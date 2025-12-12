Đi họp lớp các bạn bỏ hết về trước lúc thanh toán: Tôi ở lại cuối cùng với lớp trưởng lại là 'người hưởng lợi nhất'

Đối với nhiều người, họp lớp là dịp để kết nối lại tình cảm bạn bè sau nhiều năm xa cách, nhưng cũng không ít trường hợp để lại cảm giác khó xử cho những người tham gia. Câu chuyện của Lý Linh (Quảng Châu, Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng Toutiao là một ví dụ như vậy.

Theo đó, buổi họp lớp của chị Linh được tổ chức tại một nhà hàng lẩu nổi tiếng. Hơn hai chục bạn học cũ cấp ba có mặt khá đầy đủ theo đúng lịch hẹn. Ban đầu, không khí khá rộn ràng. Mọi người hỏi thăm nhau, nhắc lại kỷ niệm nghịch ngợm thời đi học, so sánh cuộc sống hiện tại, đôi khi chọc ghẹo nhau bằng những câu chuyện “huyền thoại” của năm 18 tuổi.

Ảnh minh hoạ

Nhưng gần đến cuối buổi khi lớp trưởng yêu cầu thanh toán, không khí náo nhiệt đột nhiên lắng lại. Một số người vội vã nhìn đồng hồ rồi nói phải về sớm vì “có cuộc họp online”, “con đang chờ ở nhà”, hoặc “hôm nay hơi mệt”. Chỉ trong vài phút, số người lần lượt đứng lên rời đi ngày một nhiều. Đến khi nhân viên đặt hóa đơn gần 2.500 NDT lên bàn, chỉ còn lại chị Linh và lớp trưởng Chu Minh.

“Không ngờ buổi họp lớp lại kết thúc theo cách này. Mọi người từng gắn bó suốt ba năm, vậy mà đến lúc cần chia sẻ một phần trách nhiệm thì ai cũng lặng lẽ rút lui”, chị Linh kể.

Dù vậy, lớp trưởng Chu Minh lại giữ thái độ bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng nói: “Mình nghĩ mọi người đang khó khăn về tài chính nhưng không phải ai cũng sẵn sàng nói ra sự thật. Buổi hôm nay để mình thanh toán hết”.

Lời nói ấy khiến chị Linh trầm xuống. Giữa sự bối rối của chị, Chu Minh đề nghị nhân viên cung cấp tài khoản ngân hàng để thao tác chuyển khoản. Anh không trách móc ai, cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ giữ sự điềm đạm vốn có từ thời còn đi học.

Sau khi thanh toán, hai người ngồi lại thêm một lúc. Cuộc trò chuyện không còn xoay quanh chuyện lớp mà chuyển sang cuộc sống hiện tại. Chu Minh kể rằng vài năm gần đây công việc kinh doanh của gia đình gặp biến động, thu nhập không còn ổn định như trước. Dù vậy, anh vẫn cố gắng giữ sự tử tế và tinh thần bao dung trong mọi mối quan hệ.

Chị Linh nhận ra rằng chính khoảnh khắc “bị bỏ lại cuối cùng” lại trở thành điều may mắn. Nhờ vậy, chị hiểu thêm về lớp trưởng - người luôn là trụ cột của tập thể nhưng đôi khi cũng mang những áp lực thầm lặng không ai hay biết.

“Nếu hôm đó tôi cũng tìm lý do để rời đi, có lẽ tôi chẳng bao giờ nhìn thấy sự nhân hậu và trách nhiệm của Minh. Buổi họp lớp không hoàn hảo, nhưng lại cho tôi một bài học quý giá về lòng trắc ẩn,” chị Linh chia sẻ.

Vài ngày sau, Lý Linh viết một tin nhắn trong nhóm lớp, không trách móc mà chỉ đề nghị mọi người thống nhất cách chia tiền rõ ràng cho những lần gặp sau. Không ngờ, nhiều bạn bày tỏ sự áy náy, giải thích rằng tình hình kinh tế khó khăn khiến họ ngại mở lời, đồng thời cảm ơn vì sự thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng của chị.

Sau cùng, “người hưởng lợi lớn nhất” sau buổi họp lớp hôm đó không phải là người tránh được hóa đơn. Đó là người tìm thấy sự đồng điệu và nhân văn tưởng như đã bị che khuất bởi những bận rộn của đời sống hiện đại.