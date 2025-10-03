Với người trên 70 tuổi, giấc ngủ không chỉ đơn giản là ngủ sớm hay muộn, mà còn liên quan mật thiết đến chất lượng và thói quen ngủ nghỉ. Các bác sĩ cảnh báo sau tuổi 70, để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là tim mạch, trí nhớ và hệ miễn dịch, giấc ngủ cần được điều chỉnh đúng cách.

Thực tế, tuổi càng cao, cơ thể càng nhạy cảm, giấc ngủ dễ bị rối loạn. Nếu không ngủ đủ và ngủ sâu, người già sẽ thường xuyên mệt mỏi, dễ cáu gắt, suy giảm trí nhớ và thậm chí rút ngắn tuổi thọ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, đi ngủ quá muộn có thể phá vỡ đồng hồ sinh học, làm rối loạn hormone, gây ra tình trạng suy giảm miễn dịch và nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Các chuyên gia khuyến nghị: sau 70 tuổi, tốt nhất nên đi ngủ trước 10 giờ tối để đồng bộ với nhịp sinh học tự nhiên. Khoảng thời gian này giúp cơ thể và não bộ có đủ thời gian bước vào giai đoạn ngủ sâu - thời điểm quan trọng nhất để hồi phục năng lượng và tái tạo tế bào. Tuyệt đối tránh thói quen thức quá khuya, nhất là sau nửa đêm, vì sẽ làm tăng nguy cơ mất ngủ mãn tính.

Ngoài giờ giấc, người cao tuổi cần chú ý đến bữa tối . Ăn quá no, nhiều dầu mỡ hoặc dùng thực phẩm kích thích như cà phê, trà, rượu bia sẽ khiến dạ dày bị quá tải, thần kinh khó thư giãn, dẫn tới khó ngủ hoặc ngủ chập chờn. Tốt nhất, người trên 70 tuổi nên ăn nhẹ vào buổi tối, hạn chế thực phẩm cay, béo và tuyệt đối tránh đồ uống có caffeine sau 8 giờ tối.

Bên cạnh đó, môi trường ngủ cũng đóng vai trò quyết định. Phòng ngủ nên yên tĩnh, thoáng mát, ánh sáng dịu và hạn chế tối đa tiếng ồn. Chăn gối, đệm cần vừa vặn, tạo cảm giác thoải mái cho cơ thể. Người già cũng nên hạn chế để tivi, điện thoại trong phòng ngủ, bởi ánh sáng xanh từ màn hình có thể ức chế hormone melatonin, khiến não bộ khó “ra lệnh” cho cơ thể đi vào giấc ngủ.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là vận động . Các nghiên cứu cho thấy, người lớn tuổi duy trì tập thể dục nhẹ nhàng hằng ngày (đi bộ, dưỡng sinh, yoga) thường có giấc ngủ sâu và ổn định hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý không tập quá muộn, đặc biệt tránh tập luyện mạnh sát giờ ngủ vì dễ khiến cơ thể hưng phấn, khó chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng, tâm lý thoải mái cũng là chìa khóa. Trước khi đi ngủ, người cao tuổi nên hạn chế lo nghĩ, có thể nghe nhạc nhẹ, đọc sách hoặc tập thở sâu để thư giãn. Nếu thường xuyên gặp các vấn đề như mất ngủ kéo dài, ngáy to, ngưng thở khi ngủ hay đau nhức về đêm, cần đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Giấc ngủ của người già là “chiếc gương” phản chiếu sức khỏe. Sau tuổi 70, không chỉ là chuyện ngủ sớm hay muộn, mà cần chú trọng toàn diện từ giờ giấc, chế độ ăn uống, môi trường đến tinh thần. Ngủ đúng cách sẽ giúp cơ thể phục hồi, tinh thần minh mẫn, kéo dài tuổi thọ và mang lại một tuổi già khỏe mạnh, an vui.

Nguồn và ảnh: Sohu