìn thấy một Vương phi Kate mới mẻ hơn, đột phá hơn, thay vì cứ mãi chìm đắm trong vùng an toàn của sự chuẩn mực.

Góc nhìn đa chiều: Khi "sự nhàm chán" lại là một tuyên ngôn phong cách tinh tế

Tuy nhiên, thời trang luôn có tính hai mặt của nó. Giữa muôn vàn lời chê bai, vẫn có một lực lượng đông đảo người hâm mộ và giới mộ điệu lên tiếng bảo vệ Vương phi. Họ lập luận rằng, ở cương vị của một thành viên cấp cao trong Hoàng gia, trang phục không chỉ để làm đẹp mà còn là một hình thức ngoại giao, thể hiện sự tôn trọng đối với sự kiện mà cô tham dự. Một tài khoản bênh vực: "Trông cô ấy thật choáng ngợp! Bộ trang phục này sinh ra là để dành cho những dịp trang trọng như thế này!" .

Những người am hiểu thời trang thì nhìn sâu hơn vào các chi tiết cắt may để thấy được sự tinh xảo trong thiết kế. Họ nhận định: "Cô ấy đã tìm ra phong cách chân ái của đời mình và quyết định gắn bó với nó. Thời trang cao cấp của Anh Quốc đôi khi chỉ cần sự điểm xuyết vừa đủ chứ không cần phải quá lòe loẹt. Những đường xếp ly sắc nét, thiết kế túi chéo, đường viền tay áo vát xéo lạ mắt cùng phần đệm vai nhô cao được xử lý cực kỳ tiết chế nhưng lại vô cùng phong cách" . Một người khác đồng tình: "Tôi yêu bộ trang phục này! Trông cô ấy vô cùng hoàn hảo và tinh tế!" hay "Một tư duy phối đồ quá thông minh và xuất sắc với chi tiết độn vai cùng những nếp gấp xếp ly. Làm tốt lắm, Kate!" .

Suy cho cùng, việc xây dựng một "đồng phục cá nhân" là cách mà rất nhiều phụ nữ quyền lực trên thế giới đang áp dụng. Bằng cách trung thành với một phom dáng nhất định như chiếc váy giả áo khoác màu xanh quen thuộc, Vương phi Kate đang ngầm gửi đi một thông điệp: Cô muốn công chúng tập trung vào công việc, vào những giá trị thực tế mà cô mang lại cho cộng đồng, hơn là việc hôm nay cô mặc chiếc váy cắt xẻ ra sao hay bắt trend kiểu dáng mới như thế nào. Sự "dễ đoán" đôi khi không phải là biểu hiện của sự tẻ nhạt, mà là minh chứng cho một nội tâm vững vàng, một phong cách đã đạt độ chín muồi và không cần phải chạy theo bất kỳ ánh nhìn soi mói nào để chứng tỏ bản thân.