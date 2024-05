Đi khám thai, mẹ bầu IVF bất ngờ phát hiện bệnh lý nguy hiểm

Mắc hội chứng Wolff-Parkinson-White dù không có tiền sử bệnh tim



Sau nhiều năm mong con, chị Y. đã may mắn đậu thai nhờ phương pháp IVF trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Hành trình mang thai của chị cũng diễn ra suôn sẻ, bình an, thế nhưng khó khăn lại bất ngờ ập đến. Trong lần khám định kỳ và làm hồ sơ sinh tuần 36 tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, kết quả điện tim đồ của chị Y. có dấu hiệu bất thường với nhịp xoang nhanh 112 chu kỳ/phút, PR ngắn, bác sĩ chẩn đoán chị mắc hội chứng rối loạn dẫn truyền nhịp tim Wolff-Parkinson-White (WPW) type B.

Chị Y. được chẩn đoán mắc hội chứng WPW khi khám thai tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn

Chị Y. cho biết: "Trước khi bầu sức khỏe của mình bình thường, không mắc bệnh gì cả. Tuy nhiên vào tuần 32 tự nhiên mình bị tim đập nhanh và đánh trống ngực khoảng 30 phút, có lúc nhịp tim lên 200 nhịp/phút rồi lại giảm. Lúc ấy mình không nghĩ có bệnh gì đâu, chỉ nghĩ đơn giản là do thai lớn chèn ép khiến tim đập nhanh".



Theo các bác sĩ sản khoa, hội chứng Wolff-Parkinson-White (WPW) là một dạng rối loạn nhịp tim với những nhịp tim nhanh bất thường xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn. Hội chứng này có thể đe dọa tính mạng nếu nó xảy ra cùng rung nhĩ. Thai phụ mắc hội chứng WPW tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Nếu không phát hiện kịp thời có thể gây ra biến chứng nặng nề như ảnh hưởng đến tâm lý, sức rặn của sản phụ, thậm chí gây đột tử.

Với trường hợp của chị Y., sau khi đánh giá tình hình sức khỏe, ekip bác sĩ do TTƯT. BS. CKII. Nguyễn Đức Thuấn (Phó Giám đốc - Trưởng khoa Phụ Sản & KHHGĐ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn) chỉ đạo đã tiến hành hội chẩn giữa bác sĩ sản khoa và bác sĩ gây mê hồi sức, chỉ định theo dõi nhịp tim của thai phụ, hạn chế can thiệp bằng thuốc và mổ lấy thai để đảm bảo an toàn.

Mang trong mình bệnh lý nguy hiểm nhưng với sự theo dõi sát sao của đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, nỗi lo của chị Y. đã được vơi đi phần nào. Rồi ngày sinh cũng tới, ca mổ lấy thai của chị Y. được tiến hành khi thai được 39 tuần 6 ngày bởi TTƯT. BS. CKII. Nguyễn Đức Thuấn với sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng mọi phương tiện cấp cứu.

Ca mổ của chị Y. diễn ra thuận lợi

Nhờ sự theo dõi chặt chẽ và phối hợp nhịp nhàng của cả ekip, ca mổ của chị Y. đã diễn ra thuận lợi, em bé nặng 3,9 kg chào đời khỏe mạnh. Sau sinh mổ, tình trạng sức khỏe của chị Y. ổn định.



Em bé được da kề da với bố sau sinh

"Dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ nhưng mình vẫn không tránh khỏi lo lắng khi lên bàn mổ. Thấy vậy, mọi người trong ekip liên tục trò chuyện, nắm tay động viên. Thật may mắn vì đã chọn Bảo Sơn và nhờ bác Thuấn mát tay, mình mới được mẹ tròn con vuông", chị Y. nhớ lại.



Chọn Bảo Sơn nhờ review và hạnh phúc khi niềm tin đặt đúng chỗ

Hành trình tìm con không hề dễ dàng, vì thế ngay từ khi cấn bầu, chị Y. đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu nơi sinh. Cuối cùng quyết định lựa chọn Bảo Sơn sau khi tham khảo review từ người thân, bạn bè.

"Mình chọn Bảo Sơn vì nghe nhiều đánh giá tốt lại gần nhà thuận tiện đi lại. Trong quá trình thăm khám, mình rất ấn tượng và tin tưởng vào chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ tại đây, đặc biệt là bác sĩ Thuấn. Dù chỉ khám với bác vài lần nhưng mình cảm nhận bác là một người rất có tâm, luôn quan tâm đến các mẹ bầu, chỉ cần nhìn là bác đã nhớ tình trạng của mình và tư vấn cẩn thận".

2 mẹ con chị Y. được bác sĩ thăm khám hàng ngày

Sau sinh, chị Y. và em bé được theo dõi và chăm sóc tại phòng lưu viện. Hàng ngày, các bác sĩ sẽ khám cho mẹ và bé. Mặc dù sinh mổ nhưng chị Y. cho biết bản thân hồi phục rất nhanh, vết mổ khô, sạch, có thể đi lại nhẹ nhàng ngay sau mổ và đặc biệt không hề có cảm giác đau như lời đồn.



"Lựa chọn Bảo Sơn là quyết định rất đúng đắn của mình vì mọi thứ đều rất tốt và vượt ngoài mong đợi của gia đình. Từ chuyên môn bác sĩ đến dịch vụ chăm sóc sau sinh đều rất tốt. Nếu sinh bé lần 2, mình chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục chọn nơi đây".

Đăng ký thai sản trọn gói Bảo Sơn, mẹ bầu có thể yên tâm bởi đội ngũ bác sĩ sản khoa giàu kinh nghiệm sẽ giúp mẹ có hành trình sinh nở nhẹ nhàng, an toàn. Để tham khảo dịch vụ chăm sóc và quản lý thai kỳ toàn diện tại Bệnh viện Bảo Sơn, mẹ bầu vui lòng liên hệ:

Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn - 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Hotline 091 585 0770 hoặc Tổng đài 1900 599 858