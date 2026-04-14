Đi Hang Múa ngắm cảnh bỗng bị "đại sứ du lịch" chặn đường: Sự thật phía sau khiến du khách cười bò vì quá đáng yêu!

Ninh Bình xưa nay vẫn luôn là "chân ái" của những tâm hồn yêu thiên nhiên, thích thả mình vào cảnh sắc non nước hữu tình. Người ta rủ nhau đi Tràng An chèo thuyền, đi Tam Cốc ngắm lúa chín, và tất nhiên không thể thiếu thử thách leo hàng trăm bậc đá chênh vênh để chinh phục đỉnh Hang Múa. Đứng từ trên cao nhìn xuống, ôm trọn cả đất trời cố đô vào lòng là một cảm giác vỡ òa sung sướng.

Thế nhưng dạo gần đây, hội cuồng xê dịch đang rần rần truyền tay nhau những đoạn clip ghi lại một "trải nghiệm đính kèm" siêu cấp đáng yêu ở Hang Múa. Lên ngắm cảnh thì ít, mà bị các "đại sứ du lịch" làm nũng, chặn đường đòi quà thì nhiều. Câu chuyện ngộ nghĩnh này may mà có video quay lại làm bằng chứng, chứ cứ về kể suông chắc hội bạn ở nhà lại tưởng mình chém gió!

"Trạm thu phí" độc nhất vô nhị giữa lưng chừng non nước

Chuyện là trên đoạn đường leo núi dốc ngược, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi, không ít du khách đang thở dốc bỗng dưng khựng lại vì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng chắn ngang giữa đường. Chẳng phải bảo vệ, cũng chẳng phải người soát vé, "đại ca" đang ung dung đứng ngáng đường ở đây chính là một chú dê núi chính hiệu. Ở vùng đất cố đô này, dê núi vốn là đặc sản, là hình ảnh quen thuộc vắt vẻo trên những vách đá cheo leo.

Nhưng dê núi mà lại dạn dĩ, ung dung đi dạo giữa đường dành cho người đi bộ, lại còn có thói quen "thu phí qua trạm" thì đúng là chuyện xưa nay hiếm. Thay vì hoảng sợ chạy trốn khi thấy bóng người, những chú dê ở Hang Múa lại tỏ ra vô cùng dạn dĩ và chuyên nghiệp trong vai trò "đại sứ du lịch". Chúng thong dong bước đi, thấy ai cầm theo đồ ăn, đặc biệt là trái cây ngọt thơm là xáp lại gần, nghển cổ lên nhìn chằm chằm như muốn nhắc khéo: "Phải nộp phí đường bộ rồi mới được đi tiếp nha!".

Khi "đại sứ" vui tính làm nũng và những pha cà khịa đi vào lòng người

Xem những đoạn clip được dân mạng chia sẻ, ai nấy đều phải bật cười trước độ lầy lội của những anh bạn bốn chân này. Tính cách của các "đại sứ" thì sáng nắng chiều mưa, y hệt như những đứa trẻ hay hờn dỗi. Lúc vui vẻ, được ăn no nê rồi thì các bé nằm ngoan ngoãn, lim dim đôi mắt cho khách du lịch tha hồ vuốt ve, nựng nịu và chụp ảnh sống ảo. Gặp khách nào nhiệt tình, mấy chú dê còn phối hợp diễn cực "sâu", tạo dáng dạn dĩ chẳng kém gì mẫu ảnh chuyên nghiệp.

Thế nhưng, cũng có những lúc "trạm thu phí" dở chứng, khách đi qua không có cống nạp quà cáp gì là các bé lại lững thững bước theo, dùng chiếc sừng nhỏ xíu của mình "cà hẩy" nhẹ vào chân khách như một lời trách móc vô cùng đáng yêu. Hành động mộc mạc ấy khiến cộng đồng mạng rần rần thích thú, đua nhau để lại những bình luận trêu đùa: "Trạm thu phí này giá chát quá, tốn bao nhiêu mồ hôi mang táo mang chuối lên lót dạ mà bị cướp trắng", hay "Đại sứ du lịch nay đi tuần hành gắt gao ghê, chưa nộp phí là không xong với đại ca đâu nhé".

Chút mộc mạc làm nên kỉ niệm khó quên tại cố đô

Đối với nhiều du khách, đặc biệt là những bạn trẻ sống ở thành thị quanh năm lọt thỏm giữa những khối bê tông và xe cộ ồn ào, việc được tận mắt ngắm nhìn và tận tay chạm vào một chú dê núi ngoài đời thực là một trải nghiệm vô cùng tươi mới. Không phải qua màn ảnh nhỏ, không phải trong rạp xiếc hay sở thú ngột ngạt, những chú dê ở Hang Múa xuất hiện đầy tự nhiên, mang theo trọn vẹn cái hồn hoang sơ của núi rừng.

Chính sự dạn dĩ, gần gũi của những sinh linh hiền hòa ấy đã xua tan đi sự mệt nhọc trên đôi chân rã rời vì leo bậc đá. Một cái vuốt ve nhè nhẹ lên bộ lông thô ráp, tiếng cười giòn tan khi bị chú dê cọ sừng vào chân, hay niềm vui giản đơn khi bẻ đôi quả chuối chia cho "đại sứ"... tất cả đã dệt nên một câu chuyện du lịch thật mộc mạc, thật dễ thương. Đi Hang Múa bây giờ, người ta không chỉ mang về những bức ảnh phong cảnh để đời, mà còn mang theo cả một nụ cười tủm tỉm khi nhớ về những trạm thu phí biết be be giữa lưng chừng trời.