Đại Thanh từng vào top 10 dự án chung cư tăng giá nhanh nhất Hà Nội.

Như PV đã đề cập trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo đảm an sinh xã hội trong giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến các dự án nhà ở của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm đại diện pháp luật/chủ sở hữu trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, 12 công trình, dự án nằm trong diện rà soát gồm: Khu CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng; (2) Khu hỗn hợp Đại Thanh, xã Đại Thanh; (3) Khu nhà ở Xa La, phường Hà Đông; (4) Công trình CT5 Tân Triều, phường Hà Đông; (5) Công trình VP3 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; (6) Công trình VP5 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; (7) Công trình VP6 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; (8) Khu nhà ở HH1 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; (9) Khu nhà ở HH2 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; (10) Khu nhà ở HH3 Linh

Đàm, phường Hoàng Liệt; (11) Khu nhà ở HH4 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; (12) Khu nhà ở (CT11, CT12) Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công.

Đáng chú ý, việc rà soát không chỉ dừng ở cấp dự án. Thành phố yêu cầu xác định cụ thể số lượng căn hộ, diện tích hiện trạng và vị trí các căn hộ được xây dựng tại từng tầng của từng tòa nhà. Trên cơ sở đó, các hạng mục sẽ được phân loại để xác định trường hợp được phép tồn tại và trường hợp phải di dời hoặc phá dỡ.

Đại Thanh và Xa La vào top 10 dự án chung cư tăng giá nhanh nhất Hà Nội.

Trong số 12 công trình, dự án nói trên, một số khu đô thị từng vào top 10 dự án chung cư tăng giá nhanh nhất Hà Nội.

Theo dữ liệu Batdongsan.com.vn vào tháng 5/2024, nhiều dự án chung cư tại Hà Nội ghi nhận mức tăng giá rao bán trên 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong danh sách này có 3 dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh gồm Đại Thanh, Xa La và Thanh Hà.

Cụ thể, chung cư Đại Thanh đứng thứ 3 với giá rao bán khoảng 31 triệu đồng/m2, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023.

Khu đô thị mới Xa La đứng thứ 5, với giá khoảng 34 triệu đồng/m2, tăng 46%.

Trong khi đó, Khu đô thị mới Thanh Hà Mường Thanh đứng thứ 9, với giá khoảng 28 triệu đồng/m2, tăng 45%.

Như vậy, tại thời điểm tháng 5/2024, cả ba dự án đều nằm trong nhóm những chung cư có mức tăng giá mạnh trên thị trường Hà Nội.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Giá tiếp tục lập mặt bằng mới trước khi thị trường điều chỉnh

Sau giai đoạn được Batdongsan.com.vn ghi nhận tăng mạnh, giá tại một số dự án tiếp tục đi lên trong cuối năm 2024 và 2025, trước khi thị trường chung điều chỉnh.

Riêng tại Thanh Hà, giá căn hộ được ghi nhận từ khoảng 36 triệu đồng/m2 vào cuối năm 2024 lên khoảng 46-50 triệu đồng/m2 vào đầu năm 2026.

Tại Đại Thanh, những căn đã có sổ từng được giao dịch hoặc rao bán ở vùng 50 triệu đồng/m2. Xa La cũng có thời điểm lên quanh 60 triệu đồng/m2.

Những mức giá này cho thấy mặt bằng giá tại các dự án Mường Thanh đã thay đổi đáng kể so với thời điểm năm 2024.

Tuy nhiên, khi thị trường chung bước vào giai đoạn thận trọng hơn, giá tại các dự án này cũng bắt đầu điều chỉnh. Thông tin Hà Nội rà soát, phân loại từng căn hộ tại 12 dự án ở Mường Thanh tiếp tục trở thành yếu tố khiến người mua cân nhắc kỹ hơn về pháp lý và khả năng giao dịch.

Hà Nội lên phương án dự kiến các căn hộ phải di dời sẽ được chuyển sang dự án khác là nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại Khu đô thị Thanh Hà.

Giá bán các dự án giờ ra sao?

Theo khảo sát của PV, giá rao bán tại một số dự án trong diện rà soát hiện đã có sự khác biệt đáng kể tùy từng khu, vị trí, diện tích và tình trạng pháp lý.

Tại khu nhà ở Xa La, căn hộ đang được rao bán phổ biến khoảng 47-52 triệu đồng/m2.

Tại Thanh Hà, mức giá rao bán hiện khoảng 38 triệu đồng/m2. So với vùng 45-50 triệu đồng/m2 từng xuất hiện trên thị trường, mặt bằng giá hiện tại đã có sự điều chỉnh.

Trong khi đó, tại chung cư Đại Thanh, những căn đã có sổ được rao bán phổ biến khoảng 48 triệu đồng/m2.

Nhóm dự án HH Linh Đàm có mặt bằng giá thấp hơn. Các căn hộ tại HH1-HH4 hiện được rao bán khoảng 32-35 triệu đồng/m2.

Riêng các tòa VP3, VP5, VP6 Linh Đàm có mức giá cao hơn, khoảng 65-70 triệu đồng/m2, tùy căn và vị trí.

Sự chênh lệch này cho thấy ngay trong nhóm dự án của Mường Thanh, giá căn hộ phụ thuộc vào vị trí, chất lượng, diện tích, tình trạng pháp lý và mặt bằng giá của từng khu vực.