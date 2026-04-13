Dù đã rời xa đường đua xanh chuyên nghiệp, "tiểu tiên cá" Ánh Viên vẫn chứng minh đẳng cấp không đối thủ khi liên tiếp giành vị trí cao nhất tại giải bơi biển quốc tế Oceanman diễn ra tại Maldives.

Xuất hiện tại thiên đường nghỉ dưỡng Maldives, Ánh Viên khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ bởi vẻ ngoài mộc mạc. Không cần phấn son cầu kỳ, làn da khỏe khoắn, đôi chân dài thẳng tắp cùng nụ cười rạng rỡ của cô nàng vẫn đủ sức "tỏa sáng" dưới cái nắng rực rỡ của đại dương. Chính sự giản dị, gần gũi này đã giúp Ánh Viên ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ.

Ánh Viên để mặt mộc vẫn xinh nổi bật

Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo, Ánh Viên còn khiến làng bơi lội khu vực nể phục khi "càn quét" các bảng xếp hạng ngay trong ngày thi đấu đầu tiên. Với kỹ năng điêu luyện và bản lĩnh vững vàng, cô đã xuất sắc mang về những thành tích đáng tự hào: Hạng 1 chung cuộc (Overall) - cự ly 2 km; Hạng 1 nhóm tuổi 30–39 (nữ); Hạng 1 nội dung đồng đội nữ.

Chia sẻ về trải nghiệm này, Ánh Viên không giấu được sự xúc động. Đối với cô, đây là một ngày đặc biệt không chỉ vì được bơi giữa làn nước trong xanh như ngọc của Maldives, mà còn vì một cột mốc ý nghĩa khác trong sự nghiệp huấn luyện: "Đặc biệt hơn khi Viên được bơi tiếp sức cùng học trò của mình, một khoảnh khắc đầy tự hào và ý nghĩa".

Ánh Viên "càn quét" giải tại Maldives

Ánh Viên hạnh phúc khi cùng học trò chinh phục cuộc thi quốc tế

Ánh Viên đầy năng lượng tích cực

Từ một vận động viên đỉnh cao chuyển sang vai trò người truyền lửa, hình ảnh Ánh Viên sát cánh cùng học trò trên đường đua quốc tế chính là minh chứng đẹp nhất cho sự tiếp nối thế hệ của bơi lội Việt Nam.