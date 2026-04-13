Giải mã sức hút Cebu: Vì sao dàn KOL Việt đồng loạt "đổ bộ" thiên đường biển đảo Philippines hè này?

Cùng một điểm đến, nhưng mỗi người lại kể một câu chuyện khác nhau. Người thì vật lộn với dòng thác dữ, người thì lơ lửng giữa đàn cá mập voi khổng lồ, người thì ngồi thưởng lechon bên bờ biển lúc hoàng hôn. Tại sao giữa vô vàn lựa chọn trên bản đồ Đông Nam Á, Cebu lại là nơi được giới KOL "chọn mặt gửi vàng" cho hành trình hè 2026? Câu trả lời, hóa ra, không chỉ nằm ở cảnh đẹp.



Ba trải nghiệm tạo ra những thước phim triệu view

Không phải ngẫu nhiên mà Cebu liên tục xuất hiện trong các video du lịch viral. Hòn đảo này sở hữu một "bộ ba" hoạt động mà hiếm điểm đến nào trên thế giới có thể gói gọn trong một hành trình. Và mỗi trải nghiệm đều có "sức nổ" riêng trên mạng xã hội.

Oslob - Bơi cùng những gã khổng lồ hiền lành

Cá mập voi tại thị trấn nhỏ Oslob, cách thành phố Cebu khoảng 4 tiếng lái xe về phía nam, là một trong những loài sinh vật biển ấn tượng nhất mà du khách có thể tiếp cận an toàn. Tại đây, bạn được bơi và tiếp cận gần cá mập voi - những người khổng lồ hiền lành của đại dương ngay trong làn nước trong xanh của Oslob. Không có hàng rào, không có kính cường lực ngăn cách. Chỉ là bạn, làn nước, và một sinh vật dài hàng mét đang lướt nhẹ nhàng ngay bên cạnh. Đó là thứ cảm giác mà không một studio hay filter nào có thể tái tạo được. Và đó cũng là lý do những clip từ Oslob cứ mãi viral.

Moalboal - Lạc vào "bão" cá mòi

Cách không xa, vùng biển Moalboal ẩn chứa một hiện tượng thiên nhiên mà giới thợ lặn trên toàn thế giới gọi là Sardine Run. Hàng nghìn chú cá mòi lấp lánh tạo thành một khối di chuyển kỳ diệu, xoắn lại và lướt đi trong sự đồng bộ hoàn hảo - một vũ điệu dưới lòng biển thực sự đẹp mắt. Chỉ cần ống thở và kính lặn, bạn có thể đặt máy quay vào giữa "cơn bão" cá đó và thu về những thước hình không khác gì phim tài liệu National Geographic.

Thác Kawasan - Thử thách lòng can đảm bằng Canyoning

Nếu hai trải nghiệm trên nghiêng về phần nhìn ngắm, thì Canyoning tại thác Kawasan là phần thử thách. Đây là hành trình leo, bơi, trượt nước và nhảy từ vách đá xuống những hồ nước cao từ 1 đến 11 mét, băng qua những hẻm núi với làn nước ngọc bích từ suối Kabukalan - khung cảnh đẹp như trong phim. Dễ hiểu vì sao các KOL lại mê mẩn góc máy này đến vậy. Bở không cần thêm bất kỳ hiệu ứng nào, thiên nhiên đã tự dàn dựng sẵn một bộ phim hành động cho bạn.

Điều khiến bộ ba này trở nên đặc biệt hơn nữa, đó là cả ba trải nghiệm có thể được gói gọn trong một ngày duy nhất với các tour trọn gói chuyên nghiệp. Một ngày, ba khoảnh khắc triệu view - đó là lý do Cebu cực kỳ thân thiện với content creator.

Thiên nhiên hoang sơ nhưng không thiếu tiện nghi

Một sai lầm phổ biến khi nghĩ về "thiên đường biển đảo" là tưởng tượng ra một nơi xa xôi, khó tiếp cận, chỉ dành cho dân phượt lành nghề. Cebu phá vỡ hoàn toàn định kiến đó.

Từ ngày 1/12/2025, Vietnam Airlines đã mở đường bay thẳng Hà Nội - Cebu, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 3 tiếng. Lần đầu tiên thành phố biển Cebu được kết nối trực tiếp với Việt Nam. Cánh cửa đến Cebu chưa bao giờ rộng mở đến vậy. Và một khi đã đặt chân xuống sân bay Mactan, mọi thứ tiếp theo đều đáng ngạc nhiên về mức độ thuận tiện.

Cebu là nơi hội tụ nét đẹp cổ kính và hiện đại, truyền thống và đa dạng. Điều đó không chỉ thể hiện qua kiến trúc hay lịch sử, mà còn qua cơ sở hạ tầng du lịch. Từ những hostel giá rẻ thân thiện với dân phượt đến các resort 5 sao ven biển tại đảo Mactan với hồ bơi nhìn thẳng ra Thái Bình Dương, Cebu phục vụ được mọi tệp du khách với mọi mức ngân sách. Dịch vụ Grab hoạt động tại các thành phố lớn như Cebu giúp bạn đặt xe tiện lợi, biết trước giá tiền và không phải lo lắng về việc bị "chặt chém".

Ẩm thực cũng là một phần không thể bỏ qua. Ẩm thực Cebu rất phong phú và đa dạng, dễ dàng thỏa mãn ngay cả khách du lịch kén ăn nhất. Từ những món đường phố như tuslob buwa (óc heo hầm) đến món lechon thịt lợn tẩm ướp trứ danh. Và nếu bạn muốn một buổi tối sầm uất hơn sau ngày dài khám phá, các trung tâm thương mại, khu ẩm thực và phố đi bộ tại trung tâm thành phố Cebu sẵn sàng đón bạn với đầy đủ tiện nghi như bất kỳ đô thị hiện đại nào.

Cebu tiếp tục khẳng định vị thế ẩm thực đang lên của mình khi lần đầu tiên được góp mặt trong Michelin Guide, làm nổi bật thành phố này như một điểm đến mới nổi dành cho những người sành ăn.

"Yes, You Can" - khẩu hiệu này của Bộ Du lịch Philippines hoàn toàn có thể áp dụng cho Cebu: một chuyến đi vừa hoang sơ đến mức rượt theo cá mập voi lúc bình minh, vừa tiện nghi đến mức tối về bạn có thể ngồi thưởng thức cà phê trong một không gian đẹp như tạp chí - tất cả trong cùng một ngày.

Điểm chạm con người - Thứ không camera nào ghi lại hết được

Các KOL đến Cebu vì cảnh đẹp. Nhưng những khoảnh khắc khiến họ ở lại lâu hơn trong lòng khán giả, lại thường là những khoảnh khắc rất con người.

Người dân Philippines tốt bụng và thân thiện - đó là ấn tượng đầu tiên và cũng là điều đọng lại sau cùng của hầu hết du khách. Với người làm nội dung, điều đó có nghĩa là rất nhiều: hướng dẫn viên không chỉ chỉ đường mà còn tự cầm điện thoại giúp bạn quay; chủ nhà hàng nhỏ sẵn sàng kể câu chuyện đằng sau món ăn; người dân địa phương bắt chuyện bằng tiếng Anh trôi chảy và thực sự tò mò về bạn đến từ đâu.

Người Philippines đa phần đều giỏi tiếng Anh, đây chính là điều giúp con người Philippines dễ dàng hòa nhập vào môi trường quốc tế. Với du khách Việt, rào cản ngôn ngữ thường là nỗi lo khi đến một vùng đất mới. Ở Cebu, rào cản đó gần như biến mất hoàn toàn. Từ việc đặt tour, mặc cả ở chợ, đến hỏi đường hay chia sẻ một bữa ăn, giao tiếp ở đây diễn ra tự nhiên và ấm áp đến mức bạn quên mất mình đang ở nước ngoài.

Và chính sự chân thành đó tạo ra những khoảnh khắc content mà không một kịch bản nào viết trước được: đoạn clip người hướng dẫn viên cười ha hả khi KOL ngã xuống nước lần đầu canyoning, hay khoảnh khắc một gia đình Philippines mời vào nhà ăn bữa trưa sau khi cùng trú mưa. Đó là những điểm chạm văn hóa thực sự - và chúng luôn chạm đến trái tim người xem nhiều hơn bất kỳ khung hình biển đẹp nào.

Cebu không chỉ là trào lưu

Xu hướng du lịch trên mạng xã hội thay đổi theo mùa. Tuần này Bali, tháng sau Đà Lạt, rồi lại đến một cái tên mới nào đó. Nhưng Cebu không vận hành theo logic đó.

Cebu mang đến cảm giác vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa nhộn nhịp mà vẫn rất "đời" - cực kỳ phù hợp với du khách Việt trẻ tuổi thích sự năng động và khác biệt. Sức hút của Cebu nằm ở chỗ nó không cần phải "diễn" để trở nên hấp dẫn. Cảnh đẹp là thật, con người là thật, trải nghiệm là thật. Và chính tính xác thực đó là thứ mà giới KOL - những người đã quen với việc nhận ra đâu là nội dung có chiều sâu và đâu chỉ là màn trình diễn tìm kiếm trong một điểm đến.

Đừng chỉ đứng sau màn hình theo dõi hành trình của người khác. Hè này, hãy tự mình viết nên câu chuyện "Yes, You Can" tại Cebu - câu chuyện của riêng bạn, với những khoảnh khắc mà chỉ bạn mới có thể sống.

