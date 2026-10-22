Đi họp lớp gặp bạn cũ, người đàn ông đòi bằng được khoản nợ 77,4 triệu đồng

5 năm sau khi tốt nghiệp Đại học, Lu Yuanzhou vốn không định đi họp lớp. Tuy nhiên khi lớp trưởng liên tục gọi điện mời và cho biết Fang Yao - Người bạn cũ đang nợ tiền Lu Yuanzhou sẽ tham dự, anh quyết tâm lần này phải đi.

Lu Yuanzhou từng cho Fang Yao vay 20.000 NDT (khoảng 77,4 triệu đồng) khi cô nói gia đình gặp chuyện khẩn cấp. Anh tin tưởng lời hứa sẽ hoàn trả sau một tháng. Hai người từng học cùng lớp đại học, có những kỷ niệm chung và vẫn giữ quan hệ bạn bè. Anh tin rằng Fang Yao sẽ thực hiện lời hứa. Tuy nhiên sau một tháng, khoản nợ vẫn chưa được thanh toán. Ban đầu, Fang Yao giải thích rằng cô chưa có đủ tiền và xin anh chờ thêm. Một tháng thành ba tháng, rồi nửa năm, sau đó là nhiều năm. Những tin nhắn hỏi thăm khoản vay của Lu Yuanzhou dần không nhận được phản hồi. Cuối cùng, anh phát hiện mình đã bị Fang Yao chặn liên lạc.

Điều khiến Lu Yuanzhou thất vọng không chỉ là 20.000 NDT (khoảng 77,4 triệu đồng), tương đương một phần đáng kể thu nhập tích góp của anh khi ấy, mà còn là cảm giác lòng tin bị phụ bạc. Anh từng nghĩ việc giúp đỡ bạn học lúc khó khăn là điều bình thường, nhưng sự im lặng kéo dài khiến anh không biết liệu đối phương có thực sự định trả tiền hay không. Nếu Fang Yao chủ động giải thích tình hình và đưa ra một kế hoạch trả nợ cụ thể, có lẽ anh đã không phải chờ đợi trong trạng thái mơ hồ suốt nhiều năm.

Sau nhiều lần liên lạc bất thành, Lu Yuanzhou quyết định ngừng đòi nợ, coi đó là một bài học về việc cho người quen vay tiền. Dù vậy, anh vẫn không hoàn toàn quên được chuyện cũ.

Tại buổi họp lớp, Fang Yao xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, đeo đồng hồ và trò chuyện vui vẻ cùng những người bạn khác. Nhìn cô có vẻ đang sống khá ổn, Lu Yuanzhou càng khó hiểu vì sao khoản tiền đã vay từ lâu vẫn chưa được trả. Anh chọn một chỗ ngồi cách cô vài người, giữ thái độ bình thường trong lúc mọi người hỏi han công việc và kể lại những chuyện thời đại học.

Ảnh minh họa

Bữa tiệc dần trở nên náo nhiệt khi các thành viên cùng ăn uống, trò chuyện và chơi trò thật hay thách. Khi Fang Yao được hỏi về tình trạng tình cảm, cô trả lời mình vẫn độc thân. Sau đó, câu hỏi về việc có từng nợ tiền người khác hay không khiến cô thoáng lúng túng. Lu Yuanzhou quyết định nhân cơ hội này nói chuyện riêng với cô.

Ra ngoài hành lang, anh nhắc lại khoản vay 20.000 NDT (khoảng 77,4 triệu đồng) từ 5 năm trước và hỏi khi nào cô có thể hoàn trả. Fang Yao tỏ ra bối rối, thừa nhận mình đã sai khi kéo dài việc trả nợ. Cô giải thích rằng thời điểm đó gia đình thực sự khó khăn, mẹ thường xuyên đau ốm, còn bản thân không biết phải đối diện với người đã giúp đỡ mình như thế nào.

Fang Yao nói việc né tránh không xuất phát từ mong muốn chiếm đoạt tiền, mà từ cảm giác xấu hổ vì không thể trả đúng hẹn. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận điều đó không thể biện minh cho việc cắt đứt liên lạc suốt nhiều năm. Cô xin lỗi vì đã để anh chờ đợi quá lâu và cảm ơn anh vì từng sẵn lòng giúp đỡ khi gia đình gặp khó khăn.

Ngày hôm sau, Lu Yuanzhou nhận được xác nhận khoản tiền đã được chuyển vào tài khoản. Fang Yao tiếp tục nhắn tin xin lỗi và đề nghị mời anh dùng bữa để bày tỏ sự cảm kích, nhưng anh từ chối, cho rằng chỉ cần khoản nợ được giải quyết là đủ. Việc nhận lại tiền giúp Lu Yuanzhou khép lại băn khoăn đã kéo dài nhiều năm, nhưng điều đó không đồng nghĩa mối quan hệ giữa hai người có thể trở lại như trước.

Câu chuyện cho thấy một khoản vay giữa những người quen có thể trở thành vết nứt kéo dài trong quan hệ nếu người vay không giữ lời hứa hoặc chủ động trao đổi khi gặp khó khăn. Với Lu Yuanzhou, điều khiến anh chờ đợi suốt 5 năm không chỉ là số tiền 20.000 NDT (khoảng 77,4 triệu đồng), mà còn là câu trả lời rõ ràng từ người từng được anh tin tưởng.

(Nguồn: Sohu)