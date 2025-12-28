Đi chơi Pickleball để giảm cân, tôi suýt "lầm đường lạc lối"

Người ta bảo Pickleball là môn thể thao "quốc dân" của năm nay, người người nhà nhà cầm vợt ra sân. Tôi – một nhân viên văn phòng với vòng eo tỷ lệ thuận với thâm niên ngồi bàn giấy – đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc chơi. Mục tiêu ban đầu của tôi cực kỳ trong sáng và kiên định là đến sân để đốt cháy calo, tìm lại vóc dáng thon gọn và rèn luyện sức bền. Thế nhưng, đời không như là mơ và con đường đến với Pickleball của tôi đã suýt chút nữa rẽ sang một hướng hoàn toàn khác mà tôi gọi vui là sự "lầm đường lạc lối" ngọt ngào.

Những ngày đầu tiên, khí thế của tôi hừng hực như lửa. Tôi tưởng tượng mình sẽ mướt mải mồ hôi, thở không ra hơi nhưng đổi lại là số cân nặng giảm đi vùn vụt. Nhưng rồi, cái bẫy đầu tiên xuất hiện: "Cơn nghiện" mua sắm đồ tập.

Bạn biết đấy, sân Pickleball không chỉ là nơi để đánh bóng, mà vô tình (hoặc cố ý) trở thành một sàn diễn thời trang mini. Nhìn các chị em xúng xính trong những chiếc váy xếp ly rực rỡ, những đôi tất cao cổ sắc màu và những chiếc mũ nửa đầu sành điệu, tôi bắt đầu lung lay. "Mình phải mặc đẹp thì mới có động lực tập!", tôi tự trấn an như thế.

Và thế là, thay vì giảm được ký lô nào, thứ đầu tiên "giảm" chính là số dư trong tài khoản của tôi. Tôi sa đà vào việc săn lùng những bộ outfit "hottrend", những cây vợt không chỉ tốt mà còn phải có màu sắc "match" với trang phục. Tôi dành hàng giờ lướt các trang thương mại điện tử thay vì xem video hướng dẫn kỹ thuật. Có những buổi ra sân, thời gian tôi dành để chụp ảnh check-in, chỉnh dáng sao cho chân dài, vợt đẹp còn nhiều hơn thời gian thực sự chạy theo trái bóng nhựa. Tôi suýt lạc lối khi biến mục tiêu "khỏe đẹp" thành "đẹp để sống ảo".

Chưa dừng lại ở đó, cái sự "lạc lối" thứ hai còn nguy hiểm hơn: Những bữa ăn "bù đắp năng lượng".

Với tâm lý "hôm nay mình đã chạy cả tiếng đồng hồ", tôi và hội bạn chơi cùng thường tự thưởng cho nhau những bữa ăn sau giờ tập. Từ cốc trà sữa "ít đường cho đỡ béo" đến những bữa lẩu nướng tưng bừng để "thắt chặt tình đồng đội". Kết quả là lượng calo nạp vào đôi khi gấp đôi lượng calo vừa hì hục đốt cháy trên sân. Chiếc cân ở nhà vẫn đứng im, thậm chí kim còn nhích nhẹ lên, trong khi tôi vẫn hồn nhiên nghĩ mình đang giảm cân khoa học.

Ảnh minh họa

Đó là lúc tôi giật mình nhận ra mình đang "lầm đường". Tôi đã quá chú trọng vào bề nổi – là trang phục, là những bức hình lung linh, là những cuộc vui bên lề – mà quên mất giá trị cốt lõi của việc mình cầm vợt lên ngay từ đầu.

Nhưng, điều tích cực là tôi đã kịp thời "quay xe". Tôi bắt đầu nhìn nhận lại. Thay vì áp lực con số trên cân hay mải mê với những bộ cánh đắt tiền, tôi bắt đầu tận hưởng cảm giác thực sự khi chơi bóng.

Tôi nhận ra âm thanh "pock pock" vui tai khi bóng chạm vợt có khả năng chữa lành căng thẳng cực tốt. Tôi nhận ra những pha cứu bóng hỏng khiến cả sân cười nghiêng ngả lại quý giá hơn bất kỳ bức ảnh đã qua chỉnh sửa nào. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi thật sự, tim đập nhanh vì những pha đôi công gay cấn chứ không phải vì hồi hộp xem ảnh có nhiều like không.

Sự "lầm đường lạc lối" ban đầu ấy hóa ra lại là một bước đệm thú vị. Nó giúp tôi nhận ra rằng, giảm cân là một hành trình dài, nhưng niềm vui tinh thần mới là thứ giữ chân mình lại với thể thao. Giờ đây, tôi vẫn mặc đẹp ra sân, nhưng tôi không còn ngại mồ hôi làm trôi lớp trang điểm. Tôi vẫn đi ăn cùng bạn bè, nhưng biết chọn những món healthy hơn.

Tôi không còn giảm cân một cách cực đoan, mà tôi đang "tăng" thêm niềm vui sống. Pickleball đã giúp tôi linh hoạt hơn, phản xạ nhanh hơn và quan trọng nhất là có được những người bạn cùng tần số - những người cũng từng "lạc lối" trong mê cung mua sắm như tôi nhưng giờ đây đều yêu thích cảm giác được vận động thực sự.

Nếu bạn cũng đang có ý định chơi Pickleball để giảm cân, hãy cứ dấn thân đi. Có thể bạn sẽ "lầm đường" một chút vào thế giới của váy áo và những cuộc vui, nhưng tin tôi đi, đích đến cuối cùng vẫn là một phiên bản khỏe mạnh hơn, yêu đời hơn và rạng rỡ hơn của chính mình. Và đó mới là chiến thắng rực rỡ nhất!

* Tâm sự của độc giả