1 mỹ nhân Miss Universe và người yêu đồng giới sắp cưới sau 2 năm hẹn hò!

Ngày 31/8, tờ KoreaBoo đưa tin người đẹp "Nok" Usanee Wattana và nữ MC "Mhoui" Nititar Chaopayak thông báo đang chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra vào năm 2026. Sau 2 năm hẹn hò, cặp sao quyết định về chung nhà. Cả 2 đang xây dựng nhà tân hôn ở 1 vùng nông thôn. "Nok" Usanee Wattana và "Mhoui" Nititar Chaopayak chia sẻ rằng họ dự định giải nghệ sớm sau khi kết hôn để tận hưởng cuộc sống bình yên.

"Chúng ta đã hẹn hò đủ lâu và giờ đây chúng tôi đang rất mong chờ ngày trọng đại, đánh dấu cột mốc chúng tôi sống trọn đời bên nhau, diễn ra. Chúng tôi đang chuẩn bị cho đám cưới cũng như kế hoạch nghỉ hưu sau những năm tháng bận rộn với công việc. Sau nhiều năm trong hoạt động trong showbiz, chúng tôi nhận ra rằng cuộc sống cần sự cân bằng, an yên", nữ diễn viên "Nok" Usanee Wattana chia sẻ. Trên MXH, nhiều khán giả Thái Lan đã gửi lời chúc mừng đến cặp sao nữ đình đám.

"Nok" Usanee Wattana (bên phải) và MC "Mhoui" Nititar Chaopayak thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào năm 2026

"Nok" Usanee Wattana sinh năm 1982. Cô vào showbiz từ năm 1998, tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Đến năm 2005, "Nok" Usanee Wattana đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan. Cô vào bán kết, giành giải phụ Người đẹp được yêu thích nhất.

Về đời tư, "Nok" Usanee Wattana từng hẹn hò nam diễn viên Vee Veraparb Suparbpaiboon, Vincent Kinney, Jack Seamus và 1 bạn trai người Mỹ. Sau nhiều cuộc tình tan vỡ, năm 2023, "Nok" Usanee Wattana gây bất ngờ khi công khai hẹn hò đồng giới với "Mhoui" Nititar Chaopayak - phát thanh viên của kênh Top News. Cả 2 đã quen biết nhau nhiều năm trong nghề trước khi quyết định yêu đương. Sau khi công khai tình cảm, "Nok" Usanee Wattana và "Mhoui" Nititar Chaopayak đều rất cởi mởi về mối quan hệ của mình, thường chia sẻ những bức ảnh về cuộc sống hàng ngày lên Instagram.

"Nok" Usanee Wattana từng vào bán kết, giành giải phụ Người đẹp được yêu thích nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2005

Nok" Usanee Wattana và "Mhoui" Nititar Chaopayak đều rất cởi mởi về mối quan hệ của mình sau khi công khai hẹn hò đồng giới vào năm 2023

