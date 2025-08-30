Chàng trai 23 tuổi "say nắng" bà ngoại 80 tuổi của bạn thân, sau 5 tháng hẹn hò đã làm điều này

Một mối tình chênh lệch đến 60 tuổi đang khiến dư luận Nhật Bản dậy sóng. Chàng trai trẻ Kofu và bà Aiko, vốn là bà ngoại của bạn mình, đã công khai mối quan hệ sau 5 tháng hẹn hò và dọn về sống chung.

Theo Saostar, câu chuyện tình yêu đặc biệt này lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Nhật Bản sau khi chàng trai 23 tuổi Kofu thừa nhận đang hẹn hò cùng bà Aiko, 83 tuổi, người từng là bà ngoại của bạn học. Kofu cho biết anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp bà vào tháng 1 năm ngoái.

Còn về phía bạn gái lớn tuổi của Kofu, bà Aiko từng có hai cuộc hôn nhân và hiện là mẹ của hai con cùng năm người cháu. Sau ly hôn, bà chuyển về sống với gia đình con trai. Mặc dù đã ngoài 80 tuổi nhưng Aiko vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung nhờ tập thể dục thường xuyên, đồng thời nổi bật bởi phong thái quyến rũ và sành điệu.

Chàng trai 23 tuổi Kofu và bà Aiko, 83 tuổi. Ảnh: Khaosod.

Chàng trai trong câu chuyện "đũa lệch" này sắp tốt nghiệp và đang thực tập trong ngành sáng tạo. Anh từng thú nhận anh vốn yêu thích phụ nữ lớn tuổi, theo Khaosod.

Mối nhân duyên này bắt đầu khi anh theo bạn cùng lớp, vốn là cháu gái của Aiko, về nhà. Khoảnh khắc gặp bà, trái tim anh lập tức rung động. Đáng chú ý chỉ sau vài lần gặp gỡ hai người rủ nhau đi Disneyland chơi. Bất ngờ chính tại đây, dưới ánh hoàng hôn trước Lâu đài Lọ Lem, Kofu đã thổ lộ tình cảm của mình.

Sau khi biết được tình cảm của đối phương cặp đôi chính thức hẹn hò. Ban đầu, cả hai giữ kín mối quan hệ vì lo ngại dư luận. Tuy nhiên, khi gia đình biết chuyện, không ai phản đối mà thậm chí còn ủng hộ. Chỉ sau 5 tháng hẹn hò, cặp đôi táo bạo đã dọn về sống chung.

Dù tuổi tác chênh lệch gần 60 tuổi nhưng cuộc sống thường ngày của họ ngập tràn những khoảnh khắc ngọt ngào. Ảnh: The Thaiger.

Dù tuổi tác chênh lệch gần 60 tuổi nhưng cuộc sống thường ngày của họ ngập tràn những khoảnh khắc ngọt ngào: Aiko nấu ăn, còn Kofu chăm lo từng điều nhỏ nhặt như chuẩn bị kem đánh răng trước khi đi ngủ, theo Người đưa tin.

Kofu bày tỏ hạnh phúc chỉ đơn giản là được thấy Aiko mỗi sáng, còn bà Aiko trân trọng sự vui vẻ và trẻ trung mà người bạn đời mang lại. Bất chấp khoảng cách tuổi tác 60 năm, cả hai khẳng định đang sống trong những ngày tháng trọn vẹn nhất.